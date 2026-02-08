Cuánto tiempo se tarda en obtener la green card por matrimonio en 2026

Obtener la green card por matrimonio es uno de los caminos más utilizados para acceder a la residencia permanente legal en Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo total del proceso no es uniforme y depende de múltiples factores, entre ellos si el solicitante se encuentra dentro o fuera del país norteamericano o si el cónyuge es ciudadano estadounidense.

Green card por matrimonio: cuánto tarda la petición I-130

Para 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) utiliza como referencia los tiempos medianos de procesamiento acumulados hasta el final del año fiscal 2025, que muestran duraciones entre los cuatro y los 14 meses.

La petición de familiar extranjero (Formulario I-130) puede demorar aproximadamente 14 meses Pexels/Jeremy Wong

Con base en esas cifras, es posible estimar cuánto tarda cada fase del trámite de residencia por matrimonio y cuáles son los pasos que suelen marcar la duración total del proceso, desde la presentación inicial hasta la entrega de la green card.

El primer paso formal para comenzar con la solicitud es la Petición de Familiar Extranjero, que se presenta mediante el formulario I-130. Este documento tiene como objetivo demostrar ante la agencia federal que existe un vínculo matrimonial válido entre el ciudadano o residente permanente y la persona que solicita la residencia permanente.

El tiempo estimado por el Uscis para resolver este tipo de peticiones fue de aproximadamente 14 meses. Este periodo refleja el plazo en el que se completó la mitad de los casos procesados durante el año fiscal de 2025 y sirve como referencia para quienes inician la solicitud en 2026.

Entre las duraciones de los trámites también se encuentran:

Ajuste de estatus dentro de EE.UU. : cuando el cónyuge extranjero ya se encuentra físicamente en el país norteamericano y cumple con los requisitos, puede solicitar la residencia permanente mediante el ajuste de estatus. Este procedimiento se realiza a través del formulario I-485 y puede tardar un tiempo estimado de 7 meses .

: cuando el cónyuge extranjero ya se encuentra físicamente en el país norteamericano y cumple con los requisitos, puede solicitar la residencia permanente mediante el ajuste de estatus. Este procedimiento se realiza a través del y puede tardar un tiempo estimado de . Procesamiento consular : si la persona que solicita la green card reside fuera de EE.UU., el trámite continúa mediante el procesamiento consular una vez aprobado el formulario I-130. Una vez que el expediente está completo y la visa está disponible, el consulado programa una entrevista. Si la tarjeta es aprobada, esta suele enviarse por correo dentro de un plazo aproximado de 90 días .

: si la persona que solicita la green card reside fuera de EE.UU., el trámite continúa mediante el procesamiento consular una vez aprobado el formulario I-130. Una vez que el expediente está completo y la visa está disponible, el consulado programa una entrevista. Si la tarjeta es aprobada, esta suele enviarse por correo dentro de un . Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses : en estos casos, la persona puede presentar una autopetición mediante el formulario I-360, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales. Durante el año fiscal 2025, el tiempo mediano de procesamiento para este tipo de peticiones fue de aproximadamente 4 meses .

: en estos casos, la persona puede presentar una autopetición mediante el formulario I-360, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales. Durante el año fiscal 2025, el tiempo mediano de procesamiento para este tipo de peticiones fue de aproximadamente . Residencia condicional: cuando el matrimonio tiene menos de dos años al momento de aprobarse la green card, la residencia otorgada es válida por un periodo inicial de dos años. Para obtener el permiso permanente definitivo, se debe presentar posteriormente el formulario I-751 para eliminar las condiciones, trámite que tiene un tiempo aproximado de 21 meses.

Las solicitudes de ajuste de estatus basadas en la familia tuvieron un tiempo estimado de 7 meses en 2025 Freepik/Uscis

Green card por matrimonio: requisitos básicos en 2026

Más allá de las duraciones, el proceso exige cumplir una serie de condiciones de elegibilidad. Según el sitio web oficial del Uscis, el requisito central es la existencia de un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense o con un residente permanente legal. En el primer caso, la relación se considera prioritaria dentro del sistema migratorio.

También es indispensable contar con una petición familiar válida, ya sea aprobada o pendiente, según la etapa. Además, el solicitante debe ser admisible bajo la ley migratoria, lo que implica no tener impedimentos legales para ingresar o permanecer en EE.UU., o bien ser elegible para una exención.

Cuando el trámite se realiza dentro del país norteamericano, generalmente se requiere que la persona haya sido inspeccionada y admitida o que haya recibido un permiso de permanencia temporal. Este punto es clave para poder presentar el ajuste de estatus.

Qué pruebas exige el Uscis para la green card por matrimonio

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es demostrar que el matrimonio es auténtico y no se celebró con fines migratorios. El Uscis solicita evidencia que refleje una vida en común y una relación real entre los cónyuges.

Entre los documentos más utilizados se encuentran contratos de arrendamiento o hipotecas a nombre de ambos, cuentas bancarias conjuntas, pólizas de seguros compartidas y registros financieros combinados. También se pueden presentar actas de nacimiento de hijos en común y declaraciones juradas de personas que conozcan la relación.

En cuanto a los formularios, además del I-130 y el I-485, quienes ajustan estatus dentro de EE.UU. suelen presentar el I-864 de patrocinio económico, el I-693 de examen médico y copias de documentos de identidad y viaje. En el procesamiento consular, el énfasis está en la documentación civil y la entrevista en el consulado.

En muchos casos, los cónyuges pueden presentar los formularios I-130 e I-485 de forma concurrente (al mismo tiempo), lo que podría agilizar la resolución de ambos trámites Freepik

Cuánto cuesta la green card por matrimonio en 2026

El proceso de obtener la green card por matrimonio implica el pago de varias tarifas oficiales. Según la tabla de costos vigente desde febrero de 2026, los montos varían según el formulario y la forma de presentación:

Petición de familiar extranjero (I-130) : tiene un costo de 675 dólares si se envía en papel y de US$625 si se presenta en línea.

: tiene un costo de si se envía en papel y de si se presenta en línea. Ajuste de estatus (I-485) : presentación general de US$1440 y para menores de 14 años US$950 .

: presentación general de y para menores de 14 años . Viudos o viudas de ciudadanos estadounidenses (I-360) : tiene un valor de US$515 .

: tiene un valor de . Residencia condicional (I-751): la tarifa de presentación en papel es de US$750 y en línea de US$700.

Es importante tener en cuenta que el Uscis ya no acepta cheques tradicionales para solicitudes enviadas por correo y que un pago incorrecto puede provocar el rechazo automático del expediente.