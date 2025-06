En Las Vegas: el mapa de comidas de verano gratuitas que serán entregadas durante el mes de junio

Las comidas de verano gratuitas son para miles de familias trabajadoras un gran apoyo. Es por ello que el Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) ha iniciado desde el 27 de mayo de 2025 el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, con el propósito de ofrecer alimentación de calidad a niños y adolescentes de 18 años o menos.

Cómo funciona el programa de comidas gratuitas en Las Vegas

En Las Vegas , un gran número de escuelas ofrecen apoyo alimentario durante todo junio y parte de julio . A continuación se brindan más detalles sobre cómo opera el programa, así como la ubicación de algunos lugares para obtener comida gratuita .

El programa de comidas de verano gratuitas cuenta con dos modalidades en Las Vegas. Freepik

Summer Learning Opportunities - Diseñado para estudiantes de educación primaria y media , ofrece actividades académicas y de enriquecimiento.

- Diseñado , ofrece actividades académicas y de enriquecimiento. Secondary Summer School - Va dirigido a estudiantes de secundaria y se enfoca en la recuperación o avance de créditos académicos. Se lleva a cabo en dos sesiones, del 2 al 20 de junio y del 23 de junio al 11 de julio de 2025.

De acuerdo con CCSD Newsroom, también se brinda comida gratis a mayores de 18 años, quienes cuenten con una discapacidad mental o física y participen en un programa escolar, público o privado sin fines de lucro.

Las escuelas inscritas en el programa proporcionan comidas gratuitas, principalmente de lunes a viernes, aunque los horarios de servicio difieren entre escuelas, así como las fechas de inicio de cada una.

El mapa de comidas de verano gratuitas en Las Vegas

El mapa de comidas de verano gratuitas del Distrito Escolar del Condado de Clark cuenta con un gran número de escuelas de distribución en Las Vegas.

Mapa de escuelas que ofrecen comidas gratuitas durante el verano en el Condado de Clark. Google Maps Richard Heinrich

Entre las instituciones que tienen actividades de recreación se encuentran:

Park, John S. | ES. 931 Franklin Avenue, Las Vegas, NV 89104

Desayunos 9:20 AM - 9:40 AM | Almuerzos 12:00 PM - 12:20 PM

Sunrise Acres, ES | 211 N 28th St, Las Vegas, NV 89101

Desayunos 08:00 AM - 8:15 AM | Almuerzos 11:15 AM - 11:30 AM

Knudson, K. O. Academy of the Arts | 2400 Atlantic St, Las Vegas, NV 89104

Desayunos 08:00 AM - 8:15 AM | Almuerzos 11:15 AM - 11:30 AM

En cuanto a las escuelas que se enfocan en la recuperación o avance de créditos académicos, estas son algunas de ellas:

Desert Pines HS | 3800 E Harris Ave, Las Vegas, NV 89110,

Desayunos 07:45 - 08:00 AM | Almuerzos 10:30 AM - 10:45 AM

Keller, Duane D. MS | 301 N Fogg St, Las Vegas, NV 89110

Desayunos 08:15 - 08:30 AM | No brinda almuerzos

Molasky, Irwin and Susan JHS | 7801 W Gilmore Ave, Las Vegas, NV 89129

Desayunos 08:15 AM - 08:30 AM | Almuerzos 11:50 AM - 12:05 AM

Desde el portal oficial de Las Vegas, se puede acceder al mapa que muestra las ubicaciones específicas en donde se brindan los apoyos de comidas por el verano, el cual ofrece una vista detallada para de las escuelas participantes, así como sus horarios y fechas de inicio.

Además de Las Vegas, la cobertura del Distrito Escolar del Condado de Clark también abarca áreas como Henderson, y zonas más alejadas como Sandy Valley, Indian Springs y Laughlin. Es recomendable revisar con anticipación los sitios participantes para estar al tanto de cambios en horarios o algún otro inconveniente que pueda poner en pausa el programa en sitios específicos.