Las 9 comunidades pequeñas más seguras para vivir en Nevada

La seguridad, el clima, el costo de vida y las comodidades cercanas son factores clave al elegir dónde vivir. En ese contexto, Nevada se consolida como uno de los estados más atractivos, con varias comunidades que destacan por sus bajos índices de criminalidad y buena calidad de vida.

Las nueve comunidades más seguras para vivir en Nevada

De acuerdo con World Atlas, Nevada cuenta con pequeñas comunidades consideradas entre las más seguras del estado, que además ofrecen servicios básicos, comercios cercanos y un entorno tranquilo.

Boulder City es una de las comunidades más seguras de Nevada (visitbouldercity)

Según el medio, estas son las comunidades más seguras del estado:

Boulder City : es considerada una de las comunidades más seguras del estado. La ciudad a orillas del lago registra una tasa de delitos violentos muy por debajo de la media nacional y en los últimos cinco años se han reportado menos de la mitad de delitos de agresión con agravantes que se reportan de manera anual en el país.

: es considerada una de las comunidades más seguras del estado. La ciudad a orillas del lago registra una tasa de delitos violentos muy por debajo de la media nacional y en los últimos cinco años se han reportado menos de la mitad de delitos de agresión con agravantes que se reportan de manera anual en el país. Mesquite : se ubica a unos 128 km al noreste de Las Vegas, cerca de la frontera con Arizona. Según datos de la policía local, la tasa de criminalidad de la comunidad está muy por debajo de la media nacional y del promedio anual de Nevada. Además de ser un sitio muy seguro, cuenta con diversos casinos y resorts para divertirse, junto con el Museo del Patrimonio de Virgin Valley para conocer sobre la historia local.

: se ubica a unos 128 km al noreste de Las Vegas, cerca de la frontera con Arizona. Según datos de la policía local, la tasa de criminalidad de la comunidad está muy por debajo de la media nacional y del promedio anual de Nevada. Además de ser un sitio muy seguro, cuenta con diversos casinos y resorts para divertirse, junto con el Museo del Patrimonio de Virgin Valley para conocer sobre la historia local. Gardnerville : situada en el Valle de Carson, esta ciudad ofrece una de las cargas fiscales más bajas de Nevada y también es conocida por su baja tasa de criminalidad, que es popular entre los jubilados. Tiene diversos locales junto a la carretera US 395, y a unos minutos en auto está el Overland Restaurant & Pub, con vistas a Sierra Mountains.

: situada en el Valle de Carson, esta ciudad ofrece una de las cargas fiscales más bajas de Nevada y también es conocida por su baja tasa de criminalidad, que es popular entre los jubilados. Tiene diversos locales junto a la carretera US 395, y a unos minutos en auto está el Overland Restaurant & Pub, con vistas a Sierra Mountains. Yerington : este pueblo se considera como una de las comunidades más unidas del estado, por su bajo costo de vida y como uno de los refugios preferidos de los jubilados. Cuenta con el Área Recreativa Estatal del Río Walker y Rattlesnake Lane, el Museo del Condado de Lyon, así como casinos locales.

: este pueblo se considera como una de las comunidades más unidas del estado, por su bajo costo de vida y como uno de los refugios preferidos de los jubilados. Cuenta con el Área Recreativa Estatal del Río Walker y Rattlesnake Lane, el Museo del Condado de Lyon, así como casinos locales. Carlin : es uno de los sitios más seguros de Nevada para vivir, ya que tiene tasas de asaltos agravados y delitos contra la propiedad muy por debajo de la media nacional. Con apenas 2300 habitantes, el sitio es conocido como la puerta de entrada a las viejas minas de oro que fueron punto clave de la fiebre del oro en los años 1960. Alberga iglesias históricas, bares y jardines chinos para pasear en las tardes y días cálidos.

: es uno de los sitios más seguros de Nevada para vivir, ya que tiene tasas de asaltos agravados y delitos contra la propiedad muy por debajo de la media nacional. Con apenas 2300 habitantes, el sitio es conocido como la puerta de entrada a las viejas minas de oro que fueron punto clave de la fiebre del oro en los años 1960. Alberga iglesias históricas, bares y jardines chinos para pasear en las tardes y días cálidos. West Wendover : comparte la frontera con Utah, y ha registrado por años bajos índices de delitos contra la propiedad y una disminución de delitos violentos de manera reciente. Tiene varios atractivos como las Salinas de Bonneville, la estatua gigante de Wendover Will y varios casinos.

: comparte la frontera con Utah, y ha registrado por años bajos índices de delitos contra la propiedad y una disminución de delitos violentos de manera reciente. Tiene varios atractivos como las Salinas de Bonneville, la estatua gigante de Wendover Will y varios casinos. Incline Village : se ubica en la costa norte del lago Tahoe. Esta comunidad goza de bajos índices de criminalidad y una buena calidad de vida, pese a que tiene un alto costo de vida

: se ubica en la costa norte del lago Tahoe. Esta comunidad goza de bajos índices de criminalidad y una buena calidad de vida, pese a que tiene un alto costo de vida Ely : ostenta una tasa de criminal bastante baja al promedio nacional, con un costo de vida relativamente bajo y con excelentes escuelas, atracciones y museos en la ciudad.

: ostenta una tasa de criminal bastante baja al promedio nacional, con un costo de vida relativamente bajo y con excelentes escuelas, atracciones y museos en la ciudad. Fallon: cuenta con una de las tasas más bajas de criminalidad del estado y es muy conocida por la Estación Aérea Naval de Fallon, que pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.