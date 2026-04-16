Vivienda asequible: el proyecto de US$79 millones de Kathy Hochul para crear 193 departamentos en Brooklyn

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión en vivienda. Como parte central del proyecto, la administración estatal, en combinación con fondos privados, destinará 79 millones de dólares a la construcción de un edificio con 193 departamentos en Brooklyn para favorecer la vivienda asequible.

Así será el edificio de 193 departamentos que el gobierno de Hochul construirá en Brooklyn

El anuncio lo realizó en un comunicado oficial, donde el gobierno estatal detalló las características de múltiples proyectos en el Estado Imperial y la inversión que se destinará a cada uno.

Kathy Hochul anunció múltiples inversiones para construir vivienda asequible en Nueva York Fotomontaje generado con IA

Aunque tienen un gran porcentaje de fondos públicos, las iniciativas también se llevan a cabo con la participación de inversión privada. Uno de los proyectos que se destacó es el que se planeó para Brooklyn.

En 729 Van Sinderen, las autoridades de Nueva York impulsarán un desarrollo inmobiliario que está pensado para residentes de bajos recursos. Estos son los detalles de la iniciativa:

El plan consiste en la demolición de un edificio vacío para construir una nueva estructura de 11 pisos que albergará 193 departamentos .

que albergará . Del total, 116 unidades contarán con servicios de apoyo diseñados específicamente para neoyorquinos en situación de vulnerabilidad.

diseñados específicamente para neoyorquinos en situación de vulnerabilidad. Estas viviendas anunciadas por el gobierno de Hochul serán destinadas a hogares con ingresos iguales o inferiores al 60% del Ingreso Medio del Área.

con ingresos iguales o inferiores al 60% del Ingreso Medio del Área. Las empresas Housing Plus Solutions, Inc. y Spatial Equity Co están a cargo de llevar adelante el proyecto inmobiliario.

En la publicación, Hochul destacó que este tipo de iniciativas sirve para “ampliar las oportunidades de vivienda” de los neoyorquinos. Tanto el nuevo edificio de Brooklyn como el resto de las inversiones comunicadas forman parte de un proyecto estatal que destinará US$25.000 millones para la vivienda.

Kathy Hochul anunció los proyectos como parte de una inversión global de 25.000 millones de dólares de Nueva York destinados a vivienda Captura YouTube/Governor Kathy Hochul

Hochul anunció más inversiones para proyectos de vivienda en Nueva York

Junto con la mencionada iniciativa en Brooklyn, la administración de Nueva York también dio a conocer otros proyectos enfocados en vivienda asequible:

US$73 millones para la construcción de la Torre Taryn en el Bronx . Será un edificio de 11 pisos y 142 departamentos ubicado en 431-441 Concord Avenue.

. Será un ubicado en 431-441 Concord Avenue. US$22 millones para viviendas de personas mayores en Great Neck, condado de Nassau . Implicará la rehabilitación de un complejo que contendrá 75 unidades destinadas a mayores de 55 años de bajos ingresos.

. Implicará la rehabilitación de un complejo que contendrá destinadas a mayores de 55 años de bajos ingresos. US$128 millones destinados a vivienda en Cohoes, Condado de Albany . Implicará el reacondicionamiento de 238 departamentos asequibles divididos entre Manor Sites , McDonald Towers y Roulier Heights .

. Implicará el asequibles divididos entre , y . US$46 millones para THRIVE Cornhill en la ciudad de Utica, condado de Oneida. En este caso, serán dos edificios que contendrán 102 unidades de vivienda asequible, además de espacios comerciales y para programas comunitarios.

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Como parte de su agenda de gobierno, recientemente la mandataria neoyorquina dio a conocer la culminación de la iniciativa que implica la apertura de un complejo habitacional de 93 unidades.

El proyecto combinó la renovación del antiguo edificio Blocher Homes, una residencia de adultos mayores con la construcción de tres edificios nuevos. Cada uno de ellos tendrá dos pisos y, al igual que todos los desarrollos mencionados, serán destinados a personas con ingresos limitados.