¿Se va o se queda Luis Fernando Tena? Tras la eliminación de Guatemala del Mundial, la Fedefut define su futuro

Luego de quedar afuera del Mundial 2026, el futuro de la selección de Guatemala está en manos de la dirigencia de la Fedefut. Antes de la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf, donde logró un triunfo ante Surinam, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena ya estaba eliminado matemáticamente. En conferencia de prensa, el entrenador mexicano manifestó su deseo de seguir en el cargo y recibió el apoyo del capitán José Carlos Pinto.

Luis Fernando Tena quiere continuar como entrenador de Guatemala

En la última fecha de las eliminatorias, la Bicolor venció por 3-1 a Surinam como local y terminó el torneo con ocho puntos, a una unidad del segundo puesto que lleva al repechaje.

Ya antes de comenzar el encuentro, Guatemala no tenía chances matemáticas de clasificar, por lo que jugó solo para cumplir con el calendario.

El director técnico mexicano habló en conferencia de prensa luego del triunfo y remarcó que su equipo ganó “con toda justicia”. Además de destacar las virtudes de la selección en el encuentro, se refirió a su futuro.

En una primera instancia, según Prensa Libre, expresó su deseo de mantenerse al mando de la Bicolor: “Es decisión de nuestra junta directiva. Yo quiero seguir“. En esa misma línea, se mostró optimista de cara al futuro y a esa posibilidad de que la dirigencia le otorgue esa posibilidad. “Yo quiero continuar aquí y uno empieza a soñar otra vez”, insitió.

Sobre el plantel, valoró el ambiente positivo que se vive entre los jugadores y la tarea que hicieron a pesar del resultado final de las eliminatorias.

Entre los puntos positivos de la selección de Guatemala bajo el mando de Tena, se destaca llegar a la semifinal de la Copa Oro 2025. En esa instancia, la Bicolor cayó ante Estados Unidos por 2-1.

José Carlos Pinto apoyó la continuidad de Tena como entrenador de Guatemala

Luego del fin de las eliminatorias y de no clasificar a la Copa del Mundo, el capitán guatemalteco, José Carlos Pinto, habló en zona mixta. Allí enfatizó que la selección mostró un buen nivel y que logró competir mano a mano con grandes equipos. Por eso, defendió la continuidad del entrenador.

“Luis Fernando Tena nos ha puesto a creer y a soñar“, expresó el defensor. En su análisis, consideró que bajo el mando del DT mexicano, Guatemala puede jugar nuevamente la ronda final de eliminatorias en busca del sueño mundialista.

Guatemala venció a Surinam por la última fecha de las eliminatorias de Concacaf, pero igual quedó afuera del Mundial 2026 JOHAN ORDONEZ - AFP

Por último, elogió las condiciones del director técnico y dejó en claro que apoya su continuidad: “Es un gran entrenador y lo ha demostrado. Es un gran perfil, por algo otras selecciones lo han querido“.

El partido que dejó a Guatemala afuera del Mundial 2026, según Luis Fernando Tena

En conferencia de prensa tras el triunfo ante Surinam, Tena consideró que la derrota ante El Salvador como local fue lo que complicó el camino guatemalteco en el torneo.

"Teníamos que haber ganado y nos condicionó a lo largo de la eliminatoria", sentenció. El encuentro correspondió a la primera fecha de la ronda final.

En sus declaraciones, el entrenador también lamentó la caída ante Panamá por la quinta jornada. En ese partido, Guatemala sufrió una dura derrota por 3-2 en condición de local.