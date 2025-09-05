Nicaragua vs. Costa Rica: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) arrancará con su Ronda Final de eliminatorias, la cual otorga tres boletos directos y dos al repechaje de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés). Nicaragua y Costa Rica se verán las caras en la búsqueda de esos lugares que los lleven al Mundial 2026.

Nicaragua vs. Costa Rica: hora y transmisión en vivo en Estados Unidos

El partido se juega este 5 de septiembre en el Estadio Nacional, Managua, Nicaragua, a las 22.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con el calendario de Concacaf.

El partido cerrará la jornada del 5 de septiembre en Concacaf (X/@LaAzulyBlanco) (X/@LaAzulyBlanco)

El partido correspondiente al grupo C de la Ronda Final de eliminatorios podrá verse en vivo desde Universo TV.

11 probables de Nicaragua y Costa Rica

Marco Antonio Figueroa, seleccionador de Nicaragua, tuvo problemas para conformar la lista de convocados para sus primeros partidos eliminatorios debido a las lesiones de varios jugadores importantes.

El estratega no podrá contar con Juan Luis Pérez, defensa central que juega en la liga costarricense y se lesionó recientemente con su club. Mismo caso de su pareja en la zona baja, Christian Reyes, quien sufrió una lesión en el partido contra Panamá y no se ha recuperado.

De igual manera, Matías Belli, un volante español nacionalizado nicaragüense que ha sido pieza fundamental en las rondas previas, no logró superar una lesión y se perderá el partido.

Por otro lado, Miguel Herrera, técnico de Costa Rica, sostuvo el núcleo de jugadores que han sido parte de los torneos internacionales y las rondas previas de las eliminatorias, como el caso de Francisco Calvo, Juan Pablo Vargas y Orlando Galo.

Costa Rica venció a Nicaragua 4-0 en el último enfrentamiento entre ambos (X/@fedefutbolcrc) (X/@fedefutbolcrc)

Sin embargo, sorprendió con el llamado del joven Kenay Myrie, jugador del Deportivo Saprissa, así como con Sebastián Acuña, quien también tendrá la oportunidad de mostrarse en partidos importantes para “La Sele”.

El camino de Nicaragua y Costa Rica para llegar al Mundial 2026

Las dos selecciones se encuentran ubicadas en el sector C, junto a Honduras y Haití. En esta ronda, la FIFA determinó que el líder de este grupo y de los restantes se clasificarán de manera directa. Esto obliga a las cuatro selecciones a sumar la mayor cantidad de puntos para seguir soñando con el mundial.

De acuerdo con Concacaf, el calendario para este grupo será el siguiente:

8 de septiembre

Costa Rica vs. Haití: Estadio Nacional, 22 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos

Honduras vs. Nicaragua: Estadio Nacional Chelato Uclés, 22:00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos

9 de octubre

Honduras vs. Costa Rica: horario y sede por confirmar

Nicaragua vs. Haití: horario y sede por confirmar

13 de octubre

Costa Rica vs. Nicaragua: horario y sede por confirmar

Honduras vs. Haití: horario y sede por confirmar

13 de noviembre

Haití vs. Costa Rica: horario y sede por confirmar

Nicaragua vs. Honduras: horario y sede por confirmar

18 de noviembre

Costa Rica vs. Honduras: horario y sede por confirmar

Haití vs. Nicaragua: horario y sede por confirmar

Nicaragua cerrará la ronda final enfrentando a Haití (X/@LaAzulyBlanco) (X/@LaAzulyBlanco)

Cabe resaltar que los dos mejores segundos lugares de los tres grupos podrán acceder al Torneo Clasificatorio de repechaje para la Copa Mundial.