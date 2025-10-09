Nicaragua vs. Haití: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo el partido de Eliminatorias Concacaf

La tercera fecha de la última fase de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español) continúa durante octubre, con el enfrentamiento entre las selecciones de Nicaragua y Haití, dos equipos que buscan salir del fondo de la tabla del Grupo C.

Ambas escuadras llegan con la urgencia de sumar tres puntos.

Haití cuenta con dos unidades, mientras que Nicaragua apenas acumula una, luego de empatar y perder en sus primeros compromisos disputados durante septiembre.

A qué hora y dónde ver en Estados Unidos el partido de Nicaragua vs. Haití

El encuentro se disputará este jueves 9 de octubre, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua, a partir de las 20:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).nto de las 20:00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

Haití busca su primer triunfo en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf (Concacaf)

Los aficionados podrán seguir la transmisión en español a través de FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora y Telemundo Universo. En inglés, el juego estará disponible por CBS Sports Network, Golazo y Paramount+, según informó Concacaf.

Cómo llegan Nicaragua y Haití a su partido de eliminatorias mundialistas

Este será apenas el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones en una eliminatoria mundialista de Concacaf y el décimo en la historia. Tanto Nicaragua como Haití llegan con la misma meta: sumar su primera victoria en la fase final clasificatoria rumbo al Mundial 2026.

Nicaragua se encuentra en el fondo del grupo C (X/@Concacaf) (X/@Concacaf)

El conjunto nicaragüense, dirigido por Marco Antonio “Fantasma” Figueroa, ocupa el último lugar del Grupo C, mientras que Haití, bajo la dirección técnica de Sebastien Migné, espera confirmar las buenas sensaciones tras su empate con Costa Rica.

En dicho partido, Duckens Nazon no solo fue figura con su triplete, sino que además se convirtió en el jugador haitiano de mayor edad (31 años) en marcar tres goles en un duelo eliminatorio, y en el tercero en lograrlo en toda la historia de su selección.

Alineaciones del partido de Nicaragua vs. Haití en octubre

Para este compromiso, Figueroa convocó a Jaime Moreno, Widman Talavera, Emmanuel Gómez y Steven Cáceres, quienes se sumaron al plantel tras las amonestaciones acumuladas de algunos titulares, de acuerdo con Claro Sports.

Honduras recibirá a Nicaragua en partido correspondiente al grupo C de la Ronda Final (X/@FFH_Honduras) (X/@FFH_Honduras)

Nicaragua: Miguel Rodríguez; Justing Cano, Henry Niño, Oscar Acevedo; Josué Quijano, Ariel Araúz, Junior Arteaga, Jason Coronel, Marlon López; Juan Barrera y Ariagner Smith. DT: Marco Antonio Figueroa.

Haití: Jhonny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Ade, Garven Metusala, Markhus Lacroix; Danley Jean Jacques, Carl-Fred Sainté; Ruben Providence, Jean Ricner Bellegarde, Yassin Fortune y Frantzdy Pierrot. DT: Sebastien Migné.

Cómo va la tabla clasificatoria de la Concacaf

Tras completarse las dos primeras fechas de la fase final de las eliminatorias, comienzan a perfilarse los equipos que podrían obtener su pase directo al Mundial 2026, con algunas sorpresas en el panorama regional.

Grupo A

Surinam – 4 puntos

El Salvador – 3 puntos

Panamá – 2 puntos

Guatemala – 1 punto

Grupo B

Jamaica – 6 puntos

Curazao – 4 puntos

Trinidad y Tobago – 1 punto

Bermuda – 0 puntos

Grupo C

Honduras – 4 puntos

Costa Rica – 2 puntos

Haití – 2 puntos

Nicaragua – 1 punto

Ranking general de los tres mejores segundos lugares:

Curazao – 4 puntos

El Salvador – 3 puntos

Costa Rica – 2 puntos

Tanto Nicaragua como Haití tienen la oportunidad de revitalizar sus aspiraciones mundialistas. Una victoria podría colocarlos nuevamente en la pelea por uno de los boletos directos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, o al menos mantener viva la posibilidad del repechaje intercontinental, que se disputará en marzo del próximo año en territorio mexicano.