Cuándo juega Guatemala vs. El Salvador y Surinam por las Eliminatorias de Concacaf en octubre 2025
Los Chapines tendrán dos visitas complicadas que podrían definir sus aspiraciones de clasificación al Mundial 2026
En los próximos días, Guatemala jugará dos partidos clave en la Ronda Final de la Clasificatoria de la Concacaf al Mundial 2026. La selección guatemalteca enfrentará a Surinam y El Salvador con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos que los acerquen al liderato del Grupo A, y por consiguiente a la clasificación. Actualmente, los dirigidos por Luis Fernando Tena se encuentran en el fondo de la zona con un punto.
A qué hora y cuándo juega Guatemala en las siguientes fechas de las Eliminatorias de Concacaf
De acuerdo con el calendario de Concacaf, “La Azul y Blanco” visitará este 10 de octubre el Dr. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, para enfrentarse a Surinam, quien lidera el grupo con cuatro puntos. El partido arrancará a las 17.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.
Posteriormente, Los Chapines tendrán que viajar San Salvador para el cotejo de la jornada cuatro en contra de El Salvador. Dicho partido se disputará el 14 de octubre en el Estadio Cuscatlán y comenzará a las 22.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.
Posible alineación de Guatemala en contra de El Salvador y Surinam
Desde el pasado 22 de septiembre, la selección guatemalteca realizó un microciclo para preparar los partidos de octubre. En este proceso fueron convocados los siguientes jugadores:
- José Agustín Ardón Castellanos (Antigua G. F. C)
- José Mario Rosales Marroquín (Antigua G. F. C.)
- Óscar Alexander Santis Cayax (Antigua G. F. C.)
- Óscar Antonio Castellanos Santos (Antigua G. F. C)
- Luis José Morán Varela (Antigua G. F. C.)
- Jonathan Francisco Franco González (C. S. D. Municipal)
- José Alfredo Morales Concua (C. S. D. Municipal)
- Kenderson Alessandro Navarro Hernández (C. S. D. Municipal)
- Nicolás Samayoa Pacheco (C. S. D. Municipal)
- Pedro Manuel Alejandro Altán Hernández (C. S. D. Municipal)
- Rodrigo Saravia Samayoa (C. S. D. Municipal)
- Rudy Josué Muñoz Boteo (C. S. D. Municipal)
- Darwin Gregorio Lom Moscoso (Comunicaciones F. C.)
- Erick Diego Alejandro Lemus de Paz (Comunicaciones F. C.)
- Stheven Adán Robles Ruiz (Comunicaciones F. C.)
- José Carlos Pinto Samayoa (Comunicaciones F. C.)
- Kevin Estuardo Ramírez Sigüenza (Deportivo Malacateco)
- Elmer William Cardoza Herrera (Xelajú M. C)
En los próximos días se sumarán Arquímides Ordóñez, Nicholas Hagen, Olger Escobar, Rubio Méndez Rubín y Aarón Herrera, de acuerdo con Claro Sports. Todos estos jugadores serán parte de la plantilla que afrontará los siguientes partidos del clasificatorio.
En el último partido de eliminatorias en contra de Panamá, Luis Fernando Tena salió con el siguiente 11 inicial: Nicholas Hagen, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Ardón, Aarón Herrera, José Morales, José Rosales, Óscar Santís, Nathaniel Méndez, Rubio Rubin y Rudy Muñoz.
Por lo tanto, se espera que el seleccionador mexicano no haga muchos cambios para sus siguientes encuentros, ya que estos jugadores han sido la base del técnico en todo su proceso al frente de Guatemala.
Qué necesita Guatemala para clasificar al Mundial 2026
La escuadra dirigida por Luis Fernando Tena se ubica en el último lugar del Grupo A con un punto. Hasta ahora, Surinam lidera el sector con cuatro, seguido por El Salvador con tres y Panamá con dos.
Con una victoria en Surinam, “Los Chapines” igualarán en puntos al líder a la espera de lo que suceda en el otro partido del sector entre El Salvador y Panamá, el cual se disputará el próximo 10 de octubre.
Por el momento, los mejores segundos lugares son Curazao con cuatro puntos, El Salvador con tres puntos y Costa Rica con dos puntos, quienes aún luchan por ser líderes de su sector.
En caso de sumar seis puntos, los dirigidos por Luis Fernando Tena se acercan al primer lugar del sector con una combinación de resultados, así como a posicionarse entre los dos mejores segundos lugares.
