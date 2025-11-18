Nicaragua vs. Haití: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de Eliminatorias Concacaf por el Mundial 2026
Para el último partido de las clasificatorias, solo los haitianos tienen posibilidades de clasificar a la Copa Mundial
El último partido de la ronda final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 entre Nicaragua y Haití, correspondiente a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), está a punto de iniciar. Las escuadras llegan a este duelo con realidades distintas.
A qué hora de EE.UU. y dónde ver el partido entre Nicaragua y Haití
El duelo entre las selecciones de Haití y Nicaragua se lleva a cabo este 18 de noviembre desde las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, en el estadio Stadion Ergilio Hato, Willemstad, Curazao.
Los hinchas podrán ver el partido en vivo desde Estados Unidos a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo con narraciones en español, o a través de CBS Paramount con narración en inglés, de acuerdo con el sitio oficial de Concacaf.
Cómo llegan Nicaragua y Haití a su último partido de Eliminatorias
- En el caso de Nicaragua, ya quedó fuera de cualquier posibilidad de clasificar a la Copa Mundial del siguiente año, al conseguir acumular solo cuatro puntos a lo largo de la última fase de las clasificatorias regionales. Tampoco podrán ir al repechaje.
- Por su parte, Haití aún tiene esperanzas de llegar al Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, al encontrarse en el segundo lugar del Grupo C, con la misma cantidad de puntos que el líder Honduras, pero con menor diferencia de gol.
Para su último partido de las eliminatorias mundialistas de la región, Haití llega motivado después de derrotar en el quinto encuentro a Costa Rica por 1-0.
Por su parte, Nicaragua logró conseguir una victoria en su penúltimo partido frente al líder del grupo, Honduras, lo que ocasionó que los catrachos no aseguraran su pase directo a la Copa Mundial, y abrieran la posibilidad al segundo y tercero de arrebatarle el puesto.
No obstante, los nicaragüenses ya no tienen posibilidades de alcanzar un cupo para la justa mundialistas, ya que, aunque consigan otros tres puntos, no podrán llegar al primer lugar del grupo ni a la zona de repechaje.
Cómo está la tabla de las eliminatorias de la Concacaf
Previo al sexto y último partido de todos los equipos en las eliminatorias mundialistas de Concacaf, así va la tabla:
Grupo A
- Surinam 9 puntos
- Panamá 9 puntos
- Guatemala 5 puntos
- El Salvador 3 puntos
Grupo B
- Curazao 11 puntos
- Jamaica 10 puntos
- Trinidad y Tobago 6 puntos
- Bermudas 0 puntos
Grupo C
- Honduras 8 puntos
- Haití 8 puntos
- Costa Rica 6 puntos
- Nicaragua 4 puntos
Mientras que el ranking de los tres mejores lugares a nivel general es:
- Jamaica 10 puntos
- Panamá 9 puntos
- Haití 8 puntos
