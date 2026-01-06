¿Nicolás Maduro nació en Colombia?: dónde queda la casa de su familia y los testimonios de los vecinos

Desde el inicio del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, se difundieron rumores sobre su presunta nacionalidad colombiana. En un informe emitido de Telemundo, se presentó la supuesta casa de infancia del político en Cúcuta, así como testimonios de algunas personas que afirmaron haber sido sus amigos durante la niñez.

La supuesta infancia de Nicolás Maduro en Colombia

De acuerdo con los reportes, parte de la familia materna de Maduro es originaria de Cúcuta. Su tía, Emma Moros, residía en una casa verde ubicada en el Barrio Callejón, y el mandatario habría pasado numerosas vacaciones junto a sus parientes en dicho inmueble.

La casa se ubica en una esquina de la Avenida 8 del Barrio Callejón Captura de pantalla/Telemundo

En esos veranos, vecinos de la zona aseguraron ver a Maduro de niño y que incluso jugaba fútbol con el resto de los niños en el barrio.

“Jugaba fútbol con la gente de acá, con los que vienen por aquí. Él pasaba y yo lo veía por aquí cuando trabajaba para el mercado“, señaló uno de los vecinos en diálogo con Telemundo.

¿Maduro nació en Colombia?: dónde queda la casa de su familia y los testimonios de los vecinos

El reporte también informó que previo a formar parte del régimen chavista, Maduro fue integrante de una banda de rock y trabajó como chofer de autobús en el metro de Caracas.

Rumores sobre la nacionalidad de Nicolás Maduro

Desde que Maduro se convirtió en líder del régimen chavista en 2013, surgieron varias incógnitas sobre su nacionalidad. Guillermo Cochez, exembajador de Panamá ante la OEA (Organización de los Estados Americanos), habría mostrado la partida de nacimiento del mandatario en el programa colombiano NTN24.

En 2013, Guillermo Cochez habría mostrado en el programa colombiano NTN24 la partida de nacimiento del mandatario Matias Delacroix - AP

En el canal, Cochez explicó que Maduro habría nacido el 22 de noviembre en Cúcuta, que sus padres serían de origen colombiano y que fue registrado en la partida de nacimiento con el nombre de Nicolás Alejandro Maduro, y no como Nicolás Maduro Moros, como habría sido inscrito en Caracas, Venezuela.

“El padre (Nicolás Maduro), la madre (Teresa de Jesús Moros Acevedo) y la hermana (María Teresa de Jesús Maduro Moros) del presidente son colombianos, por tanto, Nicolás Maduro es colombiano, y no puede ser presidente", señaló Guillermo, según consignó ABC.

Los padres y la hermana de Maduro son colombianos JUAN BARRETO - AFP

El diario El Espectador y la cadena RCN, por su parte, hicieron público un documento que confirmaba que la madre de Maduro vivía en Cúcuta y tenía nacionalidad colombiana. Ella habría conocido al padre del político entre Ocaña y Cúcuta.

Cómo fue la captura de Nicolás Maduro

La denominada “Operation Absolute Resolve” fue aprobada por el presidente Donald Trump el viernes 2 de enero a las 22.46 hs. Con esa orden, más de 150 aeronaves despegaron desde unas 20 bases del hemisferio occidental, entre ellas cazas F-35 y F-22, para implementar los ataques en puntos estratégicos de Caracas, como la Base Aérea de Caracas, en La Carlota y Fuerte Tiuna.

Las fuerzas estadounidenses avanzaron con rapidez hacia la residencia de Maduro. El presidente Donald Trump aseguró que el líder chavista intentó llegar a una habitación de seguridad reforzada con acero, pero no logró cerrar la puerta. Las tropas disponían de “sopletes gigantescos” para abrir los muros en caso de necesidad.