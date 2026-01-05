El Departamento de Estado de los Estados Unidos difundió este lunes una declaración sobre la soberanía territorial en el continente americano. La administración de Donald Trump estableció una posición firme ante la influencia de potencias extranjeras en la región. El secretario de Estado, Marco Rubio, brindó detalles sobre esta política exterior tras la reciente detención de Nicolás Maduro.

Qué dice el mensaje que publicó el Gobierno de Estados Unidos

La publicación oficial en la red social X exhibió una imagen del presidente Donald Trump junto a un texto contundente. La advertencia gubernamental indicó que el país no admitirá la transformación del hemisferio en “una base de operaciones para sus adversarios".

Trump afirma que EE.UU. se hará cargo de Venezuela tras la captura de Maduro

El mensaje directo en las plataformas digitales afirmó: "este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad sufra amenazas“. La comunicación ocurrió poco después de la captura del líder chavista y su posterior traslado a una prisión en Nueva York.

Marco Rubio explicó el alcance de esta postura en diversas entrevistas con medios de comunicación. El secretario de Estado sostuvo que la seguridad nacional constituye la prioridad absoluta para el actual gobierno norteamericano.

La frase publicada en redes sociales funcionó como un recordatorio sobre la Doctrina Monroe en el siglo XXI. El funcionario subrayó que el Poder Ejecutivo actuará con determinación contra cualquier rival o competidor que “intente desestabilizar la región”.

Venezuela: ¿Cómo fue el operativo de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro?

La aclaración sobre el operativo militar en Venezuela

El secretario de Estado desmintió de forma tajante la existencia de una guerra en territorio venezolano. Rubio aseguró que los enfrentamientos armados se limitaron exclusivamente a las organizaciones del narcotráfico.

El diplomático negó la permanencia de tropas de los Estados Unidos en suelo extranjero tras el cumplimiento de la misión. De acuerdo con su versión, los soldados de élite permanecieron allí durante un lapso de dos horas con el único objetivo de capturar a Maduro.

El funcionario remarcó que Donald Trump mantiene todas las opciones abiertas para proteger el bienestar del país. El mandatario evitó declaraciones públicas sobre las tácticas específicas que planea para el futuro.

Maduro en Nueva York

Rubio indicó que el Presidente de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de no revelar sus próximos movimientos estratégicos. El objetivo central de la Casa Blanca reside ahora en asegurar el interés nacional y favorecer al pueblo venezolano mediante la eliminación de estructuras criminales.

Cuáles son los objetivos estratégicos tras la caída de Maduro

La administración de Donald Trump trazó una hoja de ruta clara para la región caribeña. El secretario de Estado exigió el fin inmediato del tráfico de estupefacientes en la zona. Rubio demandó la salida definitiva de los agentes de Irán y de la organización Hezbollah de Venezuela.

La Casa Blanca vigilará el uso de los recursos de la industria petrolera para “evitar el financiamiento de rivales políticos”. El funcionario señaló que el petróleo venezolano sirvió para enriquecer a los adversarios de Occidente durante los últimos años.

Juramento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela

Estados Unidos considera que la seguridad de las fronteras norteamericanas depende de la estabilidad en el hemisferio sur, por lo que el Departamento de Estado anunció que las patrullas marítimas mantendrán la vigilancia sobre las naves sospechosas en aguas internacionales.

La justicia estadounidense emitirá órdenes para incautar barcos sancionados que intenten ingresar cargamentos ilícitos. Rubio advirtió que el gobierno ejecutará otras acciones complementarias hasta que los problemas de seguridad regional alcancen una resolución satisfactoria.

