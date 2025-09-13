No es Chicago: Trump revela cuál será la próxima ciudad a la que enviará agentes federales

Tras recibir un freno judicial en California y luego de desplegar las fuerzas federales en Washington, el presidente Donald Trump reveló que enviará agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la ciudad de Memphis, en Tennessee. La decisión echa por tierra, al menos por ahora, su plan de desplegarla en Illinois. “Estoy muy preocupado, hubiera preferido ir a Chicago”, manifestó el mandatario estadounidense.

Trump reveló que enviará agentes federales a Memphis

A contrario de las especulaciones que posicionaban a Chicago como la próxima ciudad en la que la administración federal enviaría sus fuerzas, Donald Trump confirmó este viernes que los oficiales de la Guardia Nacional se desplegarán en Memphis.

Donald Trump confirmó que enviará las fuerzas federales a la ciudad de Memphis, en Tennesse Andrew Leyden� - ZUMA Press Wire�

“Soy el primero en decirlo, vamos a Memphis. Hay mucha agitación y el alcalde demócrata (Paul Young) está contento. Y el gobernador (republicano Bill Lee) está contento”, apuntó el presidente norteamericano durante una entrevista para Fox & Friends.

El mandatario explicó que la propuesta le llegó por un amigo que ejecutivo de ferrocarriles y miembro del directorio del gigante de envíos FedEx con sede en Memphis. “Me dijo ‘cuando camino una cuadra hasta mi hotel, no me dejan hacerlo. Me suben a un vehículo blindado con vidrios blindados para llevarme una cuadra’”, recordó y calificó a la situación de “terrible”.

“Estoy muy preocupado. Vamos a solucionarlo, igual que hicimos en Washington. Habría preferido ir a Chicago”, manifestó Trump sobre la situación en Memphis. Y añadió: “También traeremos al ejército si lo necesitamos”.

El mes pasado, el mandatario envió tropas federales de seguridad y de la Guardia Nacional a Washington luego de que se conociera casos de crímenes violentos de alto perfil.

La administración federal desplegó la Guardia Nacional en Washington a finales de agosto J. Scott Applewhite - AP

De acuerdo a datos del FBI, compartidos por WSMW, Memphis es una de las ciudades con la tasa de delitos violentos más alta de Estados Unidos. En 2024 se registraron 2501 delitos violentos por cada 100 mil residentes. De estas cifras, 297 fueron asesinatos.

Trump no quita el foco de Chicago: qué pasará

Trump ha amenazado durante semanas con enviar las fuerzas federales a Chicago y fue criticado en diferentes ocasiones por el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y por el alcalde local, Brandon Johnson, ambos demócratas.

El pasado lunes, el gobierno envío agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para la Operación Midway Blitz, que busca detectar inmigrantes ilegales con antecedentes penales en la ciudad.

Si bien la decisión parece dar marcha atrás con la intervención de Chicago, Trump no aparta su mirada de la ciudad de Illinois Archivo

Este viernes, durante la entrevista, el presidente no descartó enviar tropas a Chicago, incluso señaló que el ejecutivo de los ferrocarriles le pidió que “no perdiera” la ciudad de Illinois.

Además, el republicano criticó a Pritzker este viernes, lo calificó de “ruidoso” y aseguró que la delincuencia en Chicago está “fuera de control”.

Ante los rumores, el gobernador se había manifestado en contra de que la Guardia Nacional llegue a la ciudad. “No vengas a Chicago. No eres bienvenido ni necesario aquí“, le advirtió al mandatario durante una conferencia de prensa, según retomó CBS.

Además, en una publicación de X, Pritzker recogió un posteo de Trump de Truth Social y lo cuestionó: “El presidente de Estados Unidos amenaza con declarar la guerra a una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. Esto no es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se dejará intimidar por un aspirante a dictador”.