La tecnología de la TSA que ya se aplica en el aeropuerto de Miami y afecta a todos los pasajeros que llegan y se van

En el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) habilitó el pasado martes una nueva tecnología que promete reducir los tiempos de espera. Los viajeros de TSA PreCheck podrán utilizar el nuevo sistema TSA PreCheck Touchless ID, que les permitirá atravesar los puntos de control sin necesidad de mostrar ninguna identificación física.

Para reducir los tiempos de espera de los viajeros confiables, el nuevo sistema funciona sin contacto y valida la identidad de los pasajeros sin exigir una tarjeta de embarque o identificación física.

En diálogo con El Nuevo Herald, Dan Velez, portavoz de la TSA en Florida, sostuvo que TSA PreCheck Touchless ID “verifica la identidad del viajero en menos de cuatro segundos”.

Cuando una persona utiliza el sistema, debe mirar a una cámara en un carril designado. Allí, su imagen en tiempo real se compara con la fotografía que figura en el pasaporte.

En un comunicado de prensa, la TSA aseguró que la tecnología “ofrece una experiencia de revisión más eficiente y cómoda para los viajeros registrados”.

Además, Stephen Taber, Director de Seguridad Federal de la TSA para el MIA, expresó que la función “disminuye los tiempos de espera y permite un proceso de control de seguridad más ágil”. Desde el martes, está disponible para los miembros actuales de TSA PreCheck que vuelen con las siguientes aerolíneas participantes en las terminales MIA especificadas:

Terminal Norte, Checkpoint 1 en la Concourse D: American Airlines.

Checkpoint 1 en la Concourse D: American Airlines. Terminal Central, Checkpoint 5 frente a la Concourse E: American Airlines, Alaska Airlines.

Checkpoint 5 frente a la Concourse E: American Airlines, Alaska Airlines. Terminal Sur, Checkpoint 8 en la Concourse H: Delta Air Lines y United Airlines.

Requisitos para usar TSA Touchless ID en el aeropuerto de Miami

Para pasar por los nuevos sistemas de seguridad implementados por la TSA en el Aeropuerto de Miami, los viajeros deben cumplir con ciertos requisitos. La identificación sin contacto requiere:

Tener un perfil activo con una compañía aérea participante .

. Ser un pasajero actual de TSA PreCheck .

. Contar con la información de pasaporte válida cargada en su perfil de aerolínea.

La tecnología de la TSA permite a los viajeros del programa TSA PreCheck ahorrar tiempo TSA

Aun con este sistema, la agencia remarcó que todos los pasajeros deben llevar una forma física de una identificación aceptable que cumpla con REAL-ID y presentarla si un oficial de la TSA se lo solicita. En Estados Unidos, las terminales aéreas y ubicaciones participantes de TSA PreCheck Touchless ID son:

Alaska Airlines : aeropuertos ATL, DAL, DCA, DEN, DTW, HNL, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, MCI, MSP, MYS, ORD, PDX, PHL, SAT, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA, STL.

: aeropuertos ATL, DAL, DCA, DEN, DTW, HNL, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, MCI, MSP, MYS, ORD, PDX, PHL, SAT, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA, STL. American Airlines : aeropuertos ANC, ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, FLL, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, LGA, MCI, MCO, MIA, MSP, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SMF, SNA.

: aeropuertos ANC, ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, FLL, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, LGA, MCI, MCO, MIA, MSP, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SMF, SNA. Delta Air Lines : aeropuertos ATL, BOS, CLT, DAL, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, LGA, MCI, MSP, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA.

: aeropuertos ATL, BOS, CLT, DAL, DCA, DEN, DFW, DTW, EWR, HOU, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, LGA, MCI, MSP, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA. Southwest Airlines : aeropuertos ATL, BOS, CLT, DAL, DEN, DTW, IAD, HOU, LAS, LAX, LGA, MCI, OAK, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA.

: aeropuertos ATL, BOS, CLT, DAL, DEN, DTW, IAD, HOU, LAS, LAX, LGA, MCI, OAK, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA. United Airlines: aeropuertos ATL, BOS, CLT, DCA, DEN, DFW, EWR, IAD, IAH, JFK, LAS, LAX, LGA, MCI, MSP, ORD, PBI, PDX, PHL, SEA, SFO, SJC, SLC, SNA.

Cómo registrarse en TSA PreCheck para usar Touchless ID en Miami

Para utilizar la tecnología que la TSA ya instaló en el MIA, los pasajeros deben formar parte de TSA PreCheck, el programa de Viajero de Confianza del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Este ofrece beneficios de control de seguridad acelerado para vuelos que salen de aeropuertos estadounidenses.

Los centros de inscripción de TSA PreCheck están ubicados en todo Estados Unidos. Los ciudadanos pueden registrarse al completar una solicitud en línea.

Luego, deberán acudir a una oficina de la agencia, donde las autoridades revisarán los documentos, tomarán las huellas dactilares y fotografías y cobrarán el pago en aproximadamente 10 minutos.

Para utilizar la tecnología de la TSA, los pasajeros deben estar registrados en el programa de viajero confiable Facebook TSA

Los pasajeros que ya forman parte del programa deben actualizar su perfil de aerolínea para usar el sistema sin contacto. Es necesario agregar la siguiente información:

Ingresar el número de viajero conocido (KTN, por sus siglas en inglés).

(KTN, por sus siglas en inglés). Ingresar un número de pasaporte válido y el país .

. Seleccionar “OPT IN” en su perfil o en el check-in de la compañía aérea.