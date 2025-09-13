No es Miami: estas son las mejores ciudades de Florida para empresarios hispanos, según un ranking

Estados Unidos es conocido por tener miles de ciudades atractivas para visitar, vivir e incluso para abrir una empresa. Sin embargo, un informe reveló que Miami no siempre es la primera opción, al menos para los empresarios hispanos. El estudio de Wallethub seleccionó a otro destino de Florida como el mejor del país para estos emprendedores.

Orlando, líder de las ciudades para empresarios hispanos

El informe, elaborado por WalletHub, posicionó a Orlando en la cabeza del ranking nacional. Obtuvo 66 puntos y se ubicó en lo más alto del listado, incluso por encima de condados y locaciones más conocidas por su población hispana.

Un estudio reveló que Orlando es la ciudad elegida por aquellos que quieren establecer una empresa Unsplash

Orlando tiene su propia Cámara de Comercio Hispana, que ayuda a proporcionar financiamiento y apoyo a las empresas . Incluso, más del 19% de las empresas en la ciudad pertenecen a esta población.

. La población hispana en la ciudad está creciendo a pasos acelerados , ya que experimentó un 30% en los últimos cinco años.

Otras ciudades de Florida ideales para emprendedores hispanos

Luego de ubicar a Orlando en lo más alto del ránking, el informe completó el podio con otras dos ciudades de Florida: Pembroke Pines y Fort Lauderdale.

Pembroke Pines

Cuenta con la cuarta mayor proporción de empresas propiedad de hispanos, con alrededor del 32,8% , y una de las tasas de emprendimiento hispano más alta del país.

Pembroke Pines, Florida, es la segunda mejor ciudad para los empresarios latinos, según el estudio de WalletHub

Fort Lauderdale

El podio lo completa la famosa Fort Lauderdale, con casi el 32,8% de las empresas de la ciudad pertenecientes a residentes hispanos.

Fort Lauderdale completó el podio de ciudades para empresarios hispanos Redes oficiales de City of Fort Lauderdale

Inmediatamente después de las tres ciudades de Florida, aparece una ubicada en el estado de Delaware: Dover. La pequeña localidad que posee 10% de población hispana, según el último censo, se quedó con el cuarto lugar.

Sobre el puesto que ocupa Miami, WalletHub la ubicó en la quinta posición. Aunque no es el primer lugar, se mantiene como una opción atractiva para los empresarios.

¿Cómo se realizó el estudio sobre los empresarios hispanos en Estados Unidos?

Los investigadores a cargo del estudio compararon 182 ciudades, que incluyeron las 150 ciudades más pobladas de Estados Unidos y al menos dos de las ciudades más pobladas de cada estado. Utilizaron 23 métricas, a través de las cuales promediaron para calcular la puntuación total.

En este sentido, Chip Lupo, uno de los analistas de WalletHub, explicó: “En las principales ciudades, los emprendedores hispanos pueden disfrutar de bajas tasas de impuestos corporativos y buenas oportunidades de crecimiento”.