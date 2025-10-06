No es para todos los migrantes: la estrategia de ahorro que va en alza para combatir la suba de precios en EE.UU.

Tras los aranceles que estableció el gobierno de Donald Trump y el consecuente aumento de precios en Estados Unidos, cada vez más residentes se vuelcan a una estrategia de ahorro clave: cruzan a México para comprar productos más baratos. Sin embargo, los migrantes sin estatus legal deben recurrir a otras formas para reducir sus gastos.

Cruzar a México: la estrategia de ahorro que crece entre los residentes estadounidenses

Ante los niveles de inflación estadounidense, cada vez más familias eligen cruzar la frontera y hacer sus mandados en el territorio mexicano. “Aquí, si tú vas a la tienda, llevas US$100 no es nada. Nomás traes una bolsita y no traes nada. Pero si tú viajas a México, traes muchas cosas”, aseguró la migrante Yolanda Vázquez en declaraciones a Univision.

Ante el incremento de precios, cada vez más personas deciden cruza la frontera para comprar en México (AP Foto/Mark Scolforo, Archivo) Mark Scolforo - AP

En ese sentido, la mujer explicó que el dinero rinde más en el país limítrofe. “Se me hace más barato cruzar la frontera e ir a comprar a Tijuana, porque los productos allá se hacen con menos dinero que acá. Sientes que allá te abunda más tu dinero”.

La nueva dinámica favorece fundamentalmente a los comercios que se encuentran cerca de la zona limítrofe, pero perjudica a las empresas norteamericanas.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que mide la variación de los valores que pagan los consumidores por una canasta básica de bienes y servicios, estableció que la inflación aumentó en agosto un 0,4% mensual y un 2,9% durante los últimos 12 meses del año, es decir, en comparación al 2024.

Sin embargo, son datos del octavo mes del año. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. recién compartirá el IPC de septiembre el próximo 15 de octubre.

Migrantes sin estatus legal: por qué no pueden aprovechar los precios bajos en México

La estrategia de cruzar la frontera a México para comprar productos más baratos solo le sirve a los ciudadanos estadounidenses o residentes legales que pueden salir e ingresar a Estados Unidos sin problemas.

En cambio, gran parte de la comunidad migrante sin estatus legal debe reducir al máximo sus gastos y, de acuerdo a Univision, optan por otras medidas. Por ejemplo, van a tiendas mayoristas donde los productos llegan a ser 30% más económicos o aprovechan bonos de descuento.

Qué revisa la CBP al intentar ingresar a EE.UU.

Si bien es una modalidad de ahorro, cada vez que salen del país los ciudadanos o residentes estadounidenses deben someterse a los controles de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). “La CBP se basa en el criterio de cada uno de sus oficiales para determinar el alcance de la revisión necesaria”, aclaran las autoridades.

Hay ciertos alimentos, plantas y artículos con los que no se pueden ingresar a EE.UU. cbp.gov

Durante el proceso de entrada, los agentes de la CBP pueden solicitar o controlar las siguientes cosas:

Revisar documentos de identidad y de viaje : como el pasaporte, visa, documentos de inmigración para determinar la admisibilidad.

: como el pasaporte, visa, documentos de inmigración para determinar la admisibilidad. Hacer preguntas : harán consultas sobre el propósito del viaje, la estadía o los recursos económicos.

: harán consultas sobre el propósito del viaje, la estadía o los recursos económicos. Revisar equipaje, pertenencias y mercancías que lleva el viajero: si algo está prohibido o sujeto a impuestos/aranceles, pueden inspeccionarlo.

Además, la agencia puede revisar los dispositivos electrónicos (como teléfonos, laptops, tablets, etc.), de cualquier persona, sea estadounidense o no, que intente ingresar a EE.UU.

Mientras que es clave recordar que ciertos productos agrícolas, plantas, animales o alimentos pueden estar sujetos a regulaciones sanitarias particulares y no ser admitidos en el país.