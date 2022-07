Nostalgia en Miami por el cierre de un concurrido mercado de pulgas: lo reemplazarán por un shopping

Muchos en el sur de la Florida puede que escucharan hablar del Flea Market Opa-locka de Hialeah, aunque jamás pusieron un pie en él. Lejos de las playas de Miami, la enérgica vida nocturna y los centros comerciales, se trata de un concurrido lugar que, desde mediados de la década de 1980, es el sustento de miles de familias. Luego de cuatro décadas, el mercado de pulgas más conocido de Miami-Dade cerrará sus puertas en septiembre, según consignó Miami Herald.

Este tradicional lugar también es conocido por su famoso jingle. Es probable que cualquiera que nació en el sur del estado durante la década de 1990 y que hoy escuche la melodía, no pueda evitar tararear en la mente: “Opalocka Hialeah is the place to go. It’s more than just a market, it’s a great big show”.

El Flea Market Opa-locka de Hialeah ofrecía productos esenciales a precios más económicos que en los centros comerciales (Crédito: Carl Juste/Miami Herald)

La noticia del cierre generó malestar entre los dueños de los negocios familiares, un grupo constituido principalmente por inmigrantes de Cuba, República Dominicana y Haití. El mercado de pulgas de Hialeah no solo generaba numerosas fuentes de trabajo, también era una de las opciones de compras más económicas, y una manera de encontrar los productos básicos sin tener que sumergirse en un centro comercial. El fin de este tipo de ferias es una tendencia en Estados Unidos, luego de que la pandemia por Covid-19 y el aumento de las compras en línea pusieran un pie en el acelerador.

“Todos, incluso mis hijos, están comprando en línea”, expresó Irma Moreau, una vendedora que tiene larga data en este tipo de negocio. “Solo unas pocas personas prefieren el mercado de pulgas”, añadió, según Miami Herald. Para ella y muchos, Opa-locka se convirtió en una especie de “mercado para los desplazados”, ya que antes estuvo en Tropicaire y Flea Market USA.

El famoso jingle del mercado de pulgas de Opa-locka de Hialeah

En julio de 2017, Gramercy Property Trust, una empresa de bienes raíces de Nueva York, compró la propiedad de poco más de 17 hectáreas por US$80 millones, y firmó un nuevo acuerdo con el operador para quedarse con el mercado de pulgas, que incluía un cambio de imagen. Tiempo después, se constituyó Link Logistics, la compañía que planea convertir las parcelas en seis nuevos edificios dedicados al uso comercial y logístico, de acuerdo con NBC Miami.

El 20 de junio, el operador envió un comunicado a los vendedores donde les informó que contaban con 30 días para abandonar la propiedad. No obstante, el plazo se extendió hasta el 30 de septiembre, según reseñó Local 10 News.

Una estatua de San Lázaro en un puesto en Flea Market Opa-locka de Hialeah, que vende artículos religiosos (Crédito: David Ovalle/Miami Herald)

En medio de la incertidumbre y como parte de la solución, uno de los mayoristas del mercado ubicó un lugar cercano, donde la operación será más pequeña y no se ofrecerá música en vivo, restaurantes ni tiendas de animales. En una época, el Flea Market Opa-locka fue famoso por la venta de gallos y cabras para sacrificios practicados en la santería.

En ese sentido, se dibuja un escenario de dudas para Robert Pelissier, un haitiano con vasta experiencia en la venta de aves. El hombre de 71 años ofrecía palomas, gallos e incluso gallinas de Guinea, y sus principales compradores eran los seguidores de la religión afrocubana.

Según consignó Miami Herald, los desarrolladores planean convertir el mercado en un centro comercial y logístico en expansión que estiman que generará más de 700 empleos permanentes y US$90 millones en nuevas inversiones. Asimismo, ya presentaron los planes ante la ciudad de Opa-locka para la construcción del complejo de seis edificios.