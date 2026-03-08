En Nueva Jersey: el punto exacto donde el ICE planea ubicar una enorme cárcel para migrantes indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) adquirió a fines de febrero un almacén en Roxbury, Nueva Jersey, para construir un nuevo centro de detención. La compra derivó en manifestaciones en el condado y el rechazo público de las autoridades del Estado Jardín.

Qué se sabe del nuevo centro de detención del ICE en NJ

El almacén está ubicado en la Ruta 46, en Roxbury, y tiene un tamaño de 470.000 pies cuadrados. De acuerdo con Gothamist, este espacio albergaría centros de detención estructurados que cumplirán con los estándares de detención habituales.

El DHS adquirió el edificio por US$129,3 millones el pasado 19 de febrero a Roxbury Property Owner, LP, una filial de Dalfen Industrial, que compró la propiedad en 2023.

Con esta adquisición, se prevé albergar hasta 1500 detenidos a la vez.

Con el nuevo centro de detención se prevé albergar hasta 1500 detenidos a la vez Stefan Jeremiah - FR171756 AP

Goldman Sachs, un banco de inversión de Nueva York, era el socio propietario mayoritario del almacén y aseguró que el mismo estaba abandonado desde hacía dos años.

“Esta propiedad, que estuvo vacía durante dos años, estaba en un fondo de inversión inmobiliaria que gestionamos”, declaró un portavoz de Goldman Sachs en un comunicado.

“Teníamos la obligación fiduciaria de venderla ante los inversores del fondo”, agregó.

Rechazo por parte de las autoridades de Nueva Jersey y manifestaciones

La adquisición generó rechazo entre las autoridades estatales.

El pasado 28 de febrero, la gobernadora Mikie Sherrill envió una carta a la por entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para mostrar su oposición a los planes de la agencia con el almacén abandonado.

La gobernadora aseguró que utilizará todos los recursos disponibles para proteger a los residentes X/@GovSherrillNJ

“La escasa comunicación y transparencia del DHS con Roxbury y la adquisición del almacén no tiene excusas. Los residentes del municipio merecen mucho más que conocer sobre la creación de un nuevo centro de detención a través de los medios”, se puede leer en una parte del comunicado.

Luego agregó: “La falla de la agencia para conectar con los residentes de Roxbury y hacer eco de las preocupaciones de las autoridades locales desmiente el compromiso de la administración Trump en ser transparentes”.

Sherrill criticó la falta de transparencia por parte del DHS con la comunidad de Roxbury @govsherrillnj

El congresista del 7.° Distrito Tom Kean, Jr., por su parte, presentó a fines de febrero la “Ley de Protección del Contribuyente Local de 2026″.

La ley busca garantizar que los residentes de Roxbury no tengan que asumir costos asociados con las instalaciones de procesamiento o detención de las fuerzas del orden federales.

“Las agencias federales operan en los 50 estados, y las fuerzas del orden tienen una labor importante, que a menudo exige un mayor nivel de recursos”, dijo el congresista.

“No se puede esperar que los contribuyentes locales paguen la factura de las instalaciones federales, y municipios como Roxbury no deberían tener que asumir los costos”.

En medio de las críticas por parte de las autoridades, cientos de personas y organizaciones sin fines de lucro se han manifestado en Roxbury.

En las protestas, los manifestantes han apuntado contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y su nueva presencia en el municipio con el nuevo centro de detención.

“Este no es un asunto republicano ni demócrata”, expresó Ravinder Bhalla, miembro de la Asamblea General de Nueva Jersey, el pasado 28 de febrero.

“Es un asunto estadounidense, ¿de acuerdo? Se trata de todos nosotros y de que todos estemos juntos en esto”, cerró.