Mikie Sherrill demanda al ICE por su plan de convertir un depósito de Amazon en un centro de detención

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, y la fiscal general del estado, Jennifer Davenport, anunciaron una demanda para frenar la iniciativa federal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). El plan propone convertir un almacén en Roxbury en un centro de detención de inmigrantes.

¿Por qué Nueva Jersey demanda al ICE por el centro de detención?

La demanda presentada por el estado de Nueva Jersey y Roxbury Township sostiene que el DHS ya avanzó en la compra del terreno y confirmó su uso como centro de detención de inmigrantes.

La demanda sostiene que el gobierno federal ya avanzó con la compra del terreno ICE

El documento judicial al que accedió NBC afirma que “no cabe duda de la irrevocabilidad de este plan”, y señala que el organismo federal incluso estaría “solicitando ofertas de construcción” para iniciar las obras. En ese marco, el estado asegura que el sitio no cumple con las condiciones necesarias para alojar personas.

El eje central del reclamo apunta a las condiciones del almacén ubicado sobre la Ruta 46, en Roxbury. Para las autoridades, el edificio no está diseñado para albergar a la cantidad proyectada de detenidos y personal.

En ese sentido, precisa que “el almacén de Roxbury es un centro logístico apto para paquetes de Amazon Prime, no para personas”, y agrega que “actualmente solo cuenta con cuatro baños” pese a la llegada prevista de hasta 1500 detenidos y cientos de empleados.

El texto advierte que ese volumen de personas requeriría sistemas de agua potable y alcantarillado que excederían la capacidad local. Esta situación podría generar desbordes de aguas residuales y afectar el suministro de agua.

Riesgos ambientales y sanitarios con el nuevo centro de detención de migrantes

El estado también argumenta que el proyecto tendría impacto directo sobre el entorno natural.

La presentación indica que la zona abastece a más del 70% del agua potable de los habitantes de Nueva Jersey. En ese contexto, advierte que la construcción necesaria para adaptar el sitio implicaría “importantes impactos ambientales”.

Las autoridades señalan riesgos sanitarios y presión sobre servicios de emergencia ICE

Además, funcionarios locales sostienen que los servicios de emergencia no están preparados para una instalación de esa magnitud.

La presentación ante la justicia señala que las necesidades médicas en centros de detención, que han registrado brotes de enfermedades, podrían sobrecargar al sistema local, que cuenta con solo dos ambulancias.

La falta de consulta y otras posibles violaciones legales

Otro de los argumentos centrales apunta a la ausencia de comunicación entre el gobierno federal y las autoridades estatales y municipales.

La demanda sostiene que el DHS no notificó previamente a los funcionarios locales sobre la decisión de construir el centro. Indica que, tras conocer el plan, la gobernadora expresó su oposición por carta y el concejo municipal rechazó la iniciativa de forma unánime.

Aun así, el organismo federal continuó con el proyecto sin considerar esas objeciones. En ese marco, el estado acusa al DHS de violar la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Cooperación Intergubernamental (ICA, por sus siglas en inglés), que obligan a evaluar impactos y considerar opiniones locales.

También señala posibles incumplimientos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, al no analizar alternativas adecuadas, y de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), que exige evitar decisiones arbitrarias.

¿Qué respondió ICE sobre el proyecto en Roxbury?

El ICE rechazó los cuestionamientos en un comunicado enviado a los medios. El organismo sostuvo que la demanda tiene motivaciones políticas y afirmó que el caso “no tiene que ver con el medio ambiente”.

En esa línea, indicó que antes de adquirir el terreno evaluó el uso de instalaciones existentes para minimizar impactos, incluidos efectos sobre recursos naturales y especies protegidas.