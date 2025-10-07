Ciattarelli vs. Sherrill: a qué hora es el segundo debate de Nueva Jersey y cómo verlo en vivo

El próximo 8 de octubre se celebra el segundo debate por la gobernación de Nueva Jersey. En esta oportunidad, la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli se enfrentarán nuevamente en New Brunswick.

Qué se sabe del segundo debate de Nueva Jersey

El segundo debate entre Sherrill y Ciattarelli inicia a las 19 hs (hora del este) en el Centro de Artes Escénicas de New Brunswick en New Brunswick. Se transmitirá en vivo en WABC-TV, ABC News Live, y en todas las plataformas digitales, incluidas las aplicaciones móviles de abc7ny.comy 6abc.com,

El debate iniciará a partir de las 19 hs (hora del Este) Canva

“Me complace enormemente ofrecer a las comunidades a las que servimos una cobertura tan completa sobre temas cruciales como la educación, atención médica, política ambiental y justicia penal, los cuales impactan significativamente la vida de los residentes locales”, declaró Chad Matthews, presidente de las estaciones de televisión ABC, en diálogo con Patch.

El evento será cerrado al público y moderado por los presentadores de ABC News en Filadelfia y Nueva York, Tamala Edwards y Bill Ritter, respectivamente. Ambos serán responsables de presentar las preguntas y organizar la participación de cada candidato.

Los puntos claves del primer debate

El pasado 21 de septiembre, se celebró el primer debate entre los candidatos a la gobernación de Nueva Jersey. Entre los tópicos principales fueron las consecuencias del asesinato del activista Charlie Kirk a nivel político, según consignó CNN.

El activista fue aesinado el pasado 10 de septiembre durante una conferencia al aire libre en la Universidad del Valle de Utah (UVU) Ross D. Franklin - AP

“Esto es algo en lo que pienso todo el tiempo [la violencia política], y todos los que ocupan cargos electos ahora enfrentan esta amenaza para sí mismos, pero peor aún, para sus familias, y por eso todos estamos muy preocupados por ello”, sostuvo Sherrill.

Ciattarelli, por su parte, apuntó contra la demócrata por sus críticas hacia el activista posterior a su muerte. “El viernes, mi oponente fue a Washington, votó a favor de una resolución para celebrar la vida de Charlie Kirk, pero luego, en cuestión de minutos, emitió un comunicado que básicamente lo condenaba. Creo que eso estuvo mal”, dijo el republicano.

“Es un buen truco decir que no quieres dividir a la gente y luego en tu respuesta mencionar algo que es muy divisivo”, agregó Mikie en respuesta.

Ambos candidatos se mostraron en desacuerdo con el incremento de las facturas de luz Instagram/@repsherrill

Otro de los tópicos discutidos en el debate fue el aumento de las facturas de electricidad, una de las problemáticas principales que afecta a los residentes. Ambos candidatos denunciaron el incremento en sus declaraciones iniciales.

“Cualquiera que sea de Nueva Jersey sabe que la costa de Jersey es sagrada; aquí, en el estado, nadie quiere parques eólicos en nuestra costa”, dijo Ciattarelli. “Lo que he dicho desde el principio es que reabriré y reutilizaré las plantas, ampliaremos nuestra presencia nuclear en el sur de Nueva Jersey, aceleraremos la instalación de energía solar en tejados y almacenes, y nos retiramos de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero".

Sherrill criticó las políticas energéticas de la administración Trump y criticó a los operadores de la red, al remarcar que “todos en la mesa tienen la culpa y siguen trasladando los costos a los contribuyentes aquí en Nueva Jersey”.