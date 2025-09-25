Elecciones en Nueva Jersey: hasta qué día se pueden pedir las boletas para votar por correo

La campaña para gobernador de Nueva Jersey entró en su tramo final y la votación se encuentra a poco más de un mes. El estado ofrece distintas formas de sufragio, entre ellas el voto por correo, con boletas que comenzaron a enviarse en septiembre y que deben solicitarse antes del fin de octubre.

Cómo solicitar una boleta por correo en Nueva Jersey

El próximo 4 de noviembre los ciudadanos de Nueva Jersey elegirán a su nuevo gobernador.

Quienes voten por correo, deben solicitar su boleta a través de la oficina del secretario de su condado a más tardar el 28 de octubre, según la División de Elecciones de Nueva Jersey.

La boleta se podrá entregar de manera presencial o por correo Freepik

Los votantes deben considerar que:

Los condados comenzaron a enviar las boletas a los votantes 45 días antes de la elección (20 de septiembre), pero algunos lo hicieron antes.

(20 de septiembre), pero algunos lo hicieron antes. Si la solicitud no se realiza hasta siete días antes de la elección, entonces el votante deberá recoger la papeleta personalmente en la oficina del secretario del condado, antes de las 15 horas locales del día previo a la elección.

El día de las elecciones, 4 de noviembre, la boleta podrá:

Entregarse en persona a la Junta Electoral o depositarse en los buzones autorizados de cada condado.

de cada condado. En caso de enviarla por correo, la boleta debe llevar sellos anteriores al 4 de noviembre para que sea válida.

Cómo llenar la boleta por correo en Nueva Jersey

La División de Elecciones de Nueva Jersey detalló los pasos para llenar correctamente la boleta enviada por correo. El votante debe recibir tres elementos:

La boleta

Un sobre interior con un certificado adjunto

Un sobre para envío

Pasos para completarla:

Marcar con tinta azul o negra el óvalo correspondiente a cada elección.

Completar y firmar el certificado, que debe permanecer adherido al sobre interior.

Las boletas pueden depositarse en los buzones autorizados Jenny Kane - AP

Colocar la boleta dentro de ese sobre certificado.

Poner el sobre certificado dentro del sobre de envío.

Entregar en persona o enviar por correo con la fecha límite establecida.

Quién lidera las encuestas a gobernador de Nueva Jersey

La contienda electoral por la gobernación de Nueva Jersey es una disputa entre la congresista demócrata Mikie Sherrill y el exasambleísta republicano Jack Ciattarelli.

A pocas semanas de las elecciones, las encuestas trazaron un escenario donde uno de los dos candidatos saca una ventaja clara sobre su competidor.

La demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli se disputan la gobernación Canva

El estudio más reciente de Quinnipiac University, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre sobre 1238 votantes probables, reveló un margen de nueve puntos a favor de la candidata demócrata: 51% para Mikie Sherrill y 42% para Jack Ciattarelli.

Otro estudio clave de septiembre provino de Quantus Insights. La encuesta, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre sobre 600 votantes probables, le otorgó a Sherrill una ventaja de diez puntos: 49% contra 39%.