Comida gratis en Nueva Jersey: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?
La suspensión del SNAP afectará a millones y bancos de alimentos prevén aumento en la demanda de comida sin costo
El cierre del gobierno federal trajo como consecuencia la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), con la que millones de habitantes de Estados Unidos se quedarán sin beneficios. Es por ello que estados como Nueva Jersey implementan planes de emergencia que consisten en enviar fondos a bancos de alimentos en un intento por cubrir la creciente demanda de recursos.
Dónde darán comida gratis en Nueva Jersey en noviembre 2025
Durante noviembre de 2025 se entregarán despensas a través de bancos de alimentos móviles en el sur del estado, especialmente en los condados de Atlantic, Cape May y Cumberland.
De acuerdo con el Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (Cfbnj, por sus siglas en inglés), estos operarán en las siguientes fechas y locaciones:
- 5 de noviembre en Autoridad de Vivienda de Wildwood 3700
- 7 de noviembre en el Parque Union Lake de Millville
- 10 de noviembre en la Compañía de Bomberos Voluntarios de Collings Lakes
- 12 de noviembre en el Edificio Municipal de Upper Deerfield
- 13 de noviembre en el Centro Comercial North Cape May
- 14 de noviembre en Autoridad de Vivienda de Millville
- 17 de noviembre en Moteles del Condado de Atlantic
- 19 de noviembre en Ventnor City 4910
- 20 de noviembre en la Iglesia Metodista Unida de Belleplain
- 21 de noviembre en Apartamentos Oakview 1701 Broad Street en Millville
- 24 de noviembre en el Motel del condado de Cumberland
En el mismo sitio web se pueden encontrar bancos de alimentos establecidos en diferentes regiones de Nueva Jersey a través del código ZIP de quien necesite el beneficio.
La organización aclara que, aunque suelen pedir documentos de identificación o comprobantes de domicilio, no son obligatorios para recibir alimentos, y que atenderán a cualquier residente del estado sin importar el condado del que provenga.
Direcciones fijas en bancos de alimentos en Nueva Jersey por condado
Los diferentes condados de Nueva Jersey cuentan con directorios de bancos de alimentos disponibles en la zona, de acuerdo con New Jersey Monitor.
- Condado de Bergen con bancos de alimentos en más de 40 pueblos.
- Camden, con despensas de alimentos, comidas a domicilio y cafeterías.
- Cape May, con despensas de alimentos
- Condado de Essex, con comedores sociales y despensas de alimentos
- Gloucester, con iglesias y organizaciones comunitarias que brindan asistencia nutricional
- Hunterdon, con despensas de alimentos
- Middlesex, con diferentes recursos de asistencia alimentaria
- Condado de Morris enumera, con programas de servicios de comidas y ayuda alimentaria
- Somerset, con programas de alimentos gratis a los más necesitados
- Condado de Union, con cocinas comunitarias y entrega de despensas de alimentos
- Warren, entrega despensas de alimentos en diferentes regiones
Otras formas de asistencia nutricional en Nueva Jersey
Luego de que la administración norteamericana notificó que los beneficios del SNAP no serán otorgados a tiempo, el gobierno estatal proporciona información sobre diferentes recursos en tiempos de emergencia a través de la línea 211 de Nueva Jersey, destinada a otorgar servicios sociales, de salud y comunitarios.
Dentro de los recursos alimentarios complementarios que brinda la entidad se encuentran: bancos de alimentos, comedores sociales, fórmula y alimentos para bebés, comidas grupales y centros de nutrición, cupones de alimentos, mercados de agricultores, programa de nutrición, comidas a domicilio y comidas sobre ruedas, así como bancos de alimentos móviles.
Al comunicarse al 211 o al entrar a su sitio web, se debe proporcionar el código ZIP de la zona en la que radica y así obtener más información sobre los beneficios disponibles en su área.
Los más de 500 programas que se ofrecen en el estado incluyen la entrega de alimentos frescos, comidas preparadas, comida para bebés, entre otros recursos de asistencia, aunque es posible que algunos bancos y centros soliciten que los interesados lleven su tarjeta SNAP para poder recibir los beneficios.
