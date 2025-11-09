Comida gratis en Nueva Jersey: ¿dónde repartirán alimentos sin costo en noviembre 2025?

El cierre del gobierno federal trajo como consecuencia la suspensión del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), con la que millones de habitantes de Estados Unidos se quedarán sin beneficios. Es por ello que estados como Nueva Jersey implementan planes de emergencia que consisten en enviar fondos a bancos de alimentos en un intento por cubrir la creciente demanda de recursos.

Dónde darán comida gratis en Nueva Jersey en noviembre 2025

Durante noviembre de 2025 se entregarán despensas a través de bancos de alimentos móviles en el sur del estado, especialmente en los condados de Atlantic, Cape May y Cumberland.

Bancos de alimentos en Nueva Jersey entregarán despensas y comidas calientes en noviembre 2025 (Facebook/The Community FoodBank of New Jersey)

De acuerdo con el Banco de Alimentos Comunitario de Nueva Jersey (Cfbnj, por sus siglas en inglés), estos operarán en las siguientes fechas y locaciones:

5 de noviembre en Autoridad de Vivienda de Wildwood 3700

7 de noviembre en el Parque Union Lake de Millville

10 de noviembre en la Compañía de Bomberos Voluntarios de Collings Lakes

12 de noviembre en el Edificio Municipal de Upper Deerfield

13 de noviembre en el Centro Comercial North Cape May

14 de noviembre en Autoridad de Vivienda de Millville

17 de noviembre en Moteles del Condado de Atlantic

19 de noviembre en Ventnor City 4910

20 de noviembre en la Iglesia Metodista Unida de Belleplain

21 de noviembre en Apartamentos Oakview 1701 Broad Street en Millville

24 de noviembre en el Motel del condado de Cumberland

En el mismo sitio web se pueden encontrar bancos de alimentos establecidos en diferentes regiones de Nueva Jersey a través del código ZIP de quien necesite el beneficio.

La organización aclara que, aunque suelen pedir documentos de identificación o comprobantes de domicilio, no son obligatorios para recibir alimentos, y que atenderán a cualquier residente del estado sin importar el condado del que provenga.

Bancos de alimentos repartirán despensas en diferentes lugares del estado (Facebook/The Community FoodBank of New Jersey)

Direcciones fijas en bancos de alimentos en Nueva Jersey por condado

Los diferentes condados de Nueva Jersey cuentan con directorios de bancos de alimentos disponibles en la zona, de acuerdo con New Jersey Monitor.

Condado de Bergen con bancos de alimentos en más de 40 pueblos.

Camden, con despensas de alimentos, comidas a domicilio y cafeterías.

Cape May, con despensas de alimentos

Condado de Essex, con comedores sociales y despensas de alimentos

Gloucester, con iglesias y organizaciones comunitarias que brindan asistencia nutricional

Hunterdon, con despensas de alimentos

Middlesex, con diferentes recursos de asistencia alimentaria

Condado de Morris enumera, con programas de servicios de comidas y ayuda alimentaria

Somerset, con programas de alimentos gratis a los más necesitados

Condado de Union, con cocinas comunitarias y entrega de despensas de alimentos

Warren, entrega despensas de alimentos en diferentes regiones

Existen ubicaciones fijas de bancos de alimentos en cada condado de Nueva Jersey (Archivo) Imagen de DC Studio en Freepik

Otras formas de asistencia nutricional en Nueva Jersey

Luego de que la administración norteamericana notificó que los beneficios del SNAP no serán otorgados a tiempo, el gobierno estatal proporciona información sobre diferentes recursos en tiempos de emergencia a través de la línea 211 de Nueva Jersey, destinada a otorgar servicios sociales, de salud y comunitarios.

Dentro de los recursos alimentarios complementarios que brinda la entidad se encuentran: bancos de alimentos, comedores sociales, fórmula y alimentos para bebés, comidas grupales y centros de nutrición, cupones de alimentos, mercados de agricultores, programa de nutrición, comidas a domicilio y comidas sobre ruedas, así como bancos de alimentos móviles.

Al comunicarse al 211 o al entrar a su sitio web, se debe proporcionar el código ZIP de la zona en la que radica y así obtener más información sobre los beneficios disponibles en su área.

Los más de 500 programas que se ofrecen en el estado incluyen la entrega de alimentos frescos, comidas preparadas, comida para bebés, entre otros recursos de asistencia, aunque es posible que algunos bancos y centros soliciten que los interesados lleven su tarjeta SNAP para poder recibir los beneficios.