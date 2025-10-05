Con raíces ecuatorianas: la artista latina de Nueva Jersey que interpreta tres papeles en Wicked

Jennifer Mariela Bermeo, artista latina nacida en Nueva Jersey y con raíces ecuatorianas, es la bailarina que da vida a tres personajes en el elenco del musical Wicked. Desde sus primeros pasos en la danza a los dos años hasta presentaciones internacionales con artistas como The Weeknd y Rosalía, Bermeo interpreta a una ciudadana de Oz, una estudiante universitaria y un mono volador en la obra que estará de gira por distintas ciudades de Estados Unidos hasta septiembre de 2026.

Los inicios de Jennifer Bermeo en la danza

Hija de inmigrantes ecuatorianos que llegaron en los ochenta a EE.UU., Bermeo mostró su pasión desde niña. Sus padres recuerdan que todo comenzó en una fiesta infantil.

La joven se graduó en danza y medios en Marymount Manhattan College y ya contaba con experiencia profesional junto a artistas como The Weeknd y Rosalía, además de apariciones en películas, comerciales y premiaciones Instagram: @jennifermariela

“Una amiga de la familia tenía una hijita que tuvo su cumpleaños en un estudio de baile. Siendo muy pequeña, me puse de puntas y empecé a bailar y cuando intentaron sacarme del estudio me aferré a la barra y no quería salir”, dijo la joven a La Noticia.

Como tenía solo dos años, los instructores pidieron a sus padres esperar hasta que cumpliera tres para iniciar clases formales. “Muchas personas pasan mucho tiempo buscando lo que quieren hacer, pero yo lo supe desde niña y por eso trabajé muy duro”, afirmó.

Más adelante, la joven cursó la licenciatura en danza y estudios de medios en Marymount Manhattan College. Antes de graduarse, ya contaba con contrato en una agencia de talento y experiencia profesional, que incluía presentaciones junto a artistas como The Weeknd, Rosalía, Selena Gómez y Justin Timberlake, además de apariciones en películas, comerciales, programas de televisión y ceremonias de premiación como los Oscar, los Grammy, MTV y Premios Juventud.

Los inicios de Bermeo en el musical Wicked: de audiciones fallidas a cumplir su sueño

El camino de Bermeo hacia Wicked comenzó en 2022: tras presentarse en dos audiciones sin éxito, finalmente la tercera oportunidad le abrió las puertas del musical.

Esta obra, estrenada en Broadway, Nueva York, en 2003, recrea la historia de El Mago de Oz desde la perspectiva de las brujas de Oz.

La historia explora la relación entre Elphaba, la bruja malvada, y Glinda, la bruja buena, y muestra cómo una amistad inicial se transforma en rivalidad debido a malentendidos.

Bermeo audicionó dos veces para Wicked sin éxito, pero logró quedar seleccionada en su tercer intento Instagram: @jennifermariela

“Este show fue mi sueño de cuando estaba en la escuela secundaria y jugué una lotería teniendo unos 15 años donde gané buenos asientos por solo 20 dólares para ver la obra. Cuando vi que estaban haciendo audiciones durante mis años de estudios universitarios, audicioné y no me fue bien”, detalló.

En diciembre de 2022, mientras aún formaba parte de una gira como bailarina con The Weeknd, Bermeo se enteró de que se abrirían nuevos castings para Wicked en Los Ángeles.

“En este tipo de audiciones primero se elige a los bailarines, entonces uno hace la coreografía y si pasa, ellos te dicen que te quedes para luego probar tu canto. Me dijeron que me quedara para cantar, esa fue la parte más difícil para mí porque es solo voz con el director de música, así que me puse nerviosa y me dijeron: ‘Gracias, te dejaremos saber’. Dos semanas después me llamaron y me dijeron que iba a estar en Wicked”, relató.

De estudiante a monito volador: los tres roles de Bermeo en Wicked

La joven inició la gira del musical en enero de 2023 y desde entonces da vida a varios personajes, entre ellos una ciudadana, una estudiante de la Universidad de Shiz en la Tierra de Oz y un mono volador.

Actualmente, la obra se presentará en Charlotte, Carolina del Norte, del 24 de septiembre al 26 de octubre; en Schenectady, Nueva York, del 29 de octubre al 9 de noviembre; en Buffalo, del 12 al 30 de noviembre; en Syracuse, del 3 al 14 de diciembre; y en Baltimore, Maryland, del 17 de diciembre al 1° de enero.

En la obra, la joven comienza como una estudiante recién llegada a la universidad, luego se convierte en una ciudadana de la Tierra de Oz y, finalmente, en un monito con alas Instagram: @jennifermariela

“Es superrápido y creo que eso es lo más divertido: no se es una sola cosa durante las dos horas y 45 minutos que dura el espectáculo. Primero soy como una estudiante que recién llegó a la universidad muy inocente, luego cambio a ser una señora con un vestido largo y con un cigarrillo y luego soy un monito con alas. Y también bailo, es todo un proceso”, describió.

Bermeo explicó que su rutina diaria varía debido a que realizan ocho funciones a la semana y viajan cada cuatro o cinco semanas, lo que requiere adaptarse a los horarios y particularidades de la ciudad. Cada jornada comienza con una llegada anticipada al teatro para calentar, preparar su voz, estirarse y realizar los ajustes necesarios, que incluye maquillaje y peinado de pelucas.

La bailarina afirmó: “Estar en la gira también me permite ser profesora de baile y dar clases a comunidades locales, algo que me encanta. Tener ese contacto con la futura generación a quienes les recomiendo siempre que sigan su camino y recuerden por qué hacen las cosas, porque es muy fácil distraerse”.