Elecciones especiales en Nueva Jersey: quiénes son los candidatos para reemplazar a Mikie Sherrill en el Congreso

Las elecciones especiales en el Distrito 11 de Nueva Jersey podrían reconfigurar el equilibrio político en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Con una vacante abierta tras la salida de la demócrata Mikie Sherrill, ahora gobernadora del estado electa en 2025, los votantes se preparan para elegir a su reemplazo.

Elección especial en Nueva Jersey 2026: fecha, votación y motivos del reemplazo en el Distrito 11

De acuerdo con la información publicada por Ballotpedia, la elección especial para cubrir el Distrito 11 de Nueva Jersey se celebrará el 16 de abril de 2026, luego de una primaria realizada el 5 de febrero de este mismo año.

Tras las primarias celebradas el 5 de febrero de 2026, el calendario electoral culminará el próximo jueves 16 de abril Joe Burbank - Orlando Sentinel

Este proceso electoral fue convocado para llenar la vacante que dejó Sherrill tras su elección como gobernadora el pasado 4 de noviembre de 2025, lo que desencadenó la necesidad de designar un nuevo representante en el Congreso.

El ganador ocupará el cargo en el Congreso por un período limitado de aproximadamente ocho meses. Para mantenerse en el puesto, debe competir nuevamente en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, con posibles primarias en junio próximo.

Joe Hathaway: el candidato republicano en el Distrito 11 de Nueva Jersey

Joe Hathaway se presenta como uno de los candidatos con experiencia en la gestión pública local y una trayectoria que combina servicio comunitario, sector privado y antecedentes en el ámbito estatal. Nacido y criado en Clifton, Nueva Jersey, proviene de una familia de clase media, explica en su web.

Su carrera política tomó impulso en Randolph, donde se integró al Concejo Municipal en mayo de 2022 y posteriormente se desempeñó como alcalde en 2025. Durante su gestión, impulsó diversas iniciativas orientadas al desarrollo local. Entre los logros que destaca se encuentran:

La negociación de un acuerdo de vivienda asequible que redujo en un 92% las obligaciones impuestas por el estado.

La repavimentación de 28 carreteras.

Mejoras en intersecciones clave junto al Departamento de Transporte de Nueva Jersey.

La ampliación de redes de agua esenciales.

La restauración del personal policial completo y la implementación de cámaras corporales.

El fortalecimiento de la ciberseguridad municipal.

La llegada de más de dos docenas de nuevos negocios.

Ahorros superiores a 1,1 millones de dólares para los contribuyentes.

Analilia Mejía: trayectoria y propuestas de la candidata demócrata en el Distrito 11

Analilia Mejía representa una candidatura con anclaje en el activismo social y la defensa de las familias trabajadoras, señaló en su web. Su campaña se centra en la idea de hacer que el gobierno funcione para la gente común.

La candidata demócrata basa su campaña en su experiencia como directora de la New Jersey Working Families Alliance @analilia_mejia/A

Hija de inmigrantes colombianos y dominicanos, creció en Nueva Jersey en un entorno marcado por el esfuerzo y las dificultades económicas, sostuvo. Según su propia historia, su madre trabajó en múltiples empleos como costurera para mantener a la familia, hasta que logró acceder a un empleo sindicalizado que mejoró significativamente su calidad de vida.

Su carrera comenzó como organizadora sindical y luego asumió roles de liderazgo en iniciativas clave, entre las que se incluyen la lucha por un salario mínimo de 15 dólares por hora y licencias por enfermedad remuneradas, como directora de la New Jersey Working Families Alliance.

Alan Bond: propuestas del candidato independiente para el Distrito 11 de Nueva Jersey

Alan Bond se posiciona como candidato independiente, con un enfoque centrado en la representación práctica y alejada de las estructuras partidarias tradicionales. Su campaña pone énfasis en la integridad y la experiencia.

Residente de Montclair, Bond propone una alternativa a las estructuras partidarias tradicionales hopefortomorrownj.org

Residente de Montclair, Bond mantiene una activa participación en la vida cívica y religiosa, y subrayó la importancia de comunidades fuertes y cohesionadas. Su plataforma política incluye propuestas específicas en áreas clave:

Oportunidad económica: alivio fiscal para la clase media e incentivos para pequeñas empresas.

alivio fiscal para la clase media e incentivos para pequeñas empresas. Seguridad alimentaria: estímulos federales para llevar supermercados a zonas desatendidas.

estímulos federales para llevar supermercados a zonas desatendidas. Vivienda accesible: promoción de desarrollos habitacionales para trabajadores y control de impuestos a la propiedad.

promoción de desarrollos habitacionales para trabajadores y control de impuestos a la propiedad. Gobierno independiente: rendición de cuentas directa a los votantes en lugar de a los partidos.

rendición de cuentas directa a los votantes en lugar de a los partidos. Fortalecimiento comunitario: inversión en seguridad pública, mentoría juvenil y alianzas con organizaciones religiosas.

Bond argumenta que su candidatura responde a una desconexión entre la política tradicional y las necesidades reales de la población, especialmente en lo que respecta a familias y pequeños negocios que, según sostiene, no se sienten representados.