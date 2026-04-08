Elecciones especiales en Nueva Jersey: qué se vota el 16 de abril

Para la elección especial de 2026 del Distrito 11 de Nueva Jersey, ya comenzó oficialmente el período de votación anticipada. De acuerdo con las autoridades del estado, los votantes cuentan la alternativa de emitir sufragio por correo antes de la fecha oficial del jueves 16 de abril. Por el lado republicano, hay un solo candidato confirmado, mientras que cuatro nombres demócratas se disputarán el lugar en las generales.

Por correo: ya abrió la votación anticipada para la elección del Distrito 11 de Nueva Jersey

De acuerdo con lo que presentan las autoridades del estado en el sitio web oficial, el 6 de abril se dio inicio oficialmente a esta posibilidad. El período de votación anticipada se extenderá hasta el 14 de abril.

Los votantes de la elección especial de Nueva Jersey podrán votar anticipadamente por correo DISABILITY RIGHTS NEW JERSEY - 381985531

Los electores que quieran manifestar su voluntad ya deben haberse registrado y completado el proceso anteriormente. Como participantes de los comicios especiales para elegir un miembro de la Cámara de Representantes, los residentes del Distrito 11 tienen la posibilidad de hacerlo antes del 16 de abril, la fecha establecida.

En este caso, el voto deberá emitirse por correo. El plazo máximo que tienen los electores es el 15 de abril, día anterior a cuando se celebra la elección.

Para que el sufragio sea válido, el sobre con la boleta no puede tener un matasellos posterior a esa fecha a las 15 hs, aunque se recomienda enviarlo unos días antes. Los interesados pueden chequear las locaciones habilitadas dentro del Distrito 11 para completar el envío.

Por su parte, las autoridades informaron que también se podrá usar para emitir sufragio presencialmente de manera anticipada, pero solo para las elecciones primarias de todo el estado de Nueva Jersey.

Los votantes del Distrito 11 de Nueva Jersey deberán enviar su voto por correo anticipadamente para emitir sufragio antes del 16 de abril Bill Oxford

En este método, el elector podrá dirigirse a cualquier centro de votación habilitado de su condado dentro de la franja horaria designada. Sin embargo, oficialmente no se informó sobre esta posibilidad para la elección especial del Distrito 11.

Mikie Sherrill, involucrada: por qué el Distrito 11 de Nueva Jersey tendrá una elección especial el 16 de abril

Quienes estén registrados como votantes y no emitan sufragio de manera anticipada podrán presentarse en las urnas el 16 de abril y participar del proceso democrático. Esta elección especial se debe al triunfo de Mikie Sherrill como gobernadora.

Según recopiló Ballotpedia, el escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que correspondía a esta zona era ocupado por la actual gobernadora. Tras su triunfo en las elecciones estatales, Sherrill abandonó su puesto para asumir en el cargo de mandataria.

En ese escenario, la banca legislativa quedó vacante. El exgobernador, Phil Murphy, definió el 16 de abril como fecha de las elecciones especiales en una de sus últimas acciones al frente del estado.

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Todos los candidatos: quiénes se presentarán en las elecciones especiales de Nueva Jersey

Para ocupar el escaño correspondiente al Distrito 11, hay un candidato republicano y otro independiente que ya saben que formarán parte de los comicios generales porque no necesitan vencer a ningún contrincante en la interna.

Sin embargo, el Partido Demócrata presentará cuatro precandidatos que buscarán el primer lugar para representar al partido en los comicios. Estos son todos los nombres participantes:

Partido Demócrata

Analilia Mejia

Justin Strickland

Joseph Lewis

Donald Cresitello

Partido Republicano

Joe Hathaway

Independiente