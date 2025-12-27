En Nueva Jersey: el calendario de pagos de SNAP de enero de 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) ya dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a enero de 2026 para el estado de Nueva Jersey. De este modo, los beneficiarios pueden consultar cuándo recibirán los depósitos destinados a la ayuda alimentaria.

Cuándo pagan SNAP en Nueva Jersey en enero de 2026

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), organismo encargado de administrar los fondos de SNAP, los beneficios en Nueva Jersey estarán disponibles durante los primeros cinco días de enero de 2026.

Ya está disponible el calendario de pagos de SNAP para enero de 2026 (Freepik/SNAP)

Los depósitos se realizan de acuerdo con el séptimo dígito del número de caso del beneficiario. El cronograma es el siguiente:

Número de caso termina en 1 o 2: beneficios disponibles el día 1° de enero

Número de caso termina en 3 o 4: beneficios disponibles el día 2 de enero

Número de caso termina en 5 o 6: beneficios disponibles el día 3 de enero

Número de caso termina en 7 u 8: beneficios disponibles el día 4 de enero

Número de caso termina en 9 o 0: beneficios disponibles el día 5 de enero

El USDA aclaró que existe una excepción en el condado de Warren, donde todos los beneficiarios reciben los fondos el primer día del mes, sin importar el número de caso.

Los recursos se depositan en la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT, por sus siglas en inglés).

Nuevos requisitos para conservar el SNAP en 2026

La administración de Donald Trump aprobó nuevas reglas que entran en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y que aplican tanto a los beneficiarios actuales como a los nuevos solicitantes del programa, informó el USDA.

Los beneficiarios de SNAP deberán cumplir con los nuevos lineamientos para no perder los recursos (Pexels/Anna Shvets)

El principal cambio es la denominada regla de las 80 horas, que amplía el rango de edad de 54 a 64 años para las personas obligadas a:

Trabajar

Capacitarse

Realizar voluntariado

Estas actividades deben completarse al menos 80 horas mensuales para conservar la asistencia alimentaria. La medida aplica a adultos sin discapacidad y sin dependientes económicos.

Además, se modificaron las exenciones para padres o tutores, ya que el límite de edad del menor a cargo pasa de 18 a 14 años.

Más cambios en el programa SNAP para 2026

De acuerdo con CNN, las nuevas normas podrían provocar que 2,4 millones de personas, en promedio, pierdan el beneficio de SNAP cada mes durante la próxima década.

Cambian regla de 80 horas mensuales para beneficiarios del programa SNAP (Freepik/SNAP)

El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) también informó que habrá nuevas restricciones para solicitantes de asilo, ya que personas provenientes de determinados países ya no podrán acceder al programa.

La medida se extiende a víctimas de trata de personas certificadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, según ABC News. En estos casos, los beneficios podrán recuperarse si se cumplen los requisitos generales de SNAP y se completa un período de espera de cinco años tras la obtención de la green card.

Según el medio, este cambio dejará a unas 90.000 personas fuera de la elegibilidad para recibir ayuda alimentaria en Estados Unidos.