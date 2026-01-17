Golpe al bolsillo en Nueva Jersey: los alojamientos para ver la final del Mundial 2026 superan los US$14 mil

A medida que se acerca el Mundial 2026, comienzan a incrementarse los costos de servicios y productos vinculados al torneo. Uno de los rubros más afectados es el alojamiento para la final del certamen, que se disputará en Nueva Jersey, en el MetLife Stadium, el 20 de julio de 2026. En ese contexto, algunas propiedades publicadas en Airbnb ya alcanzan hasta US$18.000 por tres noches.

Alojamiento en Nueva Jersey para ver la final del Mundial 2026, alcanza los 18.000 dólares

Según New York Post, al menos siete propiedades publicadas en Airbnb, ubicadas a una distancia de entre cinco y 20 minutos a pie del MetLife Stadium, donde se jugará la final de la Copa Mundial 2026, registran precios de hasta US$18.000 por tres noches, correspondientes al período del 17 al 20 de julio.

Alojamientos en Nueva Jersey para el Mundial 2026 superan los 14.000 dólares por tres noches (Airbnb)

Las opciones incluyen casas unifamiliares y departamentos, en su mayoría pensados para grupos, sin grandes lujos. Los anuncios destacan principalmente las camas, la disponibilidad de estacionamiento y la posibilidad de llegar caminando al estadio.

Por ejemplo, en Airbnb se ofrece un departamento de dos habitaciones y un baño por US$14.533, con capacidad para seis personas, sala de juegos y dos espacios de estacionamiento. En ese caso, el costo individual rondaría los US$2400 por persona.

Otro de los alojamientos disponibles es una casa unifamiliar de una habitación y un baño, con un precio de US$16.074, que incluye una cama queen size, un sofá cama y cocina equipada. En tanto, una propiedad más grande, con varias camas queen size y un cine privado, se ofrece por US$14.590.

También hay al menos dos anuncios que superan los US$18.000, entre ellos un departamento con una sola cama queen size, cocina y baño, y otra vivienda más amplia, ubicada a 18 minutos de Manhattan, con tres habitaciones y cuatro camas queen size.

Qué dijo Airbnb sobre el aumento de precios de cara al Mundial 2026

Airbnb explicó al medio que los alojamientos con precios más elevados representan solo una pequeña parte de la oferta total disponible para los fanáticos que asistirán al Mundial en Estados Unidos.

Alojamientos en Nueva Jersey para el Mundial 2026 incrementan sus precios para la final del Mundial 2026 (Airbnb)

Según la plataforma, existe una amplia variedad de alojamientos en las áreas de Nueva Jersey y Nueva York, donde cerca del 75% de las propiedades tienen precios inferiores a US$500 por noche, y casi el 95% de las reservas realizadas hasta ahora se mantienen dentro de ese rango.

La compañía agregó que todavía hay miles de anuncios disponibles en el norte de Nueva Jersey y Nueva York, incluidas casas con varios dormitorios y tarifas más cercanas a las de una temporada típica de verano.

FIFA y Airbnb hacen alianza para el Mundial 2026

A través de un comunicado, la FIFA y Airbnb anunciaron una alianza estratégica para la Copa Mundial 2026 con el objetivo de facilitar a los fanáticos de las tres sedes mundialistas (Estados Unidos, México y Canadá) un alojamiento seguro.

Airbnb y FIFA hacen alianza para el Mundial 2026 (FIFA)

Con esta colaboración, Airbnb se convierte en el sistema oficial de reserva de alojamiento alternativo y experiencias para los fanáticos que asistan a los diversos partidos del certamen en cualquiera de los tres países sede de esta edición.

Se estima que para 2026, más de 380.000 personas reservarán alojamiento en la plataforma durante la Copa Mundial, con una derrama económica prevista de 3600 millones de dólares en las ciudades anfitrionas; mientras que los anfitriones de Airbnb, podrían ganar hasta 210 millones de dólares