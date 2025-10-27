Guía para entender las votaciones anticipadas en Nueva Jersey: Sherrill vs. Ciattarelli en un final abierto

Queda una semana para las elecciones generales por la gobernación de Nueva Jersey que serán el 4 de noviembre. El 25 de octubre comenzó la votación anticipada, mientras se mantiene la campaña reñida entre los candidatos Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli.

La fecha límite del voto anticipado y sus alternativas

El voto anticipado en Nueva Jersey se mantendrá desde el 25 de octubre hasta el 2 de noviembre. El horario es de lunes a sábado de 10 hs a 20 hs y el domingo de 10 hs a 18 hs. No se requiere cita previa.

El horario para el voto anticipado es de lunes a sábado de 10 hs a 20 hs y el domingo de 10 hs a 18 hs Canva

Cada condado realizará votación presencial por máquina y designará un mínimo de 3 a 10 centros de votación en función del tamaño. En caso de que el votante decida votar bajo otra modalidad, podrá devolver sus papeletas tanto en un buzón seguro como por correo postal, según consignó el sitio web del estado de Nueva Jersey.

Consideraciones a tener en cuenta en las votaciones por correo postal

En caso de que una persona está registrada para votar por correo, puede emitir una papeleta provisional durante la votación anticipada en persona o el día de las elecciones, según consignó Telemundo.

En caso de que una persona emita una papeleta provisional durante la votación anticipada en persona o el día de las elecciones, no puede completar o devolver la misma por correo Canva

Sin embargo, en caso de optar por esta alternativa, no debe completar ni devolver su papeleta por correo, ya que será rechazada.

Los lugares de votación anticipada presencial

Para estos comicios, hay 23 lugares presenciales para realizar la votación anticipada en Nueva Jersey. Estos son:

Condado de Atlantic

Condado de Bergen

Condado de Burlington

Condado de Camden

Condado de Cape May

Condado de Cumberland

Condado de Essex

Condado de Gloucester

Condado de Hudson

Condado de Hunterdon

Condado de Mercer

Condado de Middlesex

Condado de Monmouth

Condado de Morris

Condado de Ocean

Condado de Passaic County

Condado de Salem

Condado de Somerset

Condado de Sussex

Condado de Union

Condado de Warren

Las últimas encuestas entre Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli

Sherrill y Ciattarelli se mantienen en una carrera reñida por la gobernación de Nueva Jersey. De acuerdo con el sondeo de la Universidad Rutgers-Eagleton, la candidata por el Partido Demócrata mantiene la delantera con el 50% frente al republicano, que se mantiene con un 45%.

Sherrill lidera las encuestas con cinco punto por encima de Ciattarelli X: @MikieSherril - @Jack4NJ

Ashley Koning, profesora asistente de investigación y directora del Centro Eagleton para Encuestas en la Universidad Rutgers-New Brunswick, sostuvo que el resultado final de las elecciones depende de los días finales de la campaña de cada candidato.

“Las encuestas muestran una carrera reñida a medida que los votantes prestan atención y las opiniones se consolidan, pero el resultado dependerá en última instancia de la operativa de participación de cada campaña”, sostuvo Koning a una semana de las elecciones.

Cada bando político marcó un fuerte apoyo a sus candidatos, con un 95% de los demócratas que apoyan a Sherrill y un 94% de los republicanos que aprueban a Ciattarelli. Sin embargo, el foco estaría en el voto independiente, quienes apoyan en gran medida a la exaviadora de la Marina, con nueve puntos por encima del republicano.