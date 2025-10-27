Qué pasará con el pago de Snap en Nueva Jersey en noviembre 2025 y por qué se podría pausar el beneficio

Tras el cierre de Gobierno de Estados Unidos, entidades como Nueva Jersey están en incertidumbre sobre qué pasará con los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) correspondientes al mes de noviembre de 2025, el cual sirve de apoyo para millones de personas en el país.

¿Pagarán el SNAP en Nueva Jersey en noviembre de 2025?

La División de Desarrollo Familiar de Nueva Jersey (DFD, por sus siglas en inglés) informó que el Gobierno federal notificó al programa SNAP del estado que si el cierre (shutdown) continúa, los beneficios para noviembre de 2025, podrían no estar disponibles a tiempo.

Un proyecto de ley buscaría cubrir los fondos de SNAP ante el cierre de gobierno Freepik - Freepik

“No está claro si los beneficios de SNAP cargados en la tarjeta EBT de los beneficiarios de Families First antes del 31 de octubre de 2025, podrán usarse después del 1 de noviembre de 2025”, señaló la dependencia en el comunicado.

De igual manera, indicó que los beneficiarios de los cupones alimentarios podrían recibir avisos de elegibilidad y el resumen de cada caso, para saber si se cumple con los requisitos, se podrá revisar completo en el sitio MyNJHelps.

No obstante, acotó que si el cierre continúa, es posible que los beneficios del SNAP de noviembre de 2025 no se abonen a tiempo en la tarjeta EBT de Families First, aunque los beneficiarios cumplan con los requisitos para los depósitos.

Cuáles programan no se van a interrumpir pese al cierre gubernamental

Pese al cierre gubernamental que inició en octubre, la dependencia confirmó que habrá programas en Nueva Jersey que no se verán afectados para el mes de noviembre de este año, como es el caso de Work First New Jersey (WFNJ), cuyos beneficios deberán estar a tiempo.

El pago de los beneficios SNAP se podría pausar en varios estados del país (Pexels/RollzInternational)

De igual forma, el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil (CCAP, por sus siglas en inglés) tampoco se interrumpirá y no habrá ningún impacto para las familias o proveedores de la asistencia. Por último, la Manutención Infantil tampoco prevé ninguna interrupción en la recaudación o desembolso de los pagos, ni de las operaciones generales del programa.

La dependencia señaló en comunicado que la incertidumbre de si los pagos de SNAP se pagarán en forma en el onceavo mes del año, deja vulnerables a 800.000 residentes de Nueva Jersey que dependen del programa cada mes, y de casi 165.000 mujeres y niños cuentan dependen del programa WIC para obtener alimentos saludables y apoyo nutricional.

Hasta el momento, los depósitos de SNAP están garantizados hasta el 31 de octubre de 2025 y para el programa WIC hasta el 10 de noviembre del 2025.

Por qué ocurrió el cierre de Gobierno

El cierre de Gobierno de Estados Unidos ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto anual destinado a las agencias gubernamentales, que se presentan en una ley que debe ser firmada por el presidente antes del 1 de octubre de cada año, según explica CBS.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) podría estar en riesgo si el cierre gubernamental no se resuelve Freepik - Freepik

Si la legislación no se aprueba antes de esa fecha, el Gobierno deberá cerrarse de manera parcial o temporal, por lo que todas las funciones consideradas no esenciales se detendrán hasta que termine el cierre. Además, la Constitución prohíbe que el Departamento del Tesoro gaste dinero que no está aprobado, por lo que algunos programas federales como SNAP se pueden poner en pausa si el cierre se prolonga más de lo esperado.

Según la BBC, el cierre del Gobierno se debe a discrepancias entre el Partido Demócrata y Republicano sobre el presupuesto destinado al sector salud, debido a que los demócratas se oponen a que se recorten los fondos de las agencias de salud y defendieron la extensión de los créditos fiscales que reducen los precios de los seguros médicos.