Cuando asume el cargo el nuevo gobernador de Nueva Jersey

A falta de poco más de dos semanas para las elecciones en Nueva Jersey, la candidata demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli protagonizan una reñida disputan por la gobernación del estado. Tras los comicios que se celebrarán el próximo 4 de noviembre, el ganador asumirá la posición el tercer martes de enero.

Elecciones en Nueva Jersey: cuándo asume el nuevo gobernador

Según establece el artículo V de la Constitución de Nueva Jersey, enmendado en 2006, el gobernador tomará posesión del cargo junto con el vicegobernador al mediodía del tercer martes de enero siguiente a su elección. En 2026, la fecha corresponde al 20 de ese mes.

Elecciones Estados Unidos Freepik

La regla, citada por Ballotpedia, señala también que el mandato de los nuevos funcionarios terminará exactamente cuatro años después, al mediodía del tercer martes de enero.

Quiénes son los candidatos por la gobernación de Nueva Jersey

En representación del Partido Republicano se presentará Jack Ciattarelli, quien cuenta con el apoyo del presidente Donald Trump. Graduado en Contabilidad en Seton Hall, obtuvo luego una maestría en Administración de Empresas (MBA, por sus siglas en inglés).

Ciattarelli aseguró que limitará los impuestos a la propiedad a un porcentaje del valor tasado de la vivienda X (@wildstein)

La carrera política de Ciattarelli abarca su participación en el Consejo Municipal de Rarita, entre 1990 y 1995, y en la Junta de Concejales del Condado de Somerset, desde 2007 a 2011.

Al margen de su recorrido como representante del 16º Distrito Legislativo, el republicano se postuló en 2022 para los comicios estatales, pero perdió frente al actual gobernador Phil Murphy. El próximo 4 de noviembre, buscará una revancha personal en la política de Nueva Jersey, con el objetivo de quitarle a los demócratas el liderazgo de Nueva Jersey.

Por el lado del Partido Demócrata se encuentra Mikie Sherrill, que sirvió en la Armada de Estados Unidos en misiones por toda Europa y Oriente Medio durante diez años. Luego de ejercer el rol de piloto de helicóptero Sea King, fue elegida miembro de la Cámara de Representantes en 2018.

Principales propuestas de los candidatos a gobernador de Nueva Jersey

En su sitio web oficial, Ciattarelli asegura que limitará los impuestos a la propiedad a un porcentaje del valor tasado de la vivienda. El objetivo es facilitar la adquisición de una casa a las familias trabajadoras y los jóvenes. Además, promete ampliar la congelación del impuesto a la propiedad para personas mayores. En esa línea, indica que tomará las siguientes decisiones:

Reducirá el gasto estatal en un 30%.

Limitará el crecimiento futuro del presupuesto a no más que la tasa de inflación.

Usará agresivamente el poder de veto de partidas presupuestarias para eliminar y prevenir el desperdicio.

La candidata demócrata prometió ampliar los derechos de negociación colectiva de los trabajadores Cámara de representantes - Cámara de Representantes

En el otro extremo, Sherrill propone aumentar la disponibilidad y asequibilidad de las viviendas, mejorar la transparencia y reducir los costos en el sector de la salud, según indica su sitio web. Además, sostiene que si es elegida llevará a cabo las siguientes medidas:

Ofrecer más programas de aprendizaje, colaborar estrechamente con empleadores y universidades y ampliar los programas de capacitación laboral.

Garantizar que los reclusos adquieran habilidades reales y fortalecer la atención y el tratamiento de la salud mental durante su encarcelamiento.

Aumentar la tasa de capitalización de las pensiones para que los jubilados puedan volver a ver los ajustes por costo de vida

Proteger y ampliar los derechos de negociación colectiva de los trabajadores para garantizar que puedan negociar salarios, prestaciones y contratos.

Nueva encuesta sobre el enfrentamiento entre Sherrill y Ciattarelli por las elecciones de Nueva Jersey

Un nuevo sondeo realizado por Fox News entre electores registrados indicó un giro en la carrera por la gobernación. El estudio reveló que Sherrill obtiene el 50% de apoyo entre los votantes probables, mientras que Ciattarelli alcanza el 45%.

A finales de septiembre, la distancia entre ambos candidatos era de ocho puntos y la demócrata llevaba la ventaja, por lo que el nuevo sondeo confirma una reducción significativa.