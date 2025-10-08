Elecciones en Nueva Jersey 2025: la promesa de Mikie Sherrill si gana como gobernadora

Este miércoles 8 de octubre, la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli se enfrentan cara a cara en un segundo debate por la gobernación de Nueva Jersey. Horas antes de empezar, la abogada prometió acciones inmediatas en caso de ganar las elecciones.

Las promesas de Mikie Sherrill en caso de ganar las elecciones

Sherrill publicó sus primeros casos como gobernadora en caso de ganar las elecciones a través de un video que compartió en sus redes sociales. En el mismo, una votante puertorriqueña le consultó sobre sus pasos a seguir para evitar el aumento de tarifas.

“Durante este verano, las tarifas se han extendido muchísimo y los hispanos tienen que decidir entre pagar el bill [tarifa] comer, o pagar el agua. Después de asumir este mandato, ¿cuál sería el próximo plan que tendría para bajar estos montos y mejorar la calidad de vida de la comunidad?“, le preguntó Ilia Villanueva a la candidata durante su participación en Univision 41.

Al escucharla, Sherrill expuso que, en su primer día como gobernadora, declararía un “estado de emergencia” en Nueva Jersey para congelar las tarifas. Luego de ello, buscaría instalar un “arsenal energético” para incrementar la oferta y reducir los gastos.

“Producir energía propia en Nueva Jersey bajará los costos como la solar, el tipo de energía más limpia”, sostuvo la candidata sobre su alternativa para disminuir los costos.

En otra publicación en su cuenta de Instagram, sostuvo que de ganar la gobernación conformaría una Agenda de Seguridad en Línea, un plan que busca proteger a los niños del acoso digital y responsabilizar a las grandes empresas tecnológicas por el contenido que consumen los menores en redes sociales. “No va a ser fácil, pero estoy comprometida a esta lucha no solo por mis hijos, sino por todos nuestros niños”, sostuvo.

El ataque sutil de Mikie Sherrill contra Jack Ciattarelli

Horas previas al debate en el Centro de Artes Escénicas de New Brunswick, la abogada publicó un video donde criticaba el accionar de Ciattarelli a lo largo de su campaña.

“No creo que nunca he visto una campaña tan incoherente e inepta por parte de un republicano que está en la carrera ahora” sostuvo una voz en off de un conservador en relación con la actitud del exmiembro de la Asamblea General de Nueva Jersey.

Por medio de varias imágenes y videos del candidato, la candidata demócrata acusó a Ciattarelli de evadir preguntas básicas de los votantes y descartar a la comunidad afroamericana y latina del estado.

“Ya entendemos por qué Jack descarta a los votantes migrantes y afroamericanos”, recita el video mientras se ve un fragmento donde el candidato republicano evade una pregunta en relación con esta comunidad.

Al presentar varios clips de Ciattarelli en entrevistas y conferencias de prensa, Sherrill remarcó que su actitud era embarazosa y humillante. “Esto es embarazoso en absoluto”, detalla la voz en off a modo de cierre.