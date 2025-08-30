Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en EE.UU. en Nueva Jersey
En el Estado Jardín, los servicios gubernamentales suspenden sus actividades hasta el próximo 2 de septiembre
Este lunes 1° de septiembre del 2025 se llevarán a cabo las conmemoraciones por el Labor Day (más conocido como Día del Trabajo) en Estados Unidos. Al tratarse de uno de los 11 feriados federales que se celebran en el país, algunas tiendas y servicios suspenderán sus actividades en Nueva Jersey.
Qué cierra durante el Día del Trabajo en Nueva Jersey
Al tratarse de un feriado a nivel federal, la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), explica que ninguna de las dependencias gubernamentales ofrecerá servicios, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus trámites a fin de evitar inconvenientes.
Las bibliotecas públicas, así como el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), estarán cerradas durante toda la jornada, por lo que retomarán sus actividades regulares hasta el martes 2 de septiembre.
Las oficinas de paquetería privada, como FedEx, tampoco ofrecerá servicio. Los bancos permanecerán cerrados en todas sus sucursales, por lo que solo se podrán hacer operaciones en cajeros automáticos para realizar retiros de efectivo o depósitos, así como mantendrán sus operaciones en dispositivos móviles.
Costco es la única tienda de autoservicios que informó que mantendrá cerradas todas sus sucursales por Labor Day, por lo que retomará sus actividades regulares el día posterior al feriado federal.
Negocios que sí abren en Labor Day 2025
En el Estado Jardín, la mayor parte de las tiendas de servicios, así como minoristas abrirán sus puertas en sus horarios regulares en el Día del Trabajo, aunque algunas podrían operar con horarios especiales, por lo que se recomienda verificar en los sitios web oficiales sobre los cambios o ajustes que podrían tener.
De acuerdo con Reader’s Digest, algunas de las tiendas y restaurantes que estarán abiertas el 1° de septiembre en EE.UU. son:
- Target
- T.J. Maxx
- Ulta
- Walmart
- Dollar Tree
- Kroger
- Publix
- Trader Joe’s
- Whole Foods
- Macy’s
- Marshall’s
- Nordstrom
- Petco
- Sam’s Club
- Sears
- Staples
- CVS
- Walgreens
- Aldi
- Barnes & Noble
- Home Depot
- HomeGoods
- IKEA
- Kohl’s
- Lowe’s
Restaurantes
- Papa John’s
- P.F. Chang’s
- Red Lobster
- Starbucks
- Taco Bell
- Tim Hortons
- Waffle House
- Wendy’s
- IHOP
- Jack in the Box
- KFC
- McDonald’s
- Olive Garden
- Dairy Queen
- Del Taco
- Denny’s
- Domino’s
- Dunkin’
- Applebee’s
- Arby’s
- Burger King
- Cheesecake Factory
- Chick-fil-A
- Chili’s
Feriados federales que quedan en 2025
En Estados Unidos se consideran 11 feriados federales durante el año, los cuales marcaran los días de descanso oficial. Para el último trimestre del año, aún quedan algunas celebraciones que marcarán el calendario.
De acuerdo con lo establecido por el Gobierno de Estados Unidos, los feriados que le quedan al año son:
- Día de Cristóbal Colón: esta conmemoración ha sido sustituida en algunas localidades como el Día de los Pueblos Indígenas. Se lleva a cabo el próximo 13 de octubre, como parte de las conmemoraciones de la llegada del explorador al continente americano.
- Día de los Veteranos: el cual se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre. Esta festividad sirve para honra a aquellas personas que sirvieron en las Fuerzas Armadas y cuya fecha también coincide con el fin de la Primera Guerra Mundial.
- Día de Acción de Gracias: una de las celebraciones más esperadas del año, ya que marca el inicio de los festejos de fin de año. Esta se lleva a cabo el jueves 27 de noviembre y suele estar acompañada por la tradicional cena familiar, así como el desfile de Macy’s en Nueva York.
- Navidad: el último jueves del año en el que se lleva a cabo una de las celebraciones mundialmente conocidas, para darle paso al cierre del año y comenzar con los preparativos para Año Nuevo.
