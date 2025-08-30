Labor Day 2025: las tiendas que cierran y abren el Día del Trabajo en EE.UU. en Nueva Jersey

Este lunes 1° de septiembre del 2025 se llevarán a cabo las conmemoraciones por el Labor Day (más conocido como Día del Trabajo) en Estados Unidos. Al tratarse de uno de los 11 feriados federales que se celebran en el país, algunas tiendas y servicios suspenderán sus actividades en Nueva Jersey.

Qué cierra durante el Día del Trabajo en Nueva Jersey

Al tratarse de un feriado a nivel federal, la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), explica que ninguna de las dependencias gubernamentales ofrecerá servicios, por lo que recomendó a los ciudadanos planificar sus trámites a fin de evitar inconvenientes.

El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) no brindará servicio durante el Día del Trabajo (Archivo/AP Foto/Nam Y. Huh)

Las bibliotecas públicas, así como el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), estarán cerradas durante toda la jornada, por lo que retomarán sus actividades regulares hasta el martes 2 de septiembre.

Las oficinas de paquetería privada, como FedEx, tampoco ofrecerá servicio. Los bancos permanecerán cerrados en todas sus sucursales, por lo que solo se podrán hacer operaciones en cajeros automáticos para realizar retiros de efectivo o depósitos, así como mantendrán sus operaciones en dispositivos móviles.

Costco es la única tienda de autoservicios que informó que mantendrá cerradas todas sus sucursales por Labor Day, por lo que retomará sus actividades regulares el día posterior al feriado federal.

Negocios que sí abren en Labor Day 2025

En el Estado Jardín, la mayor parte de las tiendas de servicios, así como minoristas abrirán sus puertas en sus horarios regulares en el Día del Trabajo, aunque algunas podrían operar con horarios especiales, por lo que se recomienda verificar en los sitios web oficiales sobre los cambios o ajustes que podrían tener.

Walmart abrirá sus tiendas de forma regular durante el Labor Day en Nueva Jersey (Archivo) Foto de Tripadvisor

De acuerdo con Reader’s Digest, algunas de las tiendas y restaurantes que estarán abiertas el 1° de septiembre en EE.UU. son:

Target

T.J. Maxx

Ulta

Walmart

Dollar Tree

Kroger

Publix

Trader Joe’s

Whole Foods

Macy’s

Marshall’s

Nordstrom

Petco

Sam’s Club

Sears

Staples

CVS

Walgreens

Aldi

Barnes & Noble

Home Depot

HomeGoods

IKEA

Kohl’s

Lowe’s

Restaurantes

Papa John’s

P.F. Chang’s

Red Lobster

Starbucks

Taco Bell

Tim Hortons

Waffle House

Wendy’s

IHOP

Jack in the Box

KFC

McDonald’s

Olive Garden

Dairy Queen

Del Taco

Denny’s

Domino’s

Dunkin’

Applebee’s

Arby’s

Burger King

Cheesecake Factory

Chick-fil-A

Chili’s

Feriados federales que quedan en 2025

En Estados Unidos se consideran 11 feriados federales durante el año, los cuales marcaran los días de descanso oficial. Para el último trimestre del año, aún quedan algunas celebraciones que marcarán el calendario.

El día de los Veteranos, Acción de Gracias y Navidad cierran el cronograma 2025 de feriados federales (Archivo/Canva)

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno de Estados Unidos, los feriados que le quedan al año son: