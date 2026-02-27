Mikie Sherrill, contra las cuerdas: los datos electorales de Nueva Jersey que el DOJ la insta a compartir con el gobierno

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó una demanda contra cinco estados, uno de ellos, Nueva Jersey. Las autoridades federales aseguran que el gobierno estatal, actualmente a cargo de Mikie Sherill no entregó datos sobre los registros electorales. La administración Trump afirma que necesita acceso para contrastar con datos que considera sospechosos.

El DOJ demandó a Nueva Jersey por no darle información sobre registros de votantes

Las presentaciones judiciales se difundieron públicamente a través de un comunicado del DOJ, en el que se manifestaron las razones principales. En todas las demandas, el motivo del conflicto fue que no se entregó la lista de votantes registrados.

Según consta en el documento, estas fueron las claves de la demanda contra Nueva Jersey:

La presentación indica que el DOJ demanda a Dale G. Caldwell, en su rol oficial como secretario de Estado y, por lo tanto, principal funcionario electoral.

y, por lo tanto, principal funcionario electoral. El reclamo alega una violación del Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960, por la cual los funcionarios deben conservar y permitir la inspección de todos los registros relacionados con actas para votar en elecciones federales.

de 1960, por la cual los funcionarios deben en elecciones federales. EE.UU. exige el acceso a la Lista Estatal de Registro de Votantes de Nueva Jersey. Requiere que se compartan datos como nombres completos, fechas de nacimiento, direcciones residenciales y números de identificación .

de Nueva Jersey. Requiere que se compartan datos como . Según el DOJ, datos de 2024 muestran un porcentaje de registro inusualmente alto , del 94,8%, pero tasas de eliminación de votantes registrados más bajas que el promedio nacional.

, del 94,8%, pero que el promedio nacional. Este paso llega después de ofertas de EE.UU. a Nueva Jersey para compartir los datos con la garantía de confidencialidad . Ante las negativas, se procedió a la demanda.

. Ante las negativas, se procedió a la demanda. Por eso, piden que la Justicia declare ilegal el rechazo del estado y que entregue los datos electorales en un plazo de cinco días.

Los otros estados demandados por el DOJ por no entregar sus registros de votantes

Según consta en la publicación de la entidad federal en su sitio web, en total fueron cinco las jurisdicciones contra las que se realizaron las presentaciones judiciales. Además de Nueva Jersey, se vieron afectados estos cuatro estados:

Utah

Oklahoma

Kentucky

Virginia Occidental

“Un padrón electoral preciso y bien mantenido es fundamental para la integridad electoral que merece el pueblo estadounidense”, expresó la fiscal general Pam Bondi en el comunicado.

En esa misma línea, la funcionaria sostuvo que la disputa judicial tiene el objetivo de “garantizar la transparencia, el mantenimiento del padrón electoral y la seguridad de las elecciones en todo el país”.

La presión de la administración Trump en el ámbito: insisten por la SAVE Act

En paralelo a las demandas del DOJ contra cinco estados para acceder a los datos electorales, recientemente Trump remarcó en su discurso del Estado de la Unión su deseo de que se apruebe la SAVE America Act, en su versión de 2026.

Según el texto del proyecto de ley H.R. 7296, aumentaría la exigencia de los controles sobre la acreditación de ciudadanía estadounidense para registrarse al votar.

Además de especificaciones sobre los documentos aceptados para participar de una elección, también se mencionó la necesidad de revisar los padrones existentes para remover la presencia de personas que no cumplen con los requisitos.