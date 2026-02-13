La norma que entra en vigor el 9 de marzo en EE.UU. y preocupa a los migrantes que apelan por sus casos

A partir de una nueva normativa que dispuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), se modifican las reglas para las apelaciones ante la corte migratoria. A partir de ahora, los extranjeros contarán con un período más reducido para aplicar este recurso. Además, el rechazo se volverá la opción por defecto en estos procesos.

El DOJ modifica las apelaciones en los casos de migrantes: cuáles son los cambios

Las nuevas disposiciones fueron establecidas a partir de una regla que se publicó en el Federal Register. La norma se enfoca en una reforma sobre el proceso de apelaciones para agilizar el tratamiento de los casos y reducir los atrasos de las cortes.

La nueva regla del DOJ tiene como objetivo reducir el atraso en la resolución de casos migratorios Shutterstock - Shutterstock

Según se establece en el documento, estos son los cambios más importantes:

El tiempo para presentar una notificación de apelación , contenida en el formulario EOIR-26, se reduce de 30 a diez días tras la decisión del juez de inmigración.

, contenida en el formulario EOIR-26, tras la decisión del juez de inmigración. Desde que entra en vigor la medida, el plazo de 30 días se mantiene solamente para casos de asilo que no hayan sido denegados bajo las prohibiciones específicas.

bajo las prohibiciones específicas. La desestimación sumaria será el procedimiento por defecto para las apelaciones. Para que esto no ocurra, una mayoría de los miembros permanentes de la Junta de Apelaciones de Inmigración debe votar a favor de aceptar el caso.

para las apelaciones. Para que esto no ocurra, una mayoría de los miembros permanentes de la Junta de Apelaciones de Inmigración debe votar a favor de aceptar el caso. También hay cambios sobre el calendario de escritos . Concretamente, se estandariza el proceso y se requiere la presentación simultánea por ambas partes dentro de los 20 días siguientes a la orden de la Junta.

. Concretamente, se estandariza el proceso y se siguientes a la orden de la Junta. Quedan eliminados los escritos de réplica , a menos que sean solicitados expresamente por la Junta.

, a menos que sean solicitados expresamente por la Junta. Con respecto a las prórrogas, se limitarán estrictamente a casos de “circunstancias excepcionales” fuera del control de las partes.

fuera del control de las partes. Por último, el DOJ remueve el requisito de que los jueces de inmigración revisen y aprueben las transcripciones de sus decisiones orales. Esto se hace con el objetivo de agilizar el envío de expedientes a la junta.

Qué buscará el Uscis en redes sociales de migrantes

Junto con lo ya mencionado, también entran en vigor algunas modificaciones de los términos utilizados, como la vuelta al uso de “alien” (en español, extranjero) para referirse a migrantes en reemplazo de “noncitizen” (en español, no ciudadano).

Cuándo entran en vigor las nuevas normas sobre apelaciones y a qué migrantes afecta

Según se indica en la publicación, la regla comienza a regir a partir del 9 de marzo. Dado que no es retroactiva, los casos que se presentaron antes o donde todavía se puede apelar no están sujetos a la normativa.

Por lo tanto, el cambio se aplica en apelaciones emitidas sobre decisiones de un juez o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a partir de la mencionada fecha.

El cambio en las apelaciones aplica desde el 9 de marzo Imagen creada por IA de Freepik - Imagen creada por IA de Freepik

Por qué el DOJ modificó los procesos de apelación en casos migratorios

Además de dar los detalles de los cambios, las autoridades estadounidense también presentaron algunos números como explicación. La decisión se implementó para agilizar el sistema y reducir las cifras de casos atrasados.

Los datos indican un crecimiento marcado. Los números pasaron de 37.000 apelaciones pendientes en 2015 a más de 200 mil al final del año fiscal 2025.