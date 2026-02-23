Nueva Jersey comienza a recuperarse de la tormenta invernal que derivó en intensas nevadas y vientos huracanados. En medio del fenómeno meteorológico, Mikie Sherril, gobernadora del Estado Jardín, informó a la comunidad migrante sobre el estatus de las calles en idioma español.

Qué dijo Mikie Sherrill en español

La gobernadora dio detalles sobre cómo se encuentra NJ en Telemundo 47. Allí, explicó con algunas frases en español que las calles se mantenían peligrosas por la cantidad de nieve acumulada y que por ello se había extendido la prohibición de viajes hasta el mediodía del lunes 23 de febrero.

¿Mikie Sherrill habla español? La gobernadora de Nueva Jersey sorprendió a los latinos con sus declaraciones

“Las calles están muy peligrosas ahora, es por ello que extendimos la prohibición de las calles, porque tenemos caída de árboles y no visibilidad en algunas áreas donde siguen las nevadas”, dijo la demócrata tanto en inglés como en español.

Sherrill detalló que el sistema eléctrico en el estado se encontraba afectado por la caída de nieve pesada. Esto derivó en cortes de luz a más de 200 mil hogares y negocios en el Estado Jardín. “La nieve es muy fuerte y ha afectado las líneas eléctricas en este momento”, dijo.

Para sobrellevar el fenómeno, consolidó un plan de contingencia para proteger a los ciudadanos que necesiten viajar. Asimismo, contó con más de 5000 personas que vinieron desde Ohio para restablecer el sistema eléctrico a las personas afectadas.

Sherrill le solicita a los residentes que no circulen por las carreteras y se queden en casa Pablo Salinas� - AP�

“Hemos conversado con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y nos advirtieron de la cantidad de nieve, y ahí me di cuenta de que esto sería un problema“, señaló.

El avance de la tormenta en Nueva Jersey

Nueva Jersey se encuentra en las fases finales de la tormenta invernal. De acuerdo con NJ, la tormenta dejó consigo más de dos pies de nieve en algunas zonas. Este fue el caso de Freehold Township, en el condado de Monmouth, que reportó más de dos pies a media mañana del lunes.

Las restricciones de viajes permitieron a los equipos de seguridad quitar la nieve de las calles Pablo Salinas� - AP�

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se cumplieron las condiciones de ventisca (visibilidad reducida y vientos fuertes) durante tres horas consecutivas en los aeropuertos Newark Liberty y Teterboro. Con este fenómeno, fue la primera vez en 30 años que se emitió un aviso de ventisca para todo el estado.

Se espera que las condiciones de ventiscas disminuyan de manera gradual durante la noche de este 23 de febrero a medida que el sistema se desplace hacia las provincias marítimas de Canadá en la mañana del martes. Ese día, las temperaturas estarán entre los 20°F y 30°F (-6,6°C y -1,1°C respectivamente).

En las últimas horas, Mikie Sherrill anunció que se levantaron las restricciones de viaje obligatorias que entraron en vigor el pasado 22 de febrero. De igual modo, informó su cooperación con proveedores de servicios públicos para restablecer el suministro eléctrico en algunas zonas.

La gobernadora publicó actualizaciones sobre la tormenta invernal a través de sus redes sociales X/@GovSherrillNJ

“Nueva Jersey: juntos superaremos esto. Nuestros equipos están trabajando arduamente para despejar las carreteras de forma segura. Mientras tanto, manténganse al tanto de sus vecinos y seres queridos”, dijo la gobernadora.