Mikie Sherrill le pone freno al ICE: la orden ejecutiva que limita las operaciones de los agentes en Nueva Jersey

La gobernadora de Mikie Sherrill firmó una orden ejecutiva que limita ciertas operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey. La medida restringe el uso de propiedades estatales para operativos migratorios y establece la creación de un portal web donde residentes podrán compartir videos y reportes sobre sus interacciones con agentes federales.

Qué dice la nueva orden ejecutiva que limita al ICE en Nueva Jersey

De acuerdo con la Orden Ejecutiva No. 12, firmada por Sherrill junto con la fiscal general interina Jennifer Davenport y el comisionado interino de Servicios Humanos Dr. Stephen Cha, el ICE no podrá utilizar propiedades estatales para llevar a cabo operativos migratorios.

La disposición también contempla la creación de un portal de denuncias en línea, donde residentes podrán subir videos y reportar interacciones con agentes federales ante la Fiscalía General del estado.

Además, el gobierno estatal lanzó un sitio web informativo denominado “Conozca sus derechos”, disponible en 22 idiomas, con recursos descargables para imprimir o compartir digitalmente.

El portal ofrece orientación sobre derechos durante encuentros con agentes migratorios y brinda información sobre asistencia legal, independientemente del país de origen o idioma del residente.

La administración estatal señaló que el objetivo es reforzar la protección de los derechos civiles dentro del territorio de Nueva Jersey y garantizar que cualquier actuación federal se lleve a cabo conforme a la ley y con respeto a las garantías constitucionales de los residentes.

La Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey habilitará una plataforma digital que permitirá a los habitantes cargar evidencia, como videos o fotografías, relacionada con operativos migratorios.

Entre las situaciones que podrán reportarse figuran:

Uso excesivo de la fuerza

Registros o detenciones sin orden judicial

Discriminación racial

Detenciones injustificadas

Interferencia en el derecho al voto

Otras posibles violaciones de derechos civiles

El formulario de denuncia está disponible en más de 20 idiomas y la información recopilada podrá ser utilizada como evidencia en procesos judiciales o remitida a otras agencias estatales.

“En Nueva Jersey no permitiremos que la desinformación o la intimidación priven a las personas de los derechos y recursos que les corresponden por ley”, señaló Stephen Cha en un comunicado oficial.

Documentos para evitar una detención inmediata del ICE en Nueva Jersey

La American Civil Liberties Union (ACLU) de Nueva Jersey elaboró una guía con recomendaciones para la comunidad migrante en caso de una detención o interacción con ICE.

De acuerdo con la situación legal de los migrantes, esta es la documentación que se debe presentar al ICE:

Si se tienen documentos de inmigración válidos y vigentes , y se es mayor de 18 años de edad, la ley ordena que porte la documentación.

, y se es mayor de 18 años de edad, la ley ordena que porte la documentación. Si no se está seguro de qué documentos debe llevar consigo según la situación migratoria, aconsejan consultar con un abogado para recibir asesoría.

para recibir asesoría. Si se ha vivido en Estados Unidos durante al menos dos años , recomiendan llevar documentos que lo comprueben

, recomiendan llevar documentos que lo comprueben Los ciudadanos de Estados Unidos no tienen que portar comprobantes de su ciudadanía si están dentro del país. Sin embargo, presentarlo puede ayudar a resolver un encuentro con ICE.