Encuestas en Nueva Jersey: qué se proyecta del duelo Ciattarelli vs. Sherrill en la carrera por la gobernación

La contienda por la gobernación de Nueva Jersey entró en una fase clave con la publicación de los últimos sondeos que midieron la pulseada entre la congresista demócrata Mikie Sherrill y el exasambleísta republicano Jack Ciattarelli. A pocas semanas de las elecciones, las encuestas trazaron un escenario donde un candidato conserva una ventaja clara, aunque con matices importantes en la distribución del electorado y en la forma en que se configuran los apoyos.

Mikie Sherrill aventaja a Jack Ciattarelli en Nueva Jersey, según una encuesta de Quinnipiac

El estudio más reciente de Quinnipiac University, realizado entre el 11 y el 15 de septiembre sobre 1238 votantes probables, reveló un margen de nueve puntos a favor de la candidata demócrata: 51% para Mikie Sherrill y 42% para Jack Ciattarelli.

El sondeo más reciente de Quinnipiac University muestra a Sherrill con 51% de apoyo frente al 42% de Ciattarelli X: @MikieSherrill

Los datos mostraron cómo se alinearon los votantes según afinidad partidaria: un 93% de los demócratas respaldó a Sherrill y un 90% de los republicanos se inclinó por Ciattarelli, mientras que los independientes quedaron prácticamente divididos (45% para la primera y 41% para el segundo).

El informe también exploró percepciones personales sobre los candidatos:

Empatía : 50% de los votantes dijo que Sherrill se preocupaba por sus problemas, frente a un 44% que opinó lo mismo de Ciattarelli.

: 50% de los votantes dijo que Sherrill se preocupaba por sus problemas, frente a un 44% que opinó lo mismo de Ciattarelli. Liderazgo : 52% calificó a la demócrata con buenas habilidades, contra 44% para el republicano.

: 52% calificó a la demócrata con buenas habilidades, contra 44% para el republicano. Honestidad: Sherrill alcanzó 49% de opiniones favorables, frente a un 38% de su rival.

Los temas principales surgieron como un factor determinante. Un 30% de los encuestados identificó los impuestos como su mayor preocupación, seguidos por la ética en el gobierno con un 14%. Allí, Ciattarelli apareció mejor posicionado: 46% de los votantes lo consideró más apto para manejar los gravámenes a la propiedad, frente a un 40% que confió más en Sherrill.

Encuesta de Quantus Insights: una ventaja aún más abultada para Sherrill en Nueva Jersey

Otro estudio clave de septiembre provino de Quantus Insights. La encuesta, realizada entre el 2 y el 4 de septiembre sobre 600 votantes probables, le otorgó a Sherrill una ventaja de diez puntos: 49% contra 39%.

La encuesta de Quantus Insights (2-4 de septiembre, 600 votantes) otorga a Sherrill una ventaja de 10 puntos (49% vs 39%) sobre Jack Ciattarelli x.com/Jack4NJ

El trabajo de Quantus subrayó que, en un estado con fuerte tendencia demócrata, el desafío para los republicanos es mayúsculo. Según los datos, la candidata demócrata no solo lideró, sino que además mostró índices de simpatía superiores:

Sherrill : 52% de imagen positiva frente a un 30% negativa, para un saldo neto de +22.

: 52% de imagen positiva frente a un 30% negativa, para un saldo neto de +22. Ciattarelli: 45% positiva y 35% negativa, con un saldo de +10.

El costo de vida, particularmente los impuestos y el precio de la vivienda, apareció como la mayor preocupación del electorado, pero incluso en ese terreno Sherrill logró empatar o superar levemente al republicano.

El monitor de encuestas completo: Sherrill se impone ante Ciattarelli en todos los frentes

Tomadas en conjunto, las cinco encuestas publicadas entre julio y septiembre dibujaron un panorama consistente en la previa de las elecciones en Nueva Jersey: Mikie Sherrill lideró en todos los sondeos, con márgenes que oscilaron entre siete y diez puntos.

El monitor de cinco encuestas muestra consistencia en el liderazgo de Sherrill Heather Khalifa - FR172147 AP

Quinnipiac (11-15 de septiembre, 1.238 votantes probables): Sherrill 51% y Ciattarelli 42% (+9) .

(11-15 de septiembre, 1.238 votantes probables): . Quantus Insights (2-4 de septiembre, 600 votantes probables): Sherrill 49% y Ciattarelli 39% (+10) .

(2-4 de septiembre, 600 votantes probables): . TIPP (25-28 de agosto, 1.325 votantes probables): Sherrill 46% y Ciattarelli 39% (+7) .

(25-28 de agosto, 1.325 votantes probables): . Rutgers - Eagleton (31 de julio-11 de agosto, 1.650 votantes probables): Sherrill 47% y Ciattarelli 37% (+10) .

- (31 de julio-11 de agosto, 1.650 votantes probables): . Fairleigh Dickinson (17-23 de julio, 806 votantes registrados): Sherrill 45% y Ciattarelli 37% (+8).

En promedio, la candidata demócrata aventajó al republicano por 8,8 puntos en el último tramo de la campaña, lo que consolida su posición en un estado donde los demócratas han mantenido el poder desde hace más de una década.