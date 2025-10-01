Nuevos pagos de SNAP en Nueva Jersey: qué días se entregan los beneficios de octubre de 2025

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se entrega todos los meses y tiene como objetivo ayudar a las familias en situación vulnerable. En Nueva Jersey ya está disponible el calendario de pagos correspondiente a octubre.

Cuándo se entregan los cupones SNAP en Nueva Jersey en octubre

Los beneficios estarán disponibles durante los primeros cinco días de cada mes, según el séptimo dígito del número de caso del cliente, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En Nueva Jersey se entrega el apoyo los primeros cinco días de cada mes, a excepción del condado de Warren (Unsplash/@Eduardo Soares) (Unsplash/@Eduardo Soares)

El calendario de pagos de octubre es el siguiente:

Número de caso termina en 1 o 2: beneficios disponibles el día 1° del mes

beneficios disponibles el día Número de caso termina en 3 o 4 : beneficios disponibles el día 2 del mes

: beneficios disponibles el día Número de caso termina en 5 o 6 : beneficios disponibles el día 3 del mes

: beneficios disponibles el día Número de caso termina en 7 u 8 : beneficios disponibles el día 4 del mes

: beneficios disponibles el día Número de caso termina en 9 o 0: beneficios disponibles el día 5 del mes

El USDA aclaró que existe una excepción para el condado de Warren: todos los recursos económicos estarán disponibles el primer día del mes. Los apoyos se acreditarán en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés).

Los cupones SNAP están destinados para la compra de alimentos básicos (Pexels/Wendy Wei)

Documentos necesarios para solicitar SNAP en Nueva Jersey

Según el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés), se requerirán los siguientes documentos para iniciar el proceso:

Una identificación válida (licencia de conducir, certificado de nacimiento, identificación del gobierno)

(licencia de conducir, certificado de nacimiento, identificación del gobierno) Comprobante de domicilio (contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, factura de servicios públicos)

(contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, factura de servicios públicos) Comprobante de ingresos laborales (recibos de sueldo, carta del empleador, registros de impuestos recientes)

(recibos de sueldo, carta del empleador, registros de impuestos recientes) Comprobante de ingresos no laborales (carta de concesión de beneficios)

(carta de concesión de beneficios) Comprobante de recursos (por ejemplo, extractos bancarios)

(por ejemplo, extractos bancarios) Número de seguro social

Prueba de estatus migratorio (para no ciudadanos)

(para no ciudadanos) Constancia de condición de estudiante (para estudiantes universitarios)

Se puede acceder a más beneficios si se presentan:

Costos de vivienda (recibo de alquiler, estado de cuenta de hipoteca, facturas de impuestos a la propiedad)

(recibo de alquiler, estado de cuenta de hipoteca, facturas de impuestos a la propiedad) Costos de teléfono y servicios públicos

Gastos médicos de cualquier persona del hogar mayor de 60 años o discapacitada

de cualquier persona del hogar mayor de 60 años o discapacitada Costos de cuidado de niños y adultos

Manutención infantil pagada por un miembro del hogar

El programa ayuda a las familias a tener recursos para comprar alimentos (SNAP/Archivo) Pixabay

Quiénes pueden aplicar

Cualquier miembro del hogar mayor de 18 años (un hogar SNAP es cualquier persona que viva y coma junto)

(un hogar SNAP es cualquier persona que viva y coma junto) Las personas mayores y las personas con discapacidades pueden pedirle a un amigo o familiar —llamado representante autorizado en la solicitud— que presente la documentación en su nombre, ya sea en línea o en persona en la Agencia de Servicios Sociales del condado.

Cómo solicitar SNAP en Nueva Jersey

Los interesados deberán ingresar al sistema de solicitud en línea MyNHelps, diseñado para asistir a los residentes del estado. Allí será necesario crear un usuario para iniciar la solicitud y luego enviarla, de acuerdo con el DHS.

Tras completar el proceso, se hará una entrevista telefónica o presencial y, en un plazo de 30 días, se comunicará la respuesta a los solicitantes.

Otra opción es presentar la solicitud en persona. Para ello, se debe descargar y completar el formulario y llevarlo o enviarlo por correo o fax a la Agencia de Servicios Sociales del condado.

Para ser elegido para el beneficio de SNAP es necesario cumplir con ciertos requisitos (SNAP/Archivo) (Freepick)

Quién es elegible para SNAP

Para ser elegible para SNAP es necesario cumplir con el ingreso máximo permitido por el Departamento de Servicios Humanos. Las cifras de octubre aún no están disponibles. La elegibilidad también depende de factores como el tamaño del hogar y los recursos.

Elegibilidad para personas mayores y personas con discapacidad

Solicitantes de SNAP de 60 años o más, y aquellos con una discapacidad aunque no tengan 60 años:

No se requiere trabajo

Permanecen elegibles durante 24 meses antes de volver a certificarse

Límites de recursos más altos

Los recursos pueden ser contabilizados

Los gastos médicos superiores a US$35 al mes se deducen del ingreso

Elegibilidad automática para otros programas de beneficios de servicios públicos, incluido el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y el Fondo de Servicio Universal (USF)

El monto asignado de SNAP dependerá de la cantidad de integrantes de la familia solicitante (AP Foto/Allison Dinner, Archivo) Allison Dinner - FR171780 AP

Elegibilidad para estudiantes universitarios

Además de cumplir con los requisitos de ingresos, los estudiantes deben reunir al menos uno de los siguientes puntos: