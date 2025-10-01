Nuevos pagos de SNAP en Nueva Jersey: qué días se entregan los beneficios de octubre de 2025
El beneficio para la compra de alimentos estará disponible para quienes más lo necesiten durante el décimo mes del año
- 5 minutos de lectura'
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se entrega todos los meses y tiene como objetivo ayudar a las familias en situación vulnerable. En Nueva Jersey ya está disponible el calendario de pagos correspondiente a octubre.
Cuándo se entregan los cupones SNAP en Nueva Jersey en octubre
Los beneficios estarán disponibles durante los primeros cinco días de cada mes, según el séptimo dígito del número de caso del cliente, informó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
El calendario de pagos de octubre es el siguiente:
- Número de caso termina en 1 o 2: beneficios disponibles el día 1° del mes
- Número de caso termina en 3 o 4: beneficios disponibles el día 2 del mes
- Número de caso termina en 5 o 6: beneficios disponibles el día 3 del mes
- Número de caso termina en 7 u 8: beneficios disponibles el día 4 del mes
- Número de caso termina en 9 o 0: beneficios disponibles el día 5 del mes
El USDA aclaró que existe una excepción para el condado de Warren: todos los recursos económicos estarán disponibles el primer día del mes. Los apoyos se acreditarán en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés).
Documentos necesarios para solicitar SNAP en Nueva Jersey
Según el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés), se requerirán los siguientes documentos para iniciar el proceso:
- Una identificación válida (licencia de conducir, certificado de nacimiento, identificación del gobierno)
- Comprobante de domicilio (contrato de arrendamiento, contrato de alquiler, factura de servicios públicos)
- Comprobante de ingresos laborales (recibos de sueldo, carta del empleador, registros de impuestos recientes)
- Comprobante de ingresos no laborales (carta de concesión de beneficios)
- Comprobante de recursos (por ejemplo, extractos bancarios)
- Número de seguro social
- Prueba de estatus migratorio (para no ciudadanos)
- Constancia de condición de estudiante (para estudiantes universitarios)
Se puede acceder a más beneficios si se presentan:
- Costos de vivienda (recibo de alquiler, estado de cuenta de hipoteca, facturas de impuestos a la propiedad)
- Costos de teléfono y servicios públicos
- Gastos médicos de cualquier persona del hogar mayor de 60 años o discapacitada
- Costos de cuidado de niños y adultos
- Manutención infantil pagada por un miembro del hogar
Quiénes pueden aplicar
- Cualquier miembro del hogar mayor de 18 años (un hogar SNAP es cualquier persona que viva y coma junto)
- Las personas mayores y las personas con discapacidades pueden pedirle a un amigo o familiar —llamado representante autorizado en la solicitud— que presente la documentación en su nombre, ya sea en línea o en persona en la Agencia de Servicios Sociales del condado.
Cómo solicitar SNAP en Nueva Jersey
Los interesados deberán ingresar al sistema de solicitud en línea MyNHelps, diseñado para asistir a los residentes del estado. Allí será necesario crear un usuario para iniciar la solicitud y luego enviarla, de acuerdo con el DHS.
Tras completar el proceso, se hará una entrevista telefónica o presencial y, en un plazo de 30 días, se comunicará la respuesta a los solicitantes.
Otra opción es presentar la solicitud en persona. Para ello, se debe descargar y completar el formulario y llevarlo o enviarlo por correo o fax a la Agencia de Servicios Sociales del condado.
Quién es elegible para SNAP
Para ser elegible para SNAP es necesario cumplir con el ingreso máximo permitido por el Departamento de Servicios Humanos. Las cifras de octubre aún no están disponibles. La elegibilidad también depende de factores como el tamaño del hogar y los recursos.
Elegibilidad para personas mayores y personas con discapacidad
Solicitantes de SNAP de 60 años o más, y aquellos con una discapacidad aunque no tengan 60 años:
- No se requiere trabajo
- Permanecen elegibles durante 24 meses antes de volver a certificarse
- Límites de recursos más altos
- Los recursos pueden ser contabilizados
- Los gastos médicos superiores a US$35 al mes se deducen del ingreso
- Elegibilidad automática para otros programas de beneficios de servicios públicos, incluido el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) y el Fondo de Servicio Universal (USF)
Elegibilidad para estudiantes universitarios
Además de cumplir con los requisitos de ingresos, los estudiantes deben reunir al menos uno de los siguientes puntos:
- Estar inscritos en un programa de educación profesional y técnica aprobado en un colegio comunitario de Nueva Jersey
- Trabajar al menos 20 horas por semana y recibir remuneración
- Participar en un programa federal de estudio y trabajo durante el año escolar
- Participar en un programa de capacitación laboral
- Ser responsables del cuidado de un dependiente menor de seis años
- Ser padres solteros inscritos a tiempo completo y a cargo de un dependiente menor de 12 años
- No poder trabajar por una discapacidad física o mental
- Recibir beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) de Work First New Jersey (WFNJ), que otorga asistencia en efectivo
