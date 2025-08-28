Pago de Snap en septiembre en Nueva Jersey: cuándo se entregan los beneficios

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) es un apoyo fundamental para miles de familias de bajos recursos en Estados Unidos. Para los residentes de Nueva Jersey que son beneficiarios de este programa, es crucial conocer cuándo se recibirán los apoyos correspondientes al mes de septiembre, que comenzarán su distribución desde el día 1°, de acuerdo al número de caso.

Cuándo se entregan los beneficios de SNAP en Nueva Jersey de septiembre

A diferencia de otros estados, Nueva Jersey utiliza un sistema de distribución escalonado. Los pagos se depositan a lo largo de los primeros cinco días de cada mes, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En Nueva Jersey comenzarán con la distribución de los cupones SNAP en los primeros cinco días del mes (Archivo/Pexels) Foto: Pexe

El calendario de pagos de SNAP para septiembre queda la siguiente manera:

Si el número de caso termina en 1 o 2: el pago estará disponible el día 1 de septiembre .

el pago estará disponible el día . Si el número de caso termina en 3 o 4: el pago estará disponible el día 2 de septiembre .

el pago estará disponible el día . Si el número de caso termina en 5 o 6: el pago estará disponible el día 3 de septiembre .

el pago estará disponible el día . Si el número de caso termina en 7 u 8: el pago estará disponible el día 4 de septiembre .

el pago estará disponible el día . Si el número de caso termina en 9 o 0: el pago estará disponible el día 5 de septiembre.

Para los beneficiarios del condado de Warren el esquema de pagos cambia, ya que todos los pagos son entregados el primer día del mes.

Los depósitos se realizan directamente en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés), la cual funciona como una tarjeta de débito estándar y puede ser usada en tiendas y supermercados que aceptan SNAP.

Cuánto dinero se puede recibir de SNAP

La cantidad de beneficios que recibe un hogar depende del tamaño de la familia y los ingresos totales que se perciban. El USDA estableció que para 2025, los montos máximos para poder acceder al programa SNAP quedan de la siguiente forma:

El monto asignado de SNAP dependerá de la cantidad de integrantes de la familia solicitante (Foto: Archivo)

Una persona: Hasta US$292 .

Hasta . Dos personas: Hasta US$536 .

Hasta . Tres personas: Hasta US$768 .

Hasta . Cuatro personas: Hasta US$975 .

Hasta . Cinco personas: Hasta US$1158 .

Hasta . Seis personas: Hasta US$1390 .

Hasta . Siete personas: Hasta US$1536 .

Hasta . Ocho personas: Hasta US$1756.

El monto asignado se determina una vez que se evalúa la situación familiar y económica de cada uno de los solicitantes, por lo que un empleado de gobierno será quien determine la cantidad que se podrá obtener.

Cómo solicitar los beneficios SNAP en Nueva Jersey

Las personas que deseen ser parte del programa alimenticio del Estado Jardín deberán iniciar el trámite a través de la plataforma web MyNJHelps. Se deberá crear una cuenta y completar la solicitud.

Según el Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés), se solicitarán los siguientes documentos para poder iniciar con el proceso de SNAP:

Documento de identidad

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos ganados

Comprobante de ingresos no laborales

Número de Seguro Social

Prueba de estatus migratorio

Después de enviar la solicitud, se programará una entrevista telefónica o en persona para validar la información enviada. En un plazo de 30 días después de la aplicación, se notifica al solicitante si puede ser parte del programa de beneficios.

Quién es elegible para el programa SNAP en Nueva Jersey

El DHS establece que uno de los factores más importantes para determinar si una persona califica para obtener el apoyo alimentario es el límite de ingresos brutos mensuales.

Realizar la solicitud de SNAP se puede realizar en línea desde la página web del gobierno del estado (Archivo/Freepik) Freepik

Los requisitos de ingresos varían según el tamaño de la familia:

Una persona: Ingresos brutos mensuales de hasta US$2322 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Dos personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$3152 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Tres personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$3981 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Cuatro personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$4810 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Cinco personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$5640 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Seis personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$6469 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Siete personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$7299 .

Ingresos brutos mensuales de hasta . Ocho personas: Ingresos brutos mensuales de hasta US$8128.

Por cada miembro adicional en el hogar, el límite de ingresos aumenta en US$830.

En el caso de las personas entre 18 y 54 años sin dependientes y sin ninguna restricción física o mental para trabajar, deberán cumplir con las normas y límites de trabajo de los Adultos sin Dependientes (ABAWD, por sus siglas en inglés):