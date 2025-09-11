La ley de la TSA en Nueva Jersey que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

En respuesta a los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se aprobó una ley que llegó a su fecha límite este 2025 y se aplica en todos los aeropuertos del país norteamericano. La legislación cambió la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación en los estados, como Nueva Jersey.

La ley del 11 de septiembre que implementó la TSA en 2025

A partir del 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) ya no acepta identificaciones estatales que no cumplan con la Ley Real ID en los controles de seguridad de los aeropuertos. Todos los pasajeros mayores de 18 años deben presentar un documento válido.

A partir del 7 de mayo de 2025, los estadounidenses deberán presentar una Real ID, u otra identificación aprobada, para abordar un vuelo nacional Transportation Security Administration

Esta regla responde a legislación, aprobada por el Congreso de EE.UU. en 2005, que exige mayores estándares de seguridad para la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación. Además, prohíbe que las agencias federales que acepten documentos para fines oficiales, como:

Acceder a instalaciones federales;

Ingresar a plantas de energía nuclear, y

Cualquier otro fin que determine el secretario de Seguridad Nacional.

Cómo obtener la Real ID en Nueva Jersey: requisitos, costo y citas

En Nueva Jersey, la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC, por sus siglas en inglés) se encarga de emitir y procesar las Real ID. Para obtenerla, el residente debe comprobar identidad, ciudadanía y residencia. Además, se le solicitará su número de Seguro Social.

La tarjeta que cumple con la ley se diferencia con una estrella dorada o amarilla en la esquina superior derecha; tiene un costo de 35 dólares. La identificación estándar lleva impresas las palabras “No para fines de identificación real”, y su valor es de US$24.

La Real ID en Nueva Jersey está disponible en todos los Centros de Licencias con cita previa Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

La agencia pide a los solicitantes tomar en cuenta que se agregan cientos de citas para la Real ID cada día. Ante la alta demanda, señala que trabajan en agilizar los trámites en los 24 Centros de Licencias para ampliar la capacidad de emitir las tarjetas, que requieren de una visita en persona.

Todos los documentos aceptables en un punto de control de la TSA

La TSA indica que todos los pasajeros deben viajar con un documento aceptable por la agencia. Para ayudar a los viajeros, en su sitio web oficial publica una lista de identificaciones válidas, pero advierte que la misma está sujeta a cambios sin previo aviso.

La lista de todos los documentos aceptables por la TSA:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Los residentes de Nueva Jersey necesitan una Real ID para abordar un avión u otro documento aceptable por la TSA Facebook TSA/NewJerseyMVC

Esto pasa si no se presenta una identificación que cumpla con la Real ID

De acuerdo con la dependencia, quienes se presenten en un punto de control con una identificación que no cumpla con los requisitos de la ley Real ID y que no tengan otro documento aceptable, serán notificados por incumplimiento y podrían ser sometidos a una revisión adicional. Esto incluye a los usuarios de TSA PreCheck.

“No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad”, enfatiza la agencia.