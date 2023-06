Nueva York, cerca de aprobar una ley de atención médica para inmigrantes indocumentados

escuchar

Los demócratas del Senado de Nueva York aprobaron una ley para proporcionarle asistencia médica de bajo costo a inmigrantes indocumentados, después de que el gobierno federal aceptara aportar el presupuesto. El controvertido proyecto, que el jueves tuvo una votación que quedó 41-21, aún debe ser aprobado por la Asamblea.

La medida causó debate. En declaraciones retomadas por The New York Post, Gustavo Rivera, el presidente del comité de salud del Senado estatal y quien patrocinó este proyecto de ley, afirmó: “Ya gastamos más de mil millones de dólares sin dar ningún tipo de atención regular a estas personas. Así que esta gente ya está aquí. Se enferman, se resfrían, se rompen las piernas. Lo que sugerimos es que tenemos una manera de conseguir dinero federal para que no le cueste nada al estado”.

Varios estados han puesto en marcha iniciativas para darle atención médica a los indocumentados Unsplash

Los partidarios señalan que así se podrían ahorrar 400 millones de dólares al año a través de la reducción de los costos asociados con las personas que necesitan atención de emergencia. “La falta de cobertura para un número significativo de neoyorquinos causa problemas al sistema sanitario en general, ya que los proveedores cobran más a la población asegurada para compensar sus pérdidas relacionadas con la atención a los no asegurados”, defienden quienes apoyan la medida.

No obstante, esas versiones no son sólidas para todos en el pleno. El senador Steven Rhoads, quien votó en contra de la iniciativa, argumentó: “El hecho de que el dinero provenga del gobierno federal no significa que no sea de los contribuyentes, porque el gobierno federal obtiene su dinero del mismo lugar”.

Los senadores del Partido Republicano mostraron su preocupación sobre cuáles serían los costos de este programa si se agotan los recursos federales. Rhoads añadió que si el gobierno quiere dar más ayuda a Nueva York, debería ser para los ciudadanos que viven ahí legalmente. “Si tenemos fondos excedentes. Si hay fondos adicionales procedentes del gobierno federal, esos son los individuos de los que deberíamos ocuparnos primero”.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, había expresado antes su idea de proporcionar asistencia sanitaria de bajo costo a los indocumentados, pero no solicitó una exención al gobierno federal que permitiera tener el presupuesto. No obstante, una carta a Rivera del Departamento federal de salud y servicios humanos dejó el tiempo preciso para que los legisladores estatales promuevan la iniciativa. Se prevé que se puedan inscribir al menos a 240 mil migrantes. Según esa carta, se garantiza la financiación federal durante cinco años a partir de 2024.

Rivera afirmó que el comisionado del Departamento de Salud, James McDonald, tendría gran discreción para determinar los requisitos de elegibilidad para que los costos no excedan la cantidad de dinero federal que entra.

Dar seguro a indocumentados, una iniciativa latente en otros estados

Cada vez hay más estados que buscan ampliar la cobertura sanitaria a sus residentes, independientemente de su estatus migratorio. Además de Nueva York están California o Illinois, que avanzan en sus planes para llevar la cobertura de Medicaid a indocumentados.

La falta de seguro médico en la población genera un alto costo para los gobiernos locales Unsplash

Estas iniciativas, señala Bloomberg, se producen cuando las agencias sanitarias estatales se enfrentan a una población mayor de personas sin seguro y las severas consecuencias de un acceso inadecuado a la atención médica.

LA NACION