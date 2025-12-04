Nueva York no aparece: las mejores ciudades de EE.UU. para solteros en 2026, según una encuesta de WalletHub

Un análisis realizado por WalletHub identificó las ciudades de EE.UU. que ofrecen las condiciones más favorables para los solteros que buscan pareja en 2026. La empresa especializada en encuestas revisó 182 áreas urbanas mediante 35 indicadores relacionados con economía, recreación y oportunidades de interacción social.

Más de un tercio de la población adulta en EE.UU. está soltera

La información más reciente de la Oficina del Censo indica que poco más del 34% de los adultos en EE.UU. no están casados. Este volumen de población soltera explica por qué las ciudades desempeñan un papel central en la dinámica de citas y en la posibilidad de establecer nuevas relaciones.

Atlanta ocupó el primer lugar debido a sus atracciones turísticas, establecimientos gastronómicos y alternativas para entretenimiento nocturno, lo que genera numerosas posibilidades para citas Foto Facebook Discover Atlanta

Paralelamente, actividades asociadas a las citas, como comer fuera o participar en eventos sociales, han incrementado sus costos. Para muchos solteros, esto supone ajustar presupuestos o reducir la frecuencia de salidas.

Incluso dentro de las relaciones, los temas financieros suelen generar discusiones, especialmente cuando se comparten gastos o información sensible sobre ingresos.

Ante este contexto, WalletHub realizó un estudio que compara 182 ciudades y considera factores como el tamaño de la población soltera, las opciones de recreación y el precio promedio de una salida. La empresa evaluó cómo cada una de estas variables influye en la facilidad para entablar conexiones personales.

Las 10 mejores ciudades para solteros en 2026

El análisis se basó en tres dimensiones principales:

Economía

Diversión y recreación

Oportunidades de citas

Dentro de estas categorías se incluyeron 35 métricas que cubren desde los ingresos familiares medios hasta la proporción de residentes sin pareja en cada área urbana. Cada indicador fue calificado en una escala de 0 a 100, donde un puntaje mayor implica condiciones más propicias para la población soltera.

Con estos parámetros, WalletHub estableció un ranking con las urbes que obtuvieron los puntajes más altos. Las diez ciudades mejor posicionadas fueron:

Atlanta, Georgia

Las Vegas, Nevada

Tampa, Florida

Seattle, Washington

Denver, Colorado

Austin, Texas

Pittsburgh, Pensilvania

Orlando, Florida

San Luis, Misuri

Portland, Oregón

Cada una destacó por distintas combinaciones de accesibilidad económica y variedad de actividades.

Las Vegas ocupó el segundo lugar en el ranking X: @Vegascom

Atlanta, la mejor ciudad para solteros en 2026

Atlanta ocupó el primer lugar debido a la variedad de espacios de esparcimiento, establecimientos gastronómicos y opciones de entretenimiento que permiten múltiples alternativas para organizar citas.

La ciudad también figura entre las urbes con más centros comerciales, spas y clubes sociales por habitante, lo que amplía los lugares donde pueden generarse nuevas interacciones.

Una característica relevante es la proporción de personas solteras, cercana al 70% del total de residentes. Esto coloca a Atlanta entre las primeras diez del país norteamericano con la mayor presencia de este grupo poblacional, lo que incrementa la posibilidad de encontrar coincidencias.

Otro elemento que contribuyó al resultado es la movilidad. Atlanta se ubicó entre las primeras 30 ciudades en accesibilidad, considerando el uso de bicicleta, el desplazamiento a pie y el transporte público. Estos factores reducen el costo de trasladarse a lugares de reunión o entretenimiento.

Además, se posicionó dentro de las 30 ciudades con ingresos familiares medios más altos.

Según WalletHub, este dato facilita afrontar gastos relacionados con actividades sociales y permite que las parejas cuenten con mayor estabilidad financiera en su vida cotidiana.

Las Vegas se mantiene como un destino favorable para quienes buscan pareja

Las Vegas ocupó la segunda posición del ranking. Aunque es conocida por eventos y celebraciones específicas, la ciudad cuenta con una red diversa de locales nocturnos, restaurantes y atracciones que sustentan su fortaleza en el estudio. También concentra una cantidad importante de festivales de música, spas, tiendas y clubes sociales.

En términos económicos, se ubicó en la mitad inferior de EE.UU. en costos asociados a las citas. Elementos como el precio del corte de cabello, las cuotas de gimnasio o los servicios de salón de belleza estuvieron entre los más bajos del análisis. Esto representa una ventaja para quienes planifican salidas frecuentes o necesitan ajustar gastos personales.

Otro de los puntos destacados fue el equilibrio de género entre la población soltera. Las Vegas se situó en el puesto 37 en esta categoría, lo que representa una distribución relativamente balanceada entre hombres y mujeres.

WalletHub señaló que este factor influye en la dinámica de las citas y en la disponibilidad de parejas potenciales.

Tampa: combinación de ingresos y opciones de encuentro para solteros

Tampa completó las primeras tres posiciones gracias a su amplia oferta de atracciones, restaurantes y espacios sociales. La ciudad de Florida figura entre las urbes con mayor cantidad de clubes sociales, centros comerciales y cafeterías por habitante, lo que facilita encontrar ubicaciones para reuniones informales o salidas planificadas.

La ciudad floridana completa el podio con amplia diversidad de atracciones y restaurantes tampa.gov

En el ámbito económico, se situó en la mitad superior del ranking de ingresos, con una retribución familiar medio ajustada al costo de vida de más de US$73.000 anuales.

La ciudad también presenta una proporción elevada de residentes solteros y ocupa el 13° lugar en equilibrio de género dentro de ese grupo. Esto contribuye a un entorno en el que las opciones de conocer personas son amplias y variadas.