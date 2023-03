Nueva York se prepara para posibles movilizaciones por si Trump es detenido: “Lo manejaremos”

escuchar

Desde que Donald Trump manifestó el sábado pasado que anticipaba que sería arrestado este martes, la prensa, seguidores y detractores se mantienen atentos. Al mismo tiempo, cuando habló de su detención, el expresidente de Estados Unidos hizo un llamado a la protesta en Nueva York. Frente a esto, las autoridades de la ciudad se organizan para eventuales disturbios.

La policía de Nueva York y el Servicio Secreto de Estados Unidos se preparan para la posible acusación de Donald Trump en Manhattan, según consignó New York Post. De acuerdo con ese medio, una fuente habría manifestado que “usarían todos los recursos que estuvieran a su disposición”.

El Departamento de Policía de Nueva York y el Servicio Secreto de EE. UU. se reunirán para discutir las medidas de seguridad en caso de que la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan presente cargos contra el expresidente Donald Trump esta semana Robert Miller/New York Post

Entre las medidas que se evalúan estaría la posibilidad de restringir el tránsito de vehículos a la sede de los tribunales de Manhattan ante los que debería comparecer Trump en caso de ser acusado, lo que implicaría desplegar policías dentro y fuera del edificio.

“Lo manejaremos como lo hacemos con cualquier otra cosa”, dijo el jefe de policía de Nueva York, Kevin Maloney, a New York Post. “Es el Bajo Manhattan, siempre hay mucha presencia policial allí de todos modos. Así que vamos a monitorear la situación. Tendremos amplios recursos y veremos qué trae el martes”, agregó.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump

Hasta el momento, el llamado a manifestarse en las calles de Nueva York no habría tenido mucha repercusión en los seguidores del expresidente. Mientras, las autoridades vigilan con atención las conversaciones en internet donde hay menciones acerca de disturbios, violencia, el bloqueo a la policía y detener cualquier posible arresto si Trump llegase a ser detenido.

El New York Young Republican Club anunció planes para una protesta en un lugar no revelado en Manhattan el lunes, e hizo publicaciones al respecto, pero aisladas en varias plataformas de redes sociales de simpatizantes que pedían una confrontación armada con la policía en Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Florida, según consignó Associated Press.

El mensaje del Club de Jóvenes Republicanos de Nueva York donde anunciaron planes para una protesta en un lugar no revelado en la ciudad Twitter/@NYYRC

A través de la cuenta de Twitter de esta organización se hizo un llamado a unirse a Trump y “rechazar las acciones injustas del corrupto Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg”. Asimismo, publicaron un link con una invitación a la protesta este lunes 20 de marzo a las 6.00 p.m. (hora de Nueva York), en el Bajo Manhattan y válida solo para miembros del Club. No obstante, para conocer cuál sería la dirección del punto de encuentro de la manifestación, era necesario registrarse primero.

Hasta este lunes, la Fiscalía del distrito no había confirmado que fuese a presentar cargos contra el expresidente en el curso de la investigación que se desarrolla desde hace cinco años por el pago de 130 mil dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels, presuntamente a cambio de su silencio acerca de una relación sexual durante la campaña electoral para presidente en 2016.

Trump negó la relación extramatrimonial en todo momento, pero reconoció que reembolsó a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de dinero a Daniels para “terminar con las acusaciones falsas y extorsionadoras hechas por ella”.

