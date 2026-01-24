“3D Underground”: la ciudad de Nueva York trabaja en un mapa “restringido” de lo que ocurre bajo tierra

La ciudad de Nueva York trabaja actualmente en la creación de un mapa subterráneo para identificar infraestructuras y condiciones del subsuelo. El proyecto tiene el objetivo de facilitar y planificar obras públicas.

Cómo va el mapa restringido que Nueva York creará

El entonces alcalde, Eric Adams, anunció en noviembre de 2025 el lanzamiento de 3D Underground, una plataforma de intercambio de datos. La finalidad, declaró en ese momento, era que el gobierno y algunas empresas privadas intercambiaran información “sobre lo que se encuentra bajo los pies de los neoyorquinos”, como es el caso de:

Tuberías de agua y alcantarillado

Líneas de gas

Conductos eléctricos

Cables de fibra óptica

Composición del suelo

Nueva York quiere saber qué hay en el subsuelo de la ciudad Pexels

La actual administración de Zohran Mamdani le da seguimiento al plan. Dan Steinberg, director de la Oficina de Operaciones del Alcalde, dijo que es un proyecto urgente para evitar catástrofes.

“Nuestros propios profesionales de respuesta a emergencias describen situaciones en las que se colocan mapas de papel sobre los capós de los vehículos en el lugar de una emergencia... Pueden surgir más problemas cuando se trabaja de esta manera arcaica”, declaró en comentarios retomados por Gothamist.

Los trabajos podrían tardar muchos años, como sucedió en Reino Unido, que comenzaron un proyecto similar en 2019 e iniciaron las pruebas beta hasta 2025. Hay que recordar que el mapa de Nueva York está inspirado en los sistemas de Singapur, Tokio y Reino Unido, que fueron tomados como modelos de referencia.

La finalidad del mapa de Nueva York es evitar riesgos a la hora de una emergencia Pexels

Si bien hay compañías privadas que ya tienen la información necesaria para compartir, es necesario actualizarla. La primera parte de la iniciativa se basa en llevar a cabo estudios y recopilar la mayor cantidad posible de datos sobre el subsuelo de la Gran Manzana.

Cuándo estará listo el mapa subterráneo de Nueva York

Se prevé que la plataforma se lance a principios de 2028, según el medio citado. Actualmente, la Universidad de Columbia analiza la información digitalizada que tiene el Departamento de Edificios de la ciudad, equivalente al 70% de los datos totales que se necesitan, que son:

El tipo de suelo y sus características : ayudará a desviar escorrentía de aguas pluviales del alcantarillado

: ayudará a desviar escorrentía de aguas pluviales del alcantarillado Los contaminantes conocidos: ayudará a adaptar la ciudad al cambio climático

El mapa de Nueva York no será accesible al público

El mapa será restringido. Los interesados podrán encontrar la información necesaria para obras en distintos puntos de la ciudad.

Nueva York tiene una gran cantidad de servicios públicos en el subsuelo Pexels

Tendrán acceso solamente ciertos niveles del gobierno siempre que lo necesiten “y por tiempo limitado”, según Steinberg. Se decidió hacer así para evitar filtraciones.

Un sistema de solicitud de corte, que se usa en este caso, funciona de la siguiente manera:

Un empleado municipal solicita autorización para ver la información de una ubicación específica.

Se le da el permiso.

Las empresas de servicios públicos y otras entidades reciben una solicitud para publicar la información.

Enseguida el mapa integra los datos y el empleado los visualiza en 3D.

Después, la información se elimina cuando ya no se requiere o vence la autorización.