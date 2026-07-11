Buenas noticias en Nueva York: el barrio costero que Hochul busca impulsar con más viviendas y empleo

La costa de Buffalo, en Nueva York, podría sumar nuevas viviendas, más empleo y nuevas oportunidades de inversión durante los próximos años gracias a una iniciativa impulsada por la gobernadora Kathy Hochul. El proyecto apunta a acelerar la transformación de uno de los sectores más importantes de la ciudad mediante una planificación que cuente con crecimiento residencial, actividad económica y desarrollo urbano.

El plan de Kathy Hochul para impulsar viviendas y empleo en Buffalo

Según informó la oficina de la gobernadora, la iniciativa será liderada por Corporación para el Desarrollo del Estado de Nueva York (ESD, por sus siglas en inglés) y abarcará una amplia área que se extiende desde Erie Basin Marina hasta Michigan Avenue, que incluye sectores estratégicos como Canalside, el distrito Cobblestone, el KeyBank Center y el corredor del río Buffalo.

La administración estatal contratará especialistas en planificación urbana y análisis de mercado para identificar oportunidades de crecimiento y diseñar una estrategia de largo plazo para el frente costero.

“Esta iniciativa estratégica marca el próximo gran capítulo para la costa de Buffalo, transformando décadas de progreso en una visión unificada para una comunidad vibrante durante todo el año”, afirmó Hochul.

La funcionaria explicó que la meta es coordinar esfuerzos entre organismos públicos, autoridades locales y el sector privado para garantizar que las futuras inversiones generen beneficios duraderos para residentes y empresas.

Por qué Buffalo se convirtió en una prioridad para Nueva York

La nueva estrategia llega después de más de tres décadas de inversión pública destinada a revitalizar antiguos espacios industriales ubicados junto al lago Erie. De acuerdo con datos del estado, la región recibió cerca de US$750 millones para reconvertir áreas vinculadas a la actividad portuaria e industrial en espacios recreativos, comerciales y residenciales.

El proyecto busca mejorar la resiliencia de la costa del lago Erie mediante la sustitución de un antiguo malecón de 100 años de antigüedad Gobierno de Nueva York

Entre las iniciativas que actualmente impulsan el crecimiento de la ciudad se encuentran:

La construcción del complejo de uso mixto North Aud .

. La reactivación de las obras en Heritage Point .

. La finalización de The Chandlery .

. La expansión del Golisano Institute for Business & Entrepreneurship .

. La apertura de la nueva terminal DL&W de la NFTA.

de la NFTA. La renovación de viviendas asequibles en Commodore Perry Homes y Marine Drive Apartments.

Las autoridades consideran que estos proyectos fortalecen el atractivo de Buffalo para residentes, visitantes y potenciales inversores.

Qué cambios podrían llegar al barrio costero de Buffalo

El nuevo proceso de planificación analizará terrenos disponibles para futuros desarrollos inmobiliarios, espacios comerciales, áreas recreativas y proyectos de uso mixto.

Además, se estudiará la demanda habitacional y la viabilidad financiera de distintas propuestas para determinar cuáles pueden ejecutarse en los próximos años.

La presidenta y directora ejecutiva del ESD, Hope Knight, señaló que el trabajo permitirá detectar oportunidades para atraer empresas, ampliar la actividad económica y generar puestos de trabajo.

Por su parte, la presidenta de la Erie Canal Harbor Development Corporation, Joan Kesner, sostuvo que el objetivo es consolidar una comunidad donde residentes y visitantes puedan vivir, trabajar y disfrutar actividades durante todo el año.