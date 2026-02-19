Actualización para cruzar la frontera de EE.UU.: la CBP anunció que se podrá ingresar por NYC en segundos
La tecnología consiste en un proceso de inspección sin contacto que utiliza cámaras de captura automática; estará disponible en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy
En la nueva Terminal Uno, que pronto estará disponible en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, los controles de seguridad tendrán una característica innovadora. Los viajeros que accedan a esta plataforma podrán pasar las filas en minutos y sin Global Entry gracias a la implementación del Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés). El sistema permite inspeccionar a las personas sin contacto y sin necesidad de mostrar documentos.
Cómo funcionará el nuevo sistema biométrico en el aeropuerto JFK
En colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el aeropuerto pronto ofrecerá el innovador sistema de procesamiento.
El sistema otorga la posibilidad de inspeccionar a los pasajeros sin contacto mediante el uso de cámaras de captura automática y tecnología de comparación facial biométrica.
De este modo, en lugar de tener que revisar documentos o realizar verificaciones manuales, las autoridades comparan las imágenes en vivo de los viajeros con la foto del pasaporte que ya tienen en sus archivos.
Según el sitio web oficial de la CBP, si por cualquier motivo no puede ser verificado en EPP, un oficial dirigirá a la persona a una cabina para una inspección estándar. La agencia indica también que la tecnología mejora el procesamiento de varias maneras:
- Hace que la experiencia del pasajero sea fácil y segura.
- Crea un proceso fluido para los viajeros y reduce los tiempos de espera.
- Permite que los oficiales de la CBP se concentren en las interacciones personales en los puertos de entrada, en lugar de las tareas administrativas.
A diferencia de otros programas como Global Entry, que requiere una verificación de antecedentes y una tarifa de solicitud de US$100, el EPP es completamente gratuito.
La participación es automática para ciudadanos estadounidenses, a menos que elijan no hacerlo. Para implementar el sistema, la agencia se asoció con la empresa iProov.
“Estamos encantados de impulsar el lanzamiento del EPP en la Nueva Terminal Uno. Los viajeros cruzan la frontera en segundos, sin necesidad de hacer largas filas ni buscar documentación a tientas”, remarcó Andrew Bud, fundador y director ejecutivo de iProov, en un comunicado citado por TimeOut.
La nueva Terminal Uno del JFK: inversión, fechas y aerolíneas
La implementación del sistema forma parte de la modernización de la infraestructura del JFK. Con un presupuesto de US$9500 millones, la Terminal Uno se construye actualmente en los terrenos que ocupan la Terminal 1 del JFK y las antiguas Terminales 2 y 3.
La apertura, programada por fases, comenzará este 2026 y se espera que se complete en 2030. Cuando esté terminada, será la terminal más grande del JFK, con 23 puertas de embarque y más de 27.900 metros cuadrados de espacio comercial, gastronómico y de descanso, según la Port Authority Builds.
La nueva Terminal Uno será totalmente internacional y albergará a las principales aerolíneas mundiales, incluidas:
- Air France
- Etihad
- Korean Air
- EVA Air
- Air Serbia
- Philippine Airlines
- Turkish Airlines
- Air New Zealand
- Royal Air Maroc
- Air China
- Gulf Air
- Qatar Airways
- China Eastern Airlines
- Azores Airlines
En qué aeropuertos de EE.UU. ya funciona el sistema biométrico de la CBP
Actualmente, el sistema que permite pasar las filas en minutos sin tarifas adicionales ni registros está incorporado en los siguientes aeropuertos de Estados Unidos, según la información de la CBP:
- California: Los Angeles International Airport (LAX).
- Florida: Aeropuerto Internacional de Tampa; Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO); Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
- Georgia: Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL).
- Hawái: Aeropuerto Internacional Daniel K. (HNL).
- Illinois: Aeropuerto Internacional O’Hare (ORD).
- Minnesota: Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul (MSP).
- Nueva York: Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK).
- North Carolina: Charlotte Douglas International Airport (CLT).
- Pennsylvania: Philadelphia International Airport (PHL).
- Tennessee: Nashville International Airport (BNA).
- Texas: Dallas Fort Worth International Airport (DFW); George Bush International Airport.
