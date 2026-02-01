Ya es oficial: la tecnología que la CBP aplica en Pensilvania y cambia el chequeo de los viajeros que entran a EE.UU.

El ingreso a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, Pensilvania, ya no funciona como antes. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) activó una nueva tecnología que modifica el control para ciudadanos estadounidenses, con un sistema automatizado que reduce tiempos de espera y simplifica el proceso sin perder estándares de seguridad.

El anuncio de la CBP que marca un cambio en Filadelfia

La CBP y el Aeropuerto Internacional de Filadelfia confirmaron el inicio del uso de Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés), una tecnología que utiliza comparación facial avanzada y software biométrico.

El Aeropuerto Internacional de Filadelfia implementará la tecnología EPP de la CBP CBP Nashville

El sistema apunta a ofrecer una experiencia de llegada internacional sin contacto físico, con menos pasos y mayor rapidez para los viajeros elegibles.

De acuerdo con un comunicado de la CBP, el nuevo método mantiene el mismo nivel de control que el procedimiento tradicional.

La diferencia radica en la automatización de tareas rutinarias, lo que permite a los oficiales dedicar más tiempo a la interacción directa con los pasajeros y a los casos considerados de mayor riesgo.

Así funciona el nuevo control migratorio de la CBP en Pensilvania

El proceso comienza cuando un ciudadano estadounidense llega al área de inspección. Cámaras de captura automática, operadas por oficiales de la CBP, toman una imagen facial del viajero.

En segundos, el sistema compara esa foto con imágenes que ya se encuentran en los registros del organismo, como la del pasaporte.

Luego, la tecnología verifica la identidad y la ciudadanía, realiza controles con bases de datos de seguridad y genera el registro del cruce fronterizo. Todo ocurre sin contacto físico.

A pesar de la automatización, los oficiales permanecen en el área para guiar a los pasajeros y brindar asistencia durante el control.

“EPP es una solución biométrica innovadora y segura, diseñada para agilizar la experiencia de llegada internacional de los ciudadanos estadounidenses, al tiempo que refuerza la misión de seguridad nacional y las capacidades de control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza”, dijo Cleatus P. Hunt, Jr., director del Área Portuaria de la CBP en Filadelfia.

La tecnología EPP de la CBP ya funciona en 15 aeropuertos de Estados Unidos. cbp.gov

Quienes no deseen utilizar este sistema deben informarlo a un agente. En esos casos, continúan con el proceso estándar de llegadas internacionales.

Además del EPP, la CBP ofrece aplicaciones móviles gratuitas disponibles en distintos puntos de entrada, para facilitar el ingreso al país. Entre ellas figuran:

Global Entry

Mobile Passport Control

ESTA Mobile

Resultados y expansión del sistema EPP en Estados Unidos

El EEP ya funciona en 15 aeropuertos de Estados Unidos, además de seis con preinspección de la CBP ubicados en Aruba, Canadá e Irlanda. También se encuentra operativo en cinco puertos marítimos y en un cruce fronterizo terrestre.

Desde su lanzamiento a nivel nacional en agosto de 2025, funcionarios de la CBP registraron una reducción del 25% en los tiempos de espera para ciudadanos estadounidenses. Filadelfia se suma a esta red como un punto clave por su rol en las conexiones transatlánticas.

La implementación del EPP no es lo único en lo que trabaja la terminal aeroportuaria. Además, lleva a cabo mejoras en su infraestructura de red y conectividad Wi-Fi para sostener este tipo de tecnología de control.