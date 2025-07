Adams vs. Mamdani: el alcalde le exige a Columbia los registros de admisión a la universidad del candidato demócrata

La carrera por la alcaldía de Nueva York se transformó en un campo de batalla político cargado de tensiones raciales y acusaciones éticas. En esa oportunidad, el alcalde Eric Adams reclamó públicamente que la Universidad de Columbia revele los registros de admisión de Zohran Mamdani, su principal rival electoral, tras conocerse que el ganador de las primarias demócratas se identificó como “asiático” y “afroamericano” en su postulación a la prestigiosa institución en 2009.

Las acusaciones de Eric Adams a Zohran Mamdani por fraude

El alcalde neoyorquino calificó el accionar de Zohran Mamdani como una burla al esfuerzo genuino de miles de estudiantes que accedieron a la universidad sin tergiversar su identidad. Adams, quien es afroamericano, expresó en un comunicado citado por New York Post que “la identidad afroamericana no es un casillero a conveniencia”, sino "una historia, una lucha, una experiencia vivida". "Que alguien la utilice para su beneficio personal es profundamente ofensivo”, enfatizó.

Adams calificó como "profundamente ofensivo" que Mamdani utilizara identidades raciales: "La experiencia afroamericana no es un casillero a conveniencia" Richard Drew - AP

Desde su equipo de campaña, la acusación tomó un tono aún más severo. Todd Shapiro, portavoz del alcalde, aseguró que Mamdani “falseó su identidad racial para acceder a Columbia” y que "en ese momento ni siquiera era ciudadano de Estados Unidos".

“Esto no solo es deshonesto. Podría ser fraudulento”, arremetió. Además, advirtió sobre las posibles consecuencias de esa acción: “Tal vez le haya quitado el lugar a un candidato afroamericano calificado. Y lo hizo en un proceso diseñado para corregir inequidades reales y estructurales”.

En este contexto, Adams y su equipo le exigió a la Universidad de Columbia que:

Haga públicos los registros completos de admisión de Zohran Mamdani.

de admisión de Zohran Mamdani. Investigue si el accionar del entonces postulante violó las políticas internas de admisión.

si el accionar del entonces postulante violó las políticas internas de admisión. Esclarezca si su estatus como no ciudadano influyó en la evaluación de su solicitud.

La respuesta de Mamdani a Adams: su explicación sobre su postulación a Columbia

Mamdani, de 33 años y perfilado como el favorito para las elecciones generales de la Gran Manzana en noviembre, explicó que marcó las casillas correspondientes a “asiático” y “afroamericano” porque sentía que ninguna de ellas, por separado, representaba su identidad.

Según reportó el The New York Times, el legislador argumentó que su origen ugandés incluye una mezcla de herencias culturales que no se alinean con las categorías raciales tradicionales utilizadas en Estados Unidos.

Mamdani defendió su decisión: explicó al NY Times que marcó ambas categorías por su herencia ugandesa que era culturalmente mixta MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En una sección adicional de la solicitud —que finalmente fue rechazada por Columbia— el joven político aclaró que su nacionalidad era ugandesa. Mamdani no era ciudadano estadounidense al momento de postularse en 2009, ya que obtuvo la naturalización en 2018 y actualmente posee doble ciudadanía: estadounidense y ugandesa.

Su historial familiar también fue motivo de atención. Su padre, Mahmood Mamdani, es un reconocido académico que forma parte del cuerpo docente de Columbia desde 1999, donde se desempeña como profesor de antropología, ciencias políticas y estudios africanos.

El hackeo a Columbia que destapó la polémica inscripción de Mamdani

La controversia se desató luego de que un grupo identificado como “hacktivista” accediera ilegalmente a los servidores de Columbia. Según reveló el New York Post, el ciberataque permitió el robo de información confidencial de más de dos millones de personas asociadas a la universidad, incluidas solicitudes de ingreso.

La polémica surgió tras un ciberataque a Columbia que expuso datos de dos millones de personas X/@NYCMayor

Entre los documentos filtrados apareció la aplicación de Mamdani, cuya autenticidad fue confirmada por el propio candidato. La filtración no solo avivó el escándalo político, sino que abrió interrogantes sobre la seguridad informática de una de las instituciones educativas más prestigiosas de Estados Unidos.

El equipo de Adams aprovechó el contexto para intensificar la presión. “La gente de Nueva York tiene derecho a saber si quien les pide su voto construyó su carrera sobre una base posiblemente fraudulenta”, expresó Shapiro.