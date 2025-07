¿Puede Donald Trump quitarle la ciudadanía americana a Zohran Mamdani?: la amenaza del presidente

Donald Trump generó una nueva polémica al amenazar públicamente con arrestar a Zohran Mamdani, el legislador estatal y flamante candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, por su promesa de frenar las redadas migratorias si se convierte en el sucesor de Eric Adams. En un discurso cargado de acusaciones, el presidente de Estados Unidos incluso sembró dudas sobre la legalidad de la ciudadanía estadounidense del político de 33 años.

Las amenazas de Trump contra Zohran Mamdani

Durante una visita al nuevo centro de detención migratoria apodado “Alligator Alcatraz” en los Everglades de Florida, Trump fue consultado por periodistas acerca de su opinión sobre Mamdani. El ganador de los comicios primarios, en su discurso de victoria electoral, prometió detener las operaciones de agentes encubiertos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Donald Trump apuntó contra Mamdani

En este contexto, Trump reaccionó: “Entonces vamos a tener que arrestarlo”. Acto seguido, profundizó sus ataques: “No necesitamos un comunista en este país, pero si tenemos uno, voy a estar vigilándolo muy cuidadosamente en nombre de la nación”.

Al dejar la Casa Blanca ese mismo martes, redobló sus acusaciones contra el joven dirigente del Partido Demócrata y llamó “loco total”, al tiempo que amenazó con cortar los fondos federales a Nueva York si Mamdani no “hacía lo correcto”, según informó ABC.

En ese sentido, se pronunció acerca del político nacido en Uganda. “Mucha gente dice que él está aquí ilegalmente. Vamos a revisar todo”.

La ciudadanía de Mamdani, un derecho que Donald Trump no puede revocar

Más allá del tenor de las amenazas, la posibilidad de revocar la ciudadanía Mamdani no solo carece de fundamentos legales, sino que fue rotundamente descartada por expertos, como los consultados por The Hill.

Como ciudadano naturalizado, Mamdani goza de los mismos derechos que cualquier persona nacida en territorio estadounidense. Las leyes federales no permiten revocar esa ciudadanía sin un proceso judicial por fraude en la obtención, algo que no solo no fue probado, sino que ni siquiera fue formalmente alegado.

Mamdani, de 33 años, venció en primarias a figuras como Andrew Cuomo con plataforma progresista que incluye vivienda accesible y protección a migrantes, ganando apoyo clave de la clase trabajadora neoyorquina MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Quién es Zohran Mamdani, ganador de las primarias demócratas de Nueva York

Zohran Mamdani nació el 18 de octubre de 1991 en Uganda y se radicó en Estados Unidos a los siete años. En 2018, se convirtió en ciudadano naturalizado del país norteamericano. Con tan solo 33 años, logró un meteórico ascenso en la política neoyorquina, hasta alzarse como candidato demócrata a la alcaldía tras imponerse en las primarias frente a figuras de alto perfil como el exgobernador Andrew Cuomo.

Con el respaldo de sectores progresistas, Mamdani construyó su campaña con propuestas centradas en la justicia social, la vivienda accesible y una firme oposición a las políticas migratorias del actual gobierno federal.

En una entrevista con NBC’s Meet the Press, rechazó las acusaciones de Trump: “No soy comunista. Sé que el presidente va a hablar de cómo luzco, cómo hablo, de dónde vengo. Todo eso es una distracción de lo que realmente está en juego: yo lucho por la clase trabajadora que él ha traicionado”.

El respaldo de la gobernadora Kathy Hochul a Zohran Mamdani

Frente a la gravedad de las amenazas, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, reaccionó con una contundente defensa del candidato. A través de su cuenta oficial en X, la mandataria estatal publicó un video con las declaraciones de Trump.

La gobernadora de Nueva York defendió a Mamdani de los dichos de Trump User - x.com/govkathyhochul

“No me importa si eres el presidente de los Estados Unidos. Si amenazas ilegalmente con atacar a uno de nuestros vecinos, te vas a enfrentar con 20 millones de neoyorquinos, empezando por mí”, escribió.