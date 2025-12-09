Adiós a Queens: Mamdani deja su departamento y se muda a la lujosa residencia del alcalde en Manhattan

Zohran Mamdani, recientemente electo alcalde de Nueva York, anunció que deja el departamento que comparte con su esposa en Astoria, Queens, para trasladarse a la Mansión Gracie, ubicada en el Upper East Side de Manhattan. La transición está programada para el 1° de enero de 2026, fecha en la que el actual mandatario, Eric Adams, entrega el cargo tras cuatro años de gestión.

Mudanza oficial: Mamdani se prepara para su llegada a la Mansión Gracie

El alcalde electo comunicó la decisión en redes sociales y señaló que él y su esposa, Rama Duwaji, pudieron observar la que será su próxima vivienda luego de visitar recientemente el Jardín Botánico de Nueva York. Confirmó que se instalarán en el inmueble que ha funcionado como hogar oficial de los mandatarios de la ciudad desde 1942.

Mamdani compartió esta foto tras su visita en la que será su nueva residencia Facebook Zohran Kwame Mamdani

“Mi esposa Rama y yo decidimos mudarnos a la Mansión Gracie en enero”, informó Mamdani. “Echaremos mucho de menos nuestra casa en Astoria: preparar recetas juntos en la cocina, compartir un tranquilo viaje en ascensor con nuestros vecinos por las noches, escuchar la música y las risas vibrar a través de las paredes del departamento”, agregó.

El demócrata y socialista compartió que la elección de dejar su vivienda en Queens no fue sencilla. Según expresó, su vínculo con el barrio se construyó en medio de situaciones complejas para la ciudad, como la pandemia y el incremento del costo habitacional.

La despedida de Mamdani de Astoria: qué dijo el alcalde electo

En un mensaje dirigido a la comunidad local, Mamdani agradeció el apoyo recibido durante su período como residente. Recordó momentos cotidianos de su casa en Queens y expresó que la convivencia con vecinos de diferentes orígenes marcó profundamente su experiencia. También destacó la diversidad cultural del vecindario y la influencia que esta tuvo en su vida diaria.

“A Astoria: gracias por mostrarnos lo mejor de la ciudad de Nueva York”, expresó. “Hemos llamado a este barrio nuestro hogar mientras la metrópolis soportaba una pandemia devastadora, crueles ataques a inmigrantes y años de crisis de asequibilidad. Una y otra vez, esta comunidad se ha apoyado mutuamente”, aseguró.

El alcalde electo se despidió de su barrio antes de realizar su mudanza definitiva a su nuevo hogar Facebook Zohran Kwame Mamdani

Aun así, explicó que la mudanza a la Mansión Gracie responde a una decisión tomada en función de la seguridad familiar y de su intención de enfocarse plenamente en la agenda que prometió durante la campaña. Aseguró que su prioridad será trabajar por los habitantes de la ciudad que enfrentan dificultades de vivienda y transporte, y mencionó sectores específicos a los que espera representar desde su nuevo rol.

“Seré alcalde para los cocineros de Steinway, para los niños que se columpian en el parque infantil Dutch Kills, para los pasajeros del autobús que esperan el Q101″, señaló el nuevo mandatario. El alcalde electo remarcó que, aunque ya no viva en Astoria, el vecindario seguirá como parte central de su identidad.

“Lo echaremos todo de menos: el interminable Adeni chai, las animadas conversaciones en español, árabe y todos los idiomas intermedios, los aromas de mariscos y shawarma que se extendían por la cuadra”, dijo. Además, Mamdani reiteró que las experiencias vividas allí formarán parte del enfoque desde el cual ejercerá sus responsabilidades públicas.

De Queens al Upper East Side: así será el cambio de Mamdani tras asumir como alcalde

El traslado de Mamdani a la Mansión Gracie implica una transformación drástica en su vida cotidiana. El departamento que ocupa en Queens, descrito como un espacio modesto con una o dos habitaciones y un alquiler mensual de US$2300, contrasta con la magnitud de la residencia oficial ubicada frente al East River.

La vivienda anterior se encuentra en un edificio de 1929 sin servicios especiales de seguridad ni portería, características que marcan distancias notables con la infraestructura de la mansión.

Zohran Mamdani vivirá en la propiedad, restaurada en 2002 por Michael Bloomberg, que incluye el ala Susan E. Wagner (añadida en 1966) con salón de baile y salones de recepción para eventos públicos Gracie Mansion Conservancy - Gracie Mansion Conservancy

La nueva residencia, por su parte, cuenta con más de 929 metros cuadrados de superficie, varios salones destinados a eventos públicos y una ubicación dentro de uno de los barrios con mayores recursos de la ciudad, el Upper East Side.

Se trata de una propiedad histórica de finales del siglo XVIII, reconocida por su arquitectura federal y por haber sido restaurada para albergar ceremonias oficiales y actividades de gobierno.

Aunque no existe obligación legal para que el alcalde viva allí, la mayoría opta por ocuparla, con excepción de Michael Bloomberg, quien eligió permanecer en su propia residencia durante su mandato.

Además, la mansión se utiliza tanto para actividades institucionales como para visitas oficiales, lo que mantiene un carácter representativo dentro de la vida política de Nueva York.