¿Dónde vivirá Mamdani en Nueva York?: de un departamento diminuto a la mansión oficial donde residen los alcaldes

Tras imponerse con poco más del 50% de los votos en las elecciones del 4 de noviembre, Zohran Mamdani se convertirá en el nuevo alcalde el próximo 1° de enero. Luego de asumir y suceder a Eric Adams en el cargo, podría mudarse de un departamento con un solo dormitorio (donde vive por ahora) a la Mansión Gracie, la vivienda oficial que ocupa generalmente el gobernante en funciones en Nueva York.

De Astoria a Gracie Mansion: así sería la mudanza de Zohran Mamdani en Nueva York

Actualmente, el demócrata y socialista reside en un departamento con un alquiler mensual de 2300 dólares. La vivienda con alquiler estabilizado en Astoria, Queens, no cuenta con lavadora ni secadora, sino que el edificio tiene una lavandería común, según detalló The New York Times.

Mamdani vive actualmente en un departamento ubicado en Astoria, en Nueva York Facebook Zohran Kwame Mamdani

Edificado en ladrillo pálido, de poca altura y construido en 1929, la unidad tiene unos 800 pies cuadrados (74 metros cuadrados). El barrio donde está ubicado es el hogar de inmigrantes de Grecia, Egipto y Marruecos. Además, cuenta con una numerosa comunidad latina.

El departamento no tiene portero ni aparato de seguridad especial, una diferencia notable que contrasta con la seguridad que ofrece la residencia del alcalde. Después de detallar los problemas de plomería de su residencia actual, sostuvo en diálogo con The New Yorker Radio Hour: “Mi esposa y yo acabamos de hablar sobre el hecho de que un dormitorio es demasiado pequeño para nosotros ahora”.

Pese a estas declaraciones, Mamdani expresó recientemente que no sabe si se mudará a la Mansión Gracie. “Todavía no tengo una respuesta sobre dónde voy a vivir”, manifestó durante una entrevista televisiva. “Pero puedo decir dónde voy a trabajar, y ese es el Ayuntamiento”, agregó luego.

Desde su lugar, el exalcalde Bill de Blasio recomendó al socialista demócrata trasladarse a la vivienda. “Absolutamente, necesita ir a Gracie”, señaló.

La vivienda en la que viviría Mamdani en Nueva York fue establecida como la residencia del alcalde en 1942 Gracie Mansion Conservancy - Gracie Mansion Conservancy

La Mansión Gracie: la posible nueva residencia de Mamdani en Nueva York

Las diferencias entre el actual departamento que ocupa el alcalde electo y la vivienda a la que podría mudarse en enero de 2026 son astronómicas. El sitio web de la organización Gracie Mansion Conservancy destaca al inmueble como “una de las estructuras de madera más antiguas que aún se conservan en Manhattan”.

Erigida en 1799, cuando fue levantada como una vivienda de campo para el adinerado comerciante Archibald Gracie, la casa pasó de manos varias veces. Finalmente, en 1896 el gobierno municipal la adquirió por falta de pago de impuestos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Robert Moses convenció a las autoridades de que la establecieran como la residencia oficial de los alcaldes.

La Mansión Gracie en Nueva York es la residencia del alcalde y fue erigida en 1799 Michael Appleton - facebook.com/graciemansionconservancy/

En 1966 experimentó una ampliación que incluyó un salón de baile y dos salones de recepción utilizados para eventos oficiales y reuniones públicas. Después de algunas remodelaciones para conservar y modernizar los aspectos más importantes, la casa mantuvo su estilo federal, con detalles de época, estructuras de madera y una fachada sobria que contrasta con los rascacielos cercanos.

Entre su colección artística se exhiben obras de museos neoyorquinos, muebles de época y objetos decorativos que prestan homenaje a la historia de la ciudad. Además, está rodeada por los paisajes verdes del Carl Schurz Park y posee vistas directas al East River.

El barrio en el que viviría Mamdani en Nueva York

Otra diferencia fundamental entre ambos inmuebles consiste en las zonas en las que están edificados. El departamento que ocupa actualmente el alcalde electo se encuentra en Astoria, justo al otro lado del East River, frente a Midtown. El sitio NYC Tourism lo describe como “un hervidero de cultura y gastronomía internacional”.

Diferentes establecimientos gastronómicos conforman la oferta del área, pero Mamdani recomendó particularmente la carne picante cruda en Pye Boat Noodle, un restaurante tailandés cerca del apartamento.

Por su parte, la Mansión Gracie se ubica en el Upper East Side, catalogado por The New York Times como “uno de los barrios más ricos y elitistas de Nueva York”. Allí se encuentran algunos de los museos más famosos del mundo, como el Museo Metropolitano de Arte y el Museo Solomon R. Guggenheim. Además, reina una tranquilidad perpetua que se acentúa durante los fines de semana.

Si bien no existe una disposición legal que obligue al alcalde a mudarse a la Mansión Gracie, la mayoría residió allí mientras ejercía sus funciones. Algunas excepciones incluyen a Rudolph Giuliani, quien usaba el inmueble para eventos oficiales, pero no vivía permanentemente, y a Michael Bloomberg. Este último prefirió pasar sus días en su casa privada de lujo en el Upper East Side, pero la utilizaba para las ceremonias.

Durante su primer año en el cargo, Eric Adams declaró que “hay fantasmas allí”. En la actualidad, el alcalde demócrata pasa solo unas pocas noches a la semana en Gracie.